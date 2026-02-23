Forløb af ekstraordinær generalforsamling i Spar Nord Bank A/S

Selskabsmeddelelse nr. 03

Til Nasdaq Copenhagen

Spar Nord Bank A/S - ekstraordinær generalforsamling 23. februar 2026

På Spar Nord Bank A/S’ ekstraordinære generalforsamling mandag den 23. februar 2026 godkendte generalforsamlingen:

Forslag om at gennemføre spaltning af Spar Nord Bank A/S i overensstemmelse med den offentliggjorte spaltningsplan, hvorved Spar Nord Bank A/S overdrager en del af sine aktiver og forpligtelser til Kirstinehøj 17 A/S, CVR-nr. 31487900.





Aalborg, den 23. februar 2026

Spar Nord Bank A/S

Bestyrelsen

Kontakt:

Eventuelle spørgsmål kan rettes til presseafdelingen på telefon +45 21 82 01 65.

Vedhæftet fil