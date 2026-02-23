Enigmatig继纽交所美国板块上市后发布2025财年业绩报告，总收入增长12.2%，毛利率达68.8%

新加坡, Feb. 23, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Enigmatig Limited (NYSE American: EGG)（以下简称"Enigmatig"或"公司"），今日公布了截至2025年9月30日止财年的经审计财务报告。总收入同比增长12.2%，毛利率提升至68.8%，公司在纽约证券交易所美国板块（NYSE American）上市后整体财务结构更为稳健。公司还宣布，已向美国证券交易委员会（SEC）提交截至2025年9月30日止财年的Form 20-F年度报告。作为全球性商业赋能者，Enigmatig专注于帮助企业实现跨境发展。

2025 财年财务业绩亮点

● 2025财年企业服务总收入450万美元，相较于2024财年的400万美元企业服务总收入，同比增长12.2%。 ● 2025财年销售成本为140万美元，较2024财年的130万美元有所提升。 ● 2025财年整体毛利同比增长14.9%至310 万美元，较2024财年的270 万美元有所提升。 ● 2025财年经营利润为50万美元，2024财年经营利润为100万美元。 ● 2025财年净利润为60万美元，2024财年净利润为80万美元。

业务亮点

● 2025年8月，Enigmatig在纽约证券交易所（“纽交所”）举行敲钟仪式，庆祝公司成功上市，这标志着公司全球扩张进程中的重要里程碑。 ● 2025年9月，公司与总部位于泰国的TVA Capital Consultancy Co., Ltd.（“TVA Capital”）签署谅解备忘录，双方约定将在企业咨询、财务顾问、以及并购领域共同拓展业务机会。此次合作是Enigmatig在纽交所上市后达成的首个战略合作伙伴关系，并确立泰国作为公司进一步拓展亚太市场业务的战略支点。

管理层评论

Enigmatig创始人兼首席执行官符致荣（Desmond Foo）表示：“2025财年标志着公司从私营企业成功转型为成长型上市公司，已充分具备推进下一阶段发展的运营规模。在收入增长、毛利率提升、以及上市 后整体财务结构更为稳健的有力支撑下，我们持续专注于在亚太和中东等高增长市场的扩张，深耕技术投入，建立战略合作伙伴关系，为股东创造长期价值。”

公司董事兼首席财务官张鸣文（Mingwen Teo）补充道：“得益于市场对Enigmatig经常性公司秘书服务的强劲需求，2025年我们实现了两位数的收入增长，毛利率提升至68.8%，充分体现了公司商业模式的可扩展性。尽管报告的净利润因IPO相关的一次性费用受到影响，公司的核心经营表现保持强劲。我们持有的1,320万美元现金储备为公司持续加大技术投资和基础设施投入提供了坚实保障，有助于改善运营杠杆，进而推动公司实现可持续增长与扩张。”

2025 财年财务业绩

企业服务收入

2025财年企业服务收入450万美元，相较于2024财年的400万美元企业服务收入，同比增长12.2%。这一增长主要得益于公司在现有客户群体中不断拓展服务范围、深化客户关系，并成功吸纳新客户。

下表列示报告期间公司企业服务收入的构成情况：

截至9月30日止年度 2024年 2025年 美元 % 美元 % 企业服务收入： 牌照申请及续期服务 2,126,338 53.6 % 2,215,522 49.8 % 公司秘书及其他服务 1,841,464 46.4 % 2,236,184 50.2 % 合计 3,967,802 100.0 4,451,706 100.0





● 牌照申请及续期服务 牌照申请及续期服务收入同比增长4.2%，由上一年度的210万美元增至220万美元，体现了公司现有客户群体持续稳定的需求。该业务板块持续增长，而在总收入中的占比较上一年度的53.6%降至49.8%，符合公司推动服务多元化、深化客户全生命周期价值的整体战略方向。

