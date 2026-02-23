Nova Klúbburinn hf.: Framkvæmd endurkaupaáætlunar í viku 8 – Lok endurkaupa

Í 8. viku 2026 keypti Nova Klúbburinn hf. 2.100.000 eigin hluti að kaupverði 9.072.000 kr. í samræmi við eftirfarandi:
|Dagsetning
|Tími
|Keyptir hlutir
|Viðskiptaverð (gengi)
|Kaupverð (kr.)
|16.2.2026
|10:34
|600.000
|4,33
|2.598.000
|17.2.2026
|10:39
|600.000
|4,33
|2.598.000
|18.2.2026
|09:57
|600.000
|4,33
|2.598.000
|19.2.2026
|10:28
|300.000
|4,26
|1.278.000
|Samtals
|2.100.000
|9.072.000
Viðskiptin eru í samræmi við endurkaupaáætlun Nova Klúbbsins sem tilkynnt var um í Kauphöll Íslands hf. þann 12. maí 2025.
Nova Klúbburinn átti 104.400.000 eigin hluti fyrir viðskiptin og á því að þeim loknum 106.500.000 hluti, eða um 3,0% af útgefnum hlutum í félaginu, og nemur heildarkaupverð þeirra 499.953.000 kr. Kaupum samkvæmt endurkaupaáætluninni er nú lokið, en Nova Klúbburinn átti enga eigin hluti fyrir framkvæmd hennar, og er því heildareign félagsins í samræmi við framangreint. Endurkaup máttu samkvæmt áætluninni nema að hámarki 550 milljónum kr. að kaupverði og áætlunin vera í gildi þar til því hámarki var náð, þó aldrei lengur en fram að aðalfundi félagins 2026.
Framkvæmd endurkaupaáætlunarinnar er í samræmi við lög um hlutafélög, nr. 2/1995, 5. gr. reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 596/2014, um markaðssvik, sbr. lög um aðgerðir gegn markaðssvikum, nr. 60/2021, sem og framselda reglugerð framkvæmdastjórnarinnar nr. 2016/1052/EB, sem hefur að geyma tæknilega skilmála varðandi endurkaupaáætlanir.
Nánari upplýsingar veitir Þórhallur Jóhannsson, fjármálastjóri Nova Klúbbsins, á fjarfestatengsl@nova.is