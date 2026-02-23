Selon Allstate, les réclamations d’assurance habitation attribuables à des dégâts d’eau causés par une source externe ont presque doublé en 2025

TORONTO, 23 févr. 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- De nouvelles données d’ Allstate du Canada, compagnie d’assurance (« Allstate ») montrent une hausse importante des réclamations d’assurance habitation liées à des dégâts d’eau en 2025, ainsi qu’un écart préoccupant entre la perception du risque et la prise de mesures de prévention.

En effet, les réclamations d’assurance habitation d’Allstate liées à des dégâts d’eau causés par une source externe, comme les fortes pluies, les inondations de surface et le refoulement d’égout, ont presque doublé en 2025 (+94 %) par rapport à l’année précédente. En 2025, les dommages causés par de tels dégâts d’eau ont représenté près du quart (24 %) de l’ensemble des réclamations d’assurance habitation.

Entre 2021 et 2025, les dégâts d’eau ont compté pour plus de 40 % de toutes les réclamations d’assurance habitation. Les dommages causés par de l’eau provenant de l’extérieur de la maison ont représenté près du tiers (31 %) des réclamations liées à l’eau durant cette période.

Malgré le risque croissant d’inondations pour les propriétés résidentielles, un récent sondage Léger mené pour Allstate montre que :

Plus de la moitié des répondants canadiens (53 %) ne prévoient toujours pas de prendre des mesures pour protéger leur domicile ce printemps.

Le sentiment d’inquiétude ne se traduit pas toujours en action; même si 34 % disent se sentir préoccupés par le risque d’inondation, de nombreuses personnes prévoient tout de même ne rien faire.

Parmi les 47 % qui prévoient de prendre au moins une mesure préventive, l’action la plus souvent mentionnée est de nettoyer eux-mêmes les gouttières et les drains (26 %).

À peine 17 % de ceux qui prévoient d’agir disent vouloir faire appel à un professionnel, ce qui laisse croire que bien des propriétaires pourraient sous-estimer l’ampleur des mesures à prendre malgré l’augmentation des risques liés aux conditions météorologiques.





Repenser la prévention des inondations : agir avant que des dommages ne surviennent

« Les dégâts d’eau figurent parmi les motifs les plus fréquents de réclamation d’assurance au Canada. La prévention n’est donc plus une option, elle est essentielle », affirme Carmine Venditti, directeur d’agence Allstate. « Ce que nous constatons, c’est que beaucoup de gens reconnaissent le risque. Nous voulons toutefois leur rappeler l’importance de poser des gestes concrets pour protéger leur propriété. De petites actions prises tôt peuvent faire une grande différence avant le dégel printanier. »

Le sondage fait aussi ressortir des lacunes dans la compréhension des protections d’assurance. Une personne sur quatre dit ne pas savoir si sa police d’assurance habitation couvre les dommages liés aux inondations. La protection contre le débordement de cours d’eau et le refoulement d’égouts est facultative dans de nombreux cas, ce qui souligne l’importance de bien connaître les protections dont on dispose avant qu’un incident survienne.

Mesures simples de prévention à prendre avant le printemps

Avec l’arrivée prochaine des températures plus douces, Allstate encourage les propriétaires et les locataires à poser des gestes simples dès maintenant pour aider à prévenir les inondations et les dégâts d’eau :

Faites le point sur votre assurance. Vérifiez les types de dégâts d’eau couverts par votre police et repérez les protections qui pourraient manquer, notamment celles offertes en option.

Aidez l'eau à s'éloigner de la maison. Nettoyez les gouttières et les descentes pluviales, et assurez-vous que les descentes évacuent l'eau à au moins 2 ou 3 mètres des fondations.

Préparez les drains et la pompe de puisard. Testez votre pompe de puisard (pensez aussi à installer une batterie de secours) et retirez les débris des drains de plancher et de margelles de fenêtres pour permettre à l'eau de s'écouler librement.

Communiquez tôt avec votre propriétaire. Signalez immédiatement toute fuite, toute accumulation d'eau ou tout problème de drainage. Un avis donné à temps peut éviter qu'un petit souci ne se transforme en dommages majeurs.





Pour d'autres conseils de prévention en cas d'inondation, consultez le blogue Allstate Assurance . Remarquons que de telles mesures préventives peuvent aider à réduire les risques, mais elles ne les éliminent pas complètement.