● 公司秘书及其他服务 公司秘书及其他服务收入同比增长21.4%，由2024财年的180万美元增至220万美元，主要得益于新老客户服务需求的强劲提升。该高增长业务板块目前占总收入的50.2%，同比提升3.8个百分点，彰显公司实施服务多元化战略的显著成效。

销售成本

2025财年销售成本为140万美元，较2024财年的130万美元有所提升。公司的销售成本主要包括员工成本、牌照申请及续期服务成本，以及公司秘书及相关服务成本。尽管整体成本同比增加，随着收入规模扩大，公司通过规模效应得以更有效地分摊固定成本。

毛利

2025财年整体毛利同比增长14.9%至310 万美元，较2024财年的270 万美元有所提升。毛利率由上一年度的67.1%提升至68.8%，体现了公司运营杠杆的改善以及服务效率的提升。

经营费用

2025财年经营费用合计250万美元，2024财年经营费用为160万美元。这一费用增长的主要原因是IPO相关一次性费用的增加，包括专业服务费以及董事与高级管理人员责任保险费用。

经营利润

2025财年经营利润为50万美元，2024财年经营利润为100万美元。

其他收入

2025财年其他收入为30万美元，2024财年亏损6万美元。这一提升主要来自于利息收入的增加以及客户资金的释放。

净利润

公司2025财年实现净利润60万美元，2024财年净利润为80万美元。

现金及现金等价物

截至2025年9月30日，公司现金及现金等价物合计1,320万美元，截至2024年9月30日公司现金及现金等价物为160万美元，公司在成功完成上市后财务状况显著增强。

Form 20-F年度报告

公司已向美国证券交易委员会（SEC）提交截至2025年9月30日止财年的Form 20-F年度报告。该报告可在公司投资者关系网站 http://investors.enigmatig.com 以及 SEC 官网 www.sec.gov 查阅。股东可免费申领公司完整的经审计财务报表纸质版。

注：除非另有说明，所有财务数据均根据美国通用会计准则（U.S. GAAP）编制

关于Enigmatig Limited

Enigmatig是一家全球性商业服务商，专注于帮助企业实现其国际化抱负。自2010年以来，公司为企业提供跨境经营与业务增长所需的专业知识、基础设施及监管合规指导。

凭借在牌照申请、金融科技、监管科技（Regtech）、及其他企业服务领域的能力，Enigmatig提供覆盖企业全生命周期的定制化解决方案——从设立到持续合规，贯穿战略增长每一步。我们的团队熟稔伦敦、塞浦路斯、伯利兹等主要金融中心及主要离岸司法管辖区的复杂监管环境。

总部位于新加坡，布局覆盖香港、上海、伦敦，及曼谷，Enigmatig服务全球日益多元化且不断壮大的客户群体。

欲了解更多信息，请访问官方网站： https://enigmatig.com

安全港声明

本公告中的某些陈述属于前瞻性陈述。这些前瞻性陈述涉及已知和未知的风险及不确定性，基于公司当前对可能影响其财务状况、经营成果、业务战略和财务需求的未来事件的预期和预测。投资者可通过"可能"、"会"、"将要"、"应该"、"期望"、"计划"、"旨在"、"打算"、"预期"、"相信"、"估计"、"预测"、"有可能"、"潜在"、"项目"、"继续"等措辞或短语或其否定形式或其他类似术语来识别这些前瞻性陈述。除非法律可能要求，公司无义务公开更新或修订任何前瞻性陈述来反映后续事件或情况变化，或其预期的变更。尽管公司认为这些前瞻性陈述中表达的预期是合理的，但无法保证其准确性。公司提醒投资者，实际结果可能与预期结果存在重大出入，并建议投资者审阅可能影响其未来结果的其他因素，这些因素载于公司提交给美国证券交易委员会(SEC)的注册声明及其他文件中，可在www.sec.gov 查阅。

媒体与投资者联系方式：