Harvia on saanut päätökseen omien osakkeidensa hankinnan

Harvia Oyj on saanut päätökseen omien osakkeidensa hankinnan, joka alkoi 19.2.2026 ja päättyi 20.2.2026. Tänä aikana Harvia hankki 17 000 omaa osaketta keskihintaan 39,009 euroa osakkeelta. Osakkeet hankittiin Nasdaq Helsinki Oy:n järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä hankintahetken markkinahintaan. Osakkeiden hankinta perustui varsinaisen yhtiökokouksen 8.4.2025 antamaan valtuutukseen ja osakkeet käytetään osana yhtiön kannustinjärjestelmää.

Hankinnan jälkeen Harvia Oyj:llä on yhteensä 20 800 omaa osaketta, jotka vastaavat 0,11 %:a yhtiön kaikista osakkeista.

Lisätietoja antaa:

Ari Vesterinen, talousjohtaja

p. +358 40 5050 440

ari.vesterinen@harvia.com





