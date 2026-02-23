Anmodning om ophør af suspension af alle afdelinger i Investeringsforeningen Nordea Invest

Der anmodes om ophør af suspension af alle afdelinger i Investeringsforeningen Nordea Invest.

Med venlig hilsen
Nordea Fund Management, filial af Nordea Funds Oy, Finland

Rasmus Eske Bruun
Filialbestyrer


