La Fondation Canada-Ukraine demande au gouvernement fédéral d'égaler son soutien humanitaire

OTTAWA, Ontario, 23 févr. 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- À la veille du 4e anniversaire de l'invasion à grande échelle de l'Ukraine par la Russie, la Fondation Canada-Ukraine (FCU) a demandé au gouvernement du Canada d'égaler, dollar pour dollar, tous les dons privés qui lui seront versés en 2026 afin de soutenir son travail d'aide humanitaire à l'Ukraine.

La FCU a annoncé aujourd'hui que depuis le début de l'invasion russe de l'Ukraine le 24 février 2022, elle a recueilli et déployé plus de 100 millions de dollars canadiens pour l'aide humanitaire à l'Ukraine.

Les fonds recueillis au Canada dans le cadre de l’Appel humanitaire pour l’Ukraine, une initiative conjointe de la Fondation Canada-Ukraine et du Congrès des Ukrainiens Canadiens, ont permis à ce jour de soutenir un large éventail de projets humanitaires, notamment :

Nourriture et eau pour les Ukrainiens déplacés

Trousses d’hygiène et couvertures pour les réfugiés

Équipement médical

Équipements de chauffage résidentiel

Générateurs

Missions chirurgicales avec des chirurgiens canadiens spécialisés en chirurgie reconstructive

Soutien aux hôpitaux et aux infrastructures médicales bombardés par la Russie

Déminage civil

Soutien psychologique et aux victimes de traumatismes



Citations

« La reconstruction ne commence pas après un cessez-le-feu. C’est un processus continu. Aujourd’hui. Chaque jour. Elle ne peut pas attendre la fin de la guerre. »

Andrew Maleckyj, président du conseil d’administration de la Fondation Canada-Ukraine

« Cette guerre constitue une violation systématique des droits de la personne à vivre en paix, à parler sa langue, à aller à l’école, à gérer son entreprise, à profiter de sa culture et à rentrer chez soi sain et sauf auprès de ses enfants. Il s’agit d’une tentative brutale d’ethnocide d’une ampleur inédite en Occident depuis la Seconde Guerre mondiale. »

Valeriy Kostyuk, directeur général de la Fondation Canada-Ukraine

« Les bombardements russes des infrastructures énergétiques ukrainiennes contraignent des centaines de milliers d’Ukrainiens à vivre sans chauffage, sans électricité ni eau courante, en plein hiver, le plus froid jamais enregistré. La terreur russe contre les civils ukrainiens doit susciter une réponse ferme de la part des dirigeants du monde entier. »

Alexandra Chyczij, présidente nationale du CUC

« La communauté ukrainienne canadienne exprime sa solidarité et son admiration envers les courageuses Forces armées ukrainiennes, qui défendent vaillamment leur pays, et envers les secouristes ukrainiens qui travaillent sans relâche pour rétablir l'électricité dans les villes ukrainiennes. La grave crise humanitaire causée par les bombardements russes contre les civils ukrainiens a engendré des besoins urgents auxquels la communauté locale s'efforce de répondre.

Ihor Michalchyshyn, PDG et directeur général du CUC

« Le destin de la démocratie se joue sur les champs de bataille ukrainiens. Soutenir l'Ukraine n'est pas un acte de charité, ni même un simple acte de solidarité. C'est un choix éclairé qui sert également un intérêt personnel. Soit cette guerre prendra fin en Ukraine, soit elle s'étendra plus profondément en Europe ou dans l'Arctique. Plus vite la Russie sera arrêtée, moins les coûts, humain et financier, seront élevés. »

Ihor Michalchyshyn, PDG et directeur général du CUC

« Si les Canadiennes et Canadiens moyens ont investi leurs revenus durement gagnés après impôt pour soutenir l'Ukraine – en pleine crise du coût de la vie –, nous demandons au gouvernement du Canada d'en faire autant, et d'égaler les efforts des Canadiennes et Canadiens, dollar pour dollar, en abondant leurs dons à la Fondation Canada-Ukraine en 2026. »

Valeriy Kostyuk, directeur général de la Fondation Canada-Ukraine

« Le Canada est devenu ma patrie depuis l'invasion à grande échelle, mais toute ma famille est toujours en Ukraine. Cet hiver, je suis rentrée pour Noël et, quelques jours après mon arrivée, neuf missiles ont délibérément ciblé la centrale électrique de ma ville – il n'y avait ni chauffage, ni électricité, ni eau, et des enfants frappaient à notre porte pour nous supplier de leur donner une tasse de thé chaud. »

Marichka Bokovnia, Ukrainienne déplacée et productrice de documentaires

« Se préparer à la guerre est une chose, se réveiller en plein dedans en est une autre. J'étudiais les sciences politiques lorsque ma ville a été attaquée et que mes espoirs et mes rêves ont été anéantis. Du jour au lendemain, les guerres dont j'apprenais l'existence sont devenues réalité et ma vie a pris un tournant radical. Je suis reconnaissante envers le Canada de m'avoir offert un endroit où vivre et étudier en toute sécurité, mais je n'oublierai jamais la chance que j'ai. »

Sofiia Ringis, étudiante ukrainienne déplacée et résidant à Ottawa

Faits saillants

L’Appel humanitaire pour l’Ukraine a été lancé en janvier 2022, à l’initiative conjointe de la Fondation Canada-Ukraine et du Congrès des Ukrainiens Canadiens, en prévision d’un besoin massif d’aide humanitaire en cas d’invasion à grande échelle de l’Ukraine par la Russie.



L’Appel humanitaire pour l’Ukraine est géré par la Fondation Canada-Ukraine. Quatre jours après le début de l’invasion, le 24 février 2022, la Fondation a commencé à déployer une aide humanitaire essentielle en Ukraine afin de venir en aide aux civils touchés par la guerre menée par la Russie.



Au cours des quatre années qui ont suivi le début de l’invasion à grande échelle de l’Ukraine par la Russie, la Fondation a recueilli et déployé plus de 100 millions de dollars en aide humanitaire à l’Ukraine.



La majorité de ces fonds proviennent de Canadiens et Canadiennes sans lien ancestral avec l’Ukraine, ce qui témoigne d’un large soutien du public à l’aide apportée à l’Ukraine.



L’Appel humanitaire pour l’Ukraine a soutenu plus de sept millions de personnes grâce à plus de 400 projets mis en œuvre avec des partenaires sur le terrain en Ukraine.



La Fondation Canada-Ukraine est un organisme de bienfaisance enregistré en vertu des lois du Canada et est active depuis 1995.



Liens

Ressources multimédias disponibles au téléchargement : https://www.cufoundation.ca/fr/ressources-medias/

Une vidéo accompagnant ce communiqué est disponible au https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/98537ea4-8a97-4275-8d9a-23324864408d