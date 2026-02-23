Debitormassens sammensætning

Til Nasdaq Copenhagen A/S                                23. februar 2026
                                        Meddelelse nr. 17/2026

Debitormassens sammensætning

I medfør af lov om kapitalmarkeder § 24 vedlægges fil med oplysninger om debitormassens sammensætning i obligationer udstedt af Jyske Realkredit A/S.

Oplysningerne vil endvidere kunne ses på Jyske Realkredits hjemmeside på jyskerealkredit.dk.

For yderligere oplysninger om dataformat og -indhold henvises til Nasdaqs hjemmeside.

Eventuel henvendelse kan rettes til head of investor relations Christian Bech-Ravn tlf. 89 89 92 25.

Venlig hilsen

Jyske Realkredit

www.jyskerealkredit.dk

