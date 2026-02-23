Volatus Aerospace nomme le CTO pour accélérer l'autonomie souveraine et les capacités de défense

MONTRÉAL, 23 févr. 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Volatus Aerospace Inc. (TSXV : FLT) (OTCQB : TAKOF) (FSE : ABB. F) (« Volatus » ou la « Compagnie »), une entreprise canadienne de nouvelle génération dans l'aérospatiale et la défense fournissant des systèmes non habités à double usage, du renseignement aérien et des services opérationnels critiques, a annoncé aujourd'hui la nomination de Krish Srinivasan au poste de chef de la technologie (CTO), élargissant ainsi son équipe de direction exécutive.

Cette nomination renforce et aligne le leadership de Volatus en matière d'ingénierie et d'autonomie alors que le Canada fait avancer sa stratégie industrielle de défense, en privilégiant la production souveraine, les systèmes autonomes, la résilience des chaînes d'approvisionnement et la propriété intellectuelle contrôlée par le Canada.

M. Srinivasan apporte plus d'une décennie de leadership dans les systèmes autonomes sans pilote, la lutte contre les UAS (CUAS), la mobilité aérienne urbaine et l'innovation alignée sur la défense. Son expérience comprend :

Dirigeant trois programmes de défense et d'IA financés par l'UE pour un total d'environ 40 millions d'euros

Livraison de programmes UAS et CUAS d'une valeur d'environ 35 millions de dollars américains

Contribution aux lignes directrices mondiales d'évaluation du C-UAS d'INTERPOL

Direction de l'une des premières démonstrations autonomes de drones transfrontaliers dans l'espace aérien civil-militaire intégré

Il a dirigé des programmes aérospatiaux multinationaux complexes, du concept au déploiement opérationnel. En tant que CTO chez Volatus, M. Srinivasan supervisera l'organisation d'ingénierie unifiée de Volatus à travers le Canada, les États-Unis et le Royaume-Uni.

Le portefeuille d'ingénierie consolidé couvre :

Architecture d'autonomie indépendante de la plateforme et intégration de l'IA

Systèmes de sécurité anti-UAS et de l'espace aérien

Plateformes ISR MÂLES et à longue endurance

Systèmes d'amarrage modulaire et d'infrastructure terrestre

Logiciels de mission de qualité industrielle, plateformes logistiques et systèmes intégrés de charges utiles ISR multi-capteurs



Cette approche verticalement intégrée soutient le développement de capacités aérospatiales évolutives contrôlées par le Canada dans les applications civiles et de défense.

Glen Lynch, PDG de Volatus Aerospace, a commenté : « Les priorités du Canada en matière de défense et de l'aérospatiale évoluent clairement vers une capacité autonome souveraine et habilitée par l'IA. Volatus prépare cette transition depuis plusieurs années. Notre mandat est de veiller à ce que des systèmes autonomes évolutifs développés au Canada soient disponibles pour soutenir à la fois les exigences civiles et de défense. La nomination de Krish comme chef de la technologie renforce notre capacité à accélérer le développement des plateformes, l'intégration de l'autonomie et la préparation à la production. »

L'entreprise a lancé des plans pour lancer ses activités de fabrication, d'assemblage et d'intégration à Mirabel, au Québec. Cela ancrera Volatus dans l'un des principaux clusters aérospatiaux nord-américains et soutiendra l'établissement d'une capacité de fabrication canadienne disciplinée et évolutive, alignée sur les priorités nationales de la défense tout en maintenant l'interopérabilité avec les normes alliées.

À propos de Volatus Aerospace

Volatus Aerospace est un fournisseur mondial de solutions aériennes intégrées à double usage pour des applications commerciales et de défense, exploitant à la fois des systèmes d'aéronefs pilotés et télépilotés (RPAS). L'entreprise dessert des secteurs tels que le pétrole et le gaz, les services publics, la santé et la sécurité publique. La mission de Volatus est d'améliorer l'efficacité opérationnelle, la sécurité et la résilience grâce à des technologies aériennes réelles et évolutives.

