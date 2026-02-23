Selskabsmeddelelse nr. 8 2026 Danske Bank

Bernstorffsgade 40

1577 København V

Tlf. 45 33 44 00 00







23. februar 2026









Aktietilbagekøb i Danske Bank: Transaktioner i uge 8

Den 5. februar 2026 offentliggjorde Danske Bank A/S et aktietilbagekøbsprogram for samlet 4,5 mia. kr. med maksimalt 45.000.000 aktier i perioden fra 9. februar 2026 til senest 29. januar 2027 – som beskrevet i selskabsmeddelelse nr. 6 2026.

Aktietilbagekøbsprogrammet gennemføres i henhold til artikel 5 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 596/2014 af 16. april 2014 om markedsmisbrug (”markedsmisbrugsforordningen”) samt EU-Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 2016/1052, der sammen med markedsmisbrugsforordningen udgør ”Safe Harbour-reglerne”.

Under aktietilbagekøbsprogrammet er der i uge 8 foretaget følgende transaktioner :

Antal aktier Gennemsnitlig købspris, DKK Transaktionsværdi, DKK Akkumuleret fra sidste meddelelse 25,000 339.2791 8,481,977.00 16. februar 2026 5,000 333.4449 1,667,224.50 17. februar 2026 5,000 335.4904 1,677,452.00 18. februar 2026 5,000 339.1547 1,695,773.50 19. februar 2026 5,000 338.4771 1,692,385.50 20. februar 2026 5,000 343.1928 1,715,964.00 I alt akkumuleret i uge 8 25,000 337.9520 8,448,799.50 I alt akkumuleret under aktietilbagekøbsprogrammet 50,000 338.6155 16,930,776.50

Med ovenstående transaktioner svarer det samlede akkumulerede antal egne aktier under aktietilbagekøbsprogrammet til 0.006% af Danske Bank A/S’ aktiekapital.

Vedhæftet denne meddelelse er aggregeret information om transaktionerne relateret til aktietilbagekøbsprogrammet opdelt pr. markedsplads

Danske Bank

Kontaktperson: Claus Ingar Jensen, chef for Group Investor Relations, tlf. 25 42 43 70

Nasdaq Copenhagen Antal aktier Gennemsnitlig købspris, DKK Transaktionsværdi, DKK 16. februar 2026 1,493 333.2005 497,468.35 17. februar 2026 2,958 335.2279 991,604.13 18. februar 2026 3,900 339.2594 1,323,111.66 19. februar 2026 2,924 338.1721 988,815.22 20. februar 2026 3,853 342.9721 1,321,471.50 I alt akkumuleret i uge 8 15,128 338.6086 5,122,470.86 I alt akkumuleret under aktietilbagekøbsprogrammet 29,619 339.3477 10,051,139.53





CBOE Europe Antal aktier Gennemsnitlig købspris, DKK Transaktionsværdi, DKK 16. februar 2026 3,507 333.5489 1,169,755.99 17. februar 2026 2,042 335.8707 685,847.97 18. februar 2026 1,100 338.7835 372,661.85 19. februar 2026 2,076 338.9067 703,570.31 20. februar 2026 1,147 343.9344 394,492.76 I alt akkumuleret i uge 8 9,872 336.9458 3,326,328.88 I alt akkumuleret under aktietilbagekøbsprogrammet 20,381 337.5516 6,879,639.16

Vedhæftet fil