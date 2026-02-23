Forløb af ekstraordinær generalforsamling



Selskabsmeddelelse nr. 09/2026

København, den 23. februar 2026

Tirsdag den 23. februar 2026 kl. 10.00 blev der afholdt ekstraordinær generalforsamling i Unlimit Group A/S med følgende dagsorden:

Valg af dirigent. Gennemførelse af ændring af aktiernes stykstørrelse (aktiesammenlægning/omvendt aktiesplit) fra kr. 0,01 til kr. 10 med forholdet 1.000:1. Valg af ny revisor. Vedtagelse af nye vedtægter. Eventuelt.





AD. punkt 1

Generalforsamlingen valgte Christoffer Friis til dirigent.

AD. punkt 2

Generalforsamlingen godkendte forslaget om gennemførsel af ændring af aktiernes stykstørrelse fra kr. 0,01 til kr. 10 med forholdet 1.000:1, som angivet i indkaldelsen til den ekstraordinære generalforsamling.

AD. punkt 3

Generalforsamlingen godkendte forslaget om at afsætte Grant Thornton, Godkendt Revisionspartnerselskab som selskabets revisor og indsætte Crowe Statsautoriseret Revisionsinteressentskab som ny revisor for selskabet.

AD. punkt 4

Generalforsamlingen godkendte forslaget til nye vedtægter, hvor blandt andet ændringen af aktiernes stykstørrelse er indarbejdet.

AD. punkt 5

Generalforsamlingen bemyndigede Christoffer Friis (med fuld substitutionsret) til at anmelde og registrere det vedtagne hos Erhvervsstyrelsen. Der var intet under eventuelt.

