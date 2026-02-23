Forløb af ekstraordinær generalforsamling

Selskabsmeddelelse nr. 09/2026
København, den 23. februar 2026
Tirsdag den 23. februar 2026 kl. 10.00 blev der afholdt ekstraordinær generalforsamling i Unlimit Group A/S med følgende dagsorden:
- Valg af dirigent.
- Gennemførelse af ændring af aktiernes stykstørrelse (aktiesammenlægning/omvendt aktiesplit) fra kr. 0,01 til kr. 10 med forholdet 1.000:1.
- Valg af ny revisor.
- Vedtagelse af nye vedtægter.
- Eventuelt.
AD. punkt 1
Generalforsamlingen valgte Christoffer Friis til dirigent.
AD. punkt 2
Generalforsamlingen godkendte forslaget om gennemførsel af ændring af aktiernes stykstørrelse fra kr. 0,01 til kr. 10 med forholdet 1.000:1, som angivet i indkaldelsen til den ekstraordinære generalforsamling.
AD. punkt 3
Generalforsamlingen godkendte forslaget om at afsætte Grant Thornton, Godkendt Revisionspartnerselskab som selskabets revisor og indsætte Crowe Statsautoriseret Revisionsinteressentskab som ny revisor for selskabet.
AD. punkt 4
Generalforsamlingen godkendte forslaget til nye vedtægter, hvor blandt andet ændringen af aktiernes stykstørrelse er indarbejdet.
AD. punkt 5
Generalforsamlingen bemyndigede Christoffer Friis (med fuld substitutionsret) til at anmelde og registrere det vedtagne hos Erhvervsstyrelsen. Der var intet under eventuelt.
***
Unlimit Group A/S | Cvr. nr. 34472742 | unlimitgroup.dk/investor/
Certified Adviser
Kapital Partner A/S (CVR-nr. 37364843)
Ewaldsgade 9, DK-2200 København N, +45 89 88 78 46
Investor Kontakt
Direktør, Jan Bo Sørensen + 45 27 90 20 01, js@unlimitgroup.dk
Vedhæftet fil