Informations prospectives

Ce communiqué de presse contient des déclarations qui constituent des « informations prospectives » et des « déclarations prospectives » au sens des lois sur les valeurs mobilières applicables, y compris des énoncés concernant les plans, intentions, croyances et attentes actuelles de la Société en ce qui concerne les activités commerciales futures, les événements, les développements et la performance opérationnelle. Souvent, mais pas toujours, l'information prospective et les déclarations prospectives peuvent être identifiées par l'utilisation de mots tels que « plans », « s'attend », « est attendu », « budget », « planifié », « prévisions », « a l'intention », « anticipe », « cherche », « stratégie » ou « croit » ou des variations (y compris des variations négatives) de ces mots et expressions, ou des énoncés formés au futur ou indiquant que certaines actions, événements ou résultats « peuvent », « pourrait », « voudrait » ou « sera » (ou d'autres variantes de ce qui précède) être pris, se produire, être atteint ou se réaliser. Les informations prospectives incluent des renseignements concernant : (i) les plans d'affaires, les perspectives d'affaires et les attentes de la Société; et (ii) les attentes concernant d'autres facteurs économiques, commerciaux et/ou concurrentiels. Les informations prospectives sont basées sur des données concurrentielles, financières et économiques actuellement disponibles ainsi que sur les plans, stratégies ou croyances opérationnelles à la date de ce communiqué, mais impliquent des risques, incertitudes, hypothèses et autres facteurs connus et inconnus qui pourraient faire en sorte que les résultats, la performance ou les réalisations réelles de la Société diffèrent substantiellement de tout résultat futur, la performance ou les réalisations exprimées ou implicites par l'information prospective. Ces facteurs peuvent être basés sur des informations actuellement disponibles pour la Société, y compris des informations obtenues auprès d'analystes tiers de l'industrie et d'autres sources tierces, et sont basés sur les attentes ou croyances actuelles de la direction. Toute information prospective contenue dans ce communiqué de presse est expressément qualifiée par cette mise en garde. Les investisseurs sont avertis que les informations prospectives ne sont pas basées sur des faits historiques, mais reflètent plutôt des attentes, des estimations ou des projections concernant des résultats ou événements futurs basés sur les opinions, hypothèses et estimations jugées raisonnables par la direction à la date de publication des déclarations. Les informations prospectives et les déclarations prospectives reflètent les convictions actuelles de la Société et reposent sur des informations actuellement disponibles ainsi que sur des hypothèses qu'elle juge non déraisonnables compte tenu de toutes les circonstances. Dans certains cas, des facteurs importants ou des hypothèses sont discutés dans ce communiqué de presse en lien avec des déclarations contenant des informations prospectives. Ces facteurs et hypothèses importants incluent, sans s'y limiter, la commercialisation des vols de drones au-delà de la ligne de vue visuelle et les avantages potentiels pour la Compagnie; et le respect des exigences de cotation continue de la TSXV. Bien que la Société ait tenté d'identifier des facteurs importants qui pourraient faire en sorte que les actions, événements ou résultats réels diffèrent de manière significative de ceux décrits dans les informations prospectives, il peut y avoir d'autres facteurs qui font en sorte que les actions, événements ou résultats diffèrent de ceux anticipés, estimés ou prévus. Les informations prospectives contenues ici sont faites à la date de ce communiqué de presse et, sauf si la loi l'exige, la Société refuse toute obligation de mettre à jour toute information prospective, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d'événements futurs, de résultats ou autrement. Il n'y a aucune garantie que les informations prospectives seront exactes, car les résultats réels et les événements futurs pourraient différer de manière significative de ceux anticipés dans ces déclarations. Par conséquent, les lecteurs ne devraient pas se fier excessivement à l'information prospective.

Ni la Bourse de capital-risque TSX ni son fournisseur de services de réglementation (tel que ce terme est défini dans les politiques de la Bourse de capital-risque TSX) n'assument la responsabilité de l'adéquation ou de l'exactitude de cette déclaration.

