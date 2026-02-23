CRCAM Brie Picardie - déclaration hebdomadaire - Rachats réalisés dans les conditions de l'article 5 du Règlement MAR

|Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Brie Picardie
Société coopérative à capital variable, agréée en tant qu’établissement de crédit
Siège social : 500 rue Saint-Fuscien 80095 AMIENS Cedex 3
RCS AMIENS 487 625 436
|Rachats réalisés dans les conditions de l'article 5 du Règlement MAR
|Présentation agrégée par Jour et par Marché
|Nom de l’émetteur
|Code identifiant de l’émetteur
|Jour de la transaction
|Code identifiant de l’instrument financier
|Devise
|Volume total journalier (en nombre d’actions)
|Prix unitaire
|Marché (MIC Code)
|Credit Agricole Brie Picardie
|969500FYEXW795NPJO79
|2026-02-16
|FR0010483768
|EUR
|2382
|29,599123
|XPAR
|Credit Agricole Brie Picardie
|969500FYEXW795NPJO79
|2026-02-17
|FR0010483768
|EUR
|1444
|29,096309
|XPAR
|Credit Agricole Brie Picardie
|969500FYEXW795NPJO79
|2026-02-18
|FR0010483768
|EUR
|3189
|29,536867
|XPAR
|Credit Agricole Brie Picardie
|969500FYEXW795NPJO79
|2026-02-19
|FR0010483768
|EUR
|1095
|29,523274
|XPAR
|Credit Agricole Brie Picardie
|969500FYEXW795NPJO79
|2026-02-20
|FR0010483768
|EUR
|1072
|29,201026
|XPAR
Pièce jointe