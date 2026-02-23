Alm. Brand A/S - Ugentlig rapportering om aktietilbagekøb

23. februar 2026
Selskabsmeddelelse nr. 10/2026

Aktietilbagekøbsprogram i Alm. Brand A/S

Transaktioner 16. februar 2026 – 20. februar 2026
Alm. Brand A/S offentliggjorde i selskabsmeddelelse nr. 21/2025 et aktietilbagekøbsprogram på op til 835,2 mio. kr. Aktietilbagekøbsprogrammet blev igangsat den 5. marts 2025.

Aktietilbagekøbsprogrammet sker i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets Forordning nr. 596/2014 af 16. april 2014 (MAR) og Kommissionens Delegerede Forordning (EU) 2016/1052, også kaldet “Safe Harbour”-reglerne.

Under aktietilbagekøbsprogrammet er der i uge 8 gennemført følgende transaktioner:

 Antal aktierGennemsnit købskursTransaktionsværdi (kr.)
Akkumuleret fra sidste meddelelse 43.790.521 17,12749.691.225
16. februar 2026 220.000 16,29 3.583.800
17. februar 2026 220.000 16,45 3.619.000
18. februar 2026 220.000 16,64 3.660.800
19. februar 2026 210.000 16,76 3.519.600
20. februar 2026 200.000 16,76 3.352.000
I alt uge 81.070.00016,5717.735.200
I alt akkumuleret  44.860.521 17,11 767.426.425

Efter de ovenfor nævnte transaktioner ejer Alm. Brand A/S i alt 47.700.970 stk. egne aktier svarende til 3,28 % af selskabets aktiekapital.

