Meddelelse nr. 03/2026: Strategic Investments gennemfører rettet emission

Ikke til offentliggørelse eller distribution, direkte eller indirekte, i Australien, Canada, Japan eller USA

Denne meddelelse er ikke et tilbud om køb eller salg af værdipapirer i Strategic Investments A/S (”Værdipapirer”) i Australien, Canada, Japan eller USA eller i nogen anden jurisdiktion. Værdipapirerne må ikke tilbydes eller sælges i USA uden registrering eller i henhold til en undtagelse fra registreringspligten efter U.S. Securities Act fra 1933 med senere ændringer. Udstederen af Værdipapirerne har ikke registreret og agter ikke at registrere Værdipapirerne eller en del heraf i USA eller i nogen anden jurisdiktion uden for Danmark og har ikke til hensigt at foretage noget offentligt udbud af Værdipapirerne i USA eller i andre jurisdiktioner uden for Danmark. Kopier af denne meddelelse må ikke distribueres i Australien, Canada, Japan eller USA.

Bestyrelsen for Strategic Investments har besluttet at forhøje selskabets aktie­kapital med i alt 15.000.000 stk. nye aktier á DKK 0,50 (i alt nominelt DKK 7.500.000) ved en rettet emission mod kontant betaling. Forhøjelsen svarer til 3,7% af aktiekapitalen inden forhøjelsen.

Tegningen gennemføres til markedskurs, svarende til DKK 0,76 pr. aktie à nominelt DKK 0,50. Tegningen er gennemført og tegningsbeløbet er indbetalt. Ved tegningen tilføres selskabet et samlet bruttoprovenu på DKK 11,4m.

Udvidelsen af aktiekapitalen sker iht. bemyndigelse i vedtægternes § 14.2. Samtlige aktier tegnes uden fortegningsret for de eksisterende aktionærer. De nye aktier har samme rettigheder, herunder retten til udbytte for 2025, som selskabets eksisterende aktier.

Strategic Investments A/S

