Anmodning om ophør af suspension af alle afdelinger i Investeringsforeningen Nordea Invest

Der anmodes om ophør af suspension af alle afdelinger i Investeringsforeningen Nordea Invest.
Med venlig hilsen
Nordea Fund Management, filial af Nordea Funds Oy, Finland
Rasmus Eske Bruun
Filialbestyrer
| Source: Nordea Fund Management, filial af Nordea funds Oy, Finland Nordea Fund Management, filial af Nordea funds Oy, Finland
Der anmodes om ophør af suspension af alle afdelinger i Investeringsforeningen Nordea Invest.
Med venlig hilsen
Nordea Fund Management, filial af Nordea Funds Oy, Finland
Rasmus Eske Bruun
Filialbestyrer
Investeringsforeningen Nordea Invest har anmodet Nasdaq Copenhagen om midlertidig suspension af alle afdelinger grundet tekniske udfordringer. Suspensionen vil blive ophævet, så snart dette er løst. ...Read More
Bestyrelsen i Investeringsforeningen Nordea Invest vil indstille nedenstående udbytter til godkendelse på foreningens ordinære generalforsamling den 13. april 2026. Udbytterne fragår kursen den 4....Read More