Alm. Brand A/S - Ugentlig rapportering om aktietilbagekøb

23. februar 2026
Selskabsmeddelelse nr. 10/2026
Aktietilbagekøbsprogram i Alm. Brand A/S
Transaktioner 16. februar 2026 – 20. februar 2026
Alm. Brand A/S offentliggjorde i selskabsmeddelelse nr. 21/2025 et aktietilbagekøbsprogram på op til 835,2 mio. kr. Aktietilbagekøbsprogrammet blev igangsat den 5. marts 2025.
Aktietilbagekøbsprogrammet sker i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets Forordning nr. 596/2014 af 16. april 2014 (MAR) og Kommissionens Delegerede Forordning (EU) 2016/1052, også kaldet “Safe Harbour”-reglerne.
Under aktietilbagekøbsprogrammet er der i uge 8 gennemført følgende transaktioner:
|Antal aktier
|Gennemsnit købskurs
|Transaktionsværdi (kr.)
|Akkumuleret fra sidste meddelelse
|43.790.521
|17,12
|749.691.225
|16. februar 2026
|220.000
|16,29
|3.583.800
|17. februar 2026
|220.000
|16,45
|3.619.000
|18. februar 2026
|220.000
|16,64
|3.660.800
|19. februar 2026
|210.000
|16,76
|3.519.600
|20. februar 2026
|200.000
|16,76
|3.352.000
|I alt uge 8
|1.070.000
|16,57
|17.735.200
|I alt akkumuleret
|44.860.521
|17,11
|767.426.425
Efter de ovenfor nævnte transaktioner ejer Alm. Brand A/S i alt 47.700.970 stk. egne aktier svarende til 3,28 % af selskabets aktiekapital.
Kontakt
Eventuelle henvendelser vedrørende denne meddelelse bedes rettet til:
Investorer og aktieanalytikere:
Head of Investor Relations & ESG
Mads Thinggaard
Mobil nr. 2025 5469
Vedhæftede filer