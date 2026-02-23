Kutse Eesti Energia 2025. aasta auditeerimata majandustulemusi tutvustavale veebiseminarile

Eesti Energia avaldab oma 2025. aasta auditeerimata majandustulemused ja vahearuande 27. veebruaril. Investorkõne tulemuste tutvustamiseks toimub 27. veebruaril kell 11:00 Londoni aja järgi, 12:00 Frankfurdi aja järgi ja 13:00 Tallinna aja järgi.

Konverentsikõne toimub inglise keeles. Osalemiseks palume liituda järgmise lingi kaudu.

Ettekande järel toimub küsimuste ja vastuste voor. Kuna veebiseminari aeg on piiratud, julgustame osalejaid saatma oma küsimused ette aadressile investor@enefit.com

Aruanne ja investorkõne esitlus tehakse kättesaadavaks 27. veebruari hommikul Eesti Energia investorsuhete veebilehel. Kõne salvestus avaldatakse samal lehel hiljem.

Lisainfo:

Danel Freiberg

Treasury- ja finantsriskijuhtimise osakonna juht

Eesti Energia AS

Tel: +372 5594 3838

E-post: danel.freiberg@enefit.com