|Selskabsmeddelelse nr. 8 2026
|Danske Bank
Bernstorffsgade 40
1577 København V
Tlf. 45 33 44 00 00
23. februar 2026
Aktietilbagekøb i Danske Bank: Transaktioner i uge 8
Den 5. februar 2026 offentliggjorde Danske Bank A/S et aktietilbagekøbsprogram for samlet 4,5 mia. kr. med maksimalt 45.000.000 aktier i perioden fra 9. februar 2026 til senest 29. januar 2027 – som beskrevet i selskabsmeddelelse nr. 6 2026.
Aktietilbagekøbsprogrammet gennemføres i henhold til artikel 5 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 596/2014 af 16. april 2014 om markedsmisbrug (”markedsmisbrugsforordningen”) samt EU-Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 2016/1052, der sammen med markedsmisbrugsforordningen udgør ”Safe Harbour-reglerne”.
Under aktietilbagekøbsprogrammet er der i uge 8 foretaget følgende transaktioner :
|Antal aktier
|Gennemsnitlig købspris, DKK
|Transaktionsværdi, DKK
|Akkumuleret fra sidste meddelelse
|25,000
|339.2791
|8,481,977.00
|16. februar 2026
|5,000
|333.4449
|1,667,224.50
|17. februar 2026
|5,000
|335.4904
|1,677,452.00
|18. februar 2026
|5,000
|339.1547
|1,695,773.50
|19. februar 2026
|5,000
|338.4771
|1,692,385.50
|20. februar 2026
|5,000
|343.1928
|1,715,964.00
|I alt akkumuleret i uge 8
|25,000
|337.9520
|8,448,799.50
|I alt akkumuleret under aktietilbagekøbsprogrammet
|50,000
|338.6155
|16,930,776.50
Med ovenstående transaktioner svarer det samlede akkumulerede antal egne aktier under aktietilbagekøbsprogrammet til 0.006% af Danske Bank A/S’ aktiekapital.
Vedhæftet denne meddelelse er aggregeret information om transaktionerne relateret til aktietilbagekøbsprogrammet opdelt pr. markedsplads
Danske Bank
Kontaktperson: Claus Ingar Jensen, chef for Group Investor Relations, tlf. 25 42 43 70
|Nasdaq Copenhagen
|Antal aktier
|Gennemsnitlig købspris, DKK
|Transaktionsværdi, DKK
|16. februar 2026
|1,493
|333.2005
|497,468.35
|17. februar 2026
|2,958
|335.2279
|991,604.13
|18. februar 2026
|3,900
|339.2594
|1,323,111.66
|19. februar 2026
|2,924
|338.1721
|988,815.22
|20. februar 2026
|3,853
|342.9721
|1,321,471.50
|I alt akkumuleret i uge 8
|15,128
|338.6086
|5,122,470.86
|I alt akkumuleret under aktietilbagekøbsprogrammet
|29,619
|339.3477
|10,051,139.53
|CBOE Europe
|Antal aktier
|Gennemsnitlig købspris, DKK
|Transaktionsværdi, DKK
|16. februar 2026
|3,507
|333.5489
|1,169,755.99
|17. februar 2026
|2,042
|335.8707
|685,847.97
|18. februar 2026
|1,100
|338.7835
|372,661.85
|19. februar 2026
|2,076
|338.9067
|703,570.31
|20. februar 2026
|1,147
|343.9344
|394,492.76
|I alt akkumuleret i uge 8
|9,872
|336.9458
|3,326,328.88
|I alt akkumuleret under aktietilbagekøbsprogrammet
|20,381
|337.5516
|6,879,639.16
