Alm. Brand A/S - Ugentlig rapportering om aktietilbagekøb

23. februar 2026

Selskabsmeddelelse nr. 10/2026

Aktietilbagekøbsprogram i Alm. Brand A/S

Transaktioner 16. februar 2026 – 20. februar 2026

Alm. Brand A/S offentliggjorde i selskabsmeddelelse nr. 21/2025 et aktietilbagekøbsprogram på op til 835,2 mio. kr. Aktietilbagekøbsprogrammet blev igangsat den 5. marts 2025.

Aktietilbagekøbsprogrammet sker i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets Forordning nr. 596/2014 af 16. april 2014 (MAR) og Kommissionens Delegerede Forordning (EU) 2016/1052, også kaldet “Safe Harbour”-reglerne.

Under aktietilbagekøbsprogrammet er der i uge 8 gennemført følgende transaktioner:

Antal aktier Gennemsnit købskurs Transaktionsværdi (kr.) Akkumuleret fra sidste meddelelse 43.790.521 17,12 749.691.225 16. februar 2026 220.000 16,29 3.583.800 17. februar 2026 220.000 16,45 3.619.000 18. februar 2026 220.000 16,64 3.660.800 19. februar 2026 210.000 16,76 3.519.600 20. februar 2026 200.000 16,76 3.352.000 I alt uge 8 1.070.000 16,57 17.735.200 I alt akkumuleret 44.860.521 17,11 767.426.425

Efter de ovenfor nævnte transaktioner ejer Alm. Brand A/S i alt 47.700.970 stk. egne aktier svarende til 3,28 % af selskabets aktiekapital.

Kontakt

Eventuelle henvendelser vedrørende denne meddelelse bedes rettet til:

Investorer og aktieanalytikere:

Head of Investor Relations & ESG

Mads Thinggaard

Mobil nr. 2025 5469

