Abcourt complète un levé magnétique de haute résolution par drone sur sa propriété Flordin

ROUYN-NORANDA, Canada, 23 févr. 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Mines Abcourt Inc. (« Abcourt » ou la « Société ») (TSX Croissance: ABI) (OTCQB : ABMBF) est heureuse d’annoncer que le levé magnétique de haute résolution par drone entrepris début janvier sur la propriété Flordin est terminé et les résultats sont maintenant disponibles.

Faits saillants :

L’anomalie magnétique principale d’axe Est-SE/Ouest-NO est continue sur l’ensemble de la propriété et correspond selon les informations géologiques connues à la séquence de lave mafique (basalte-andésite) du groupe Vanier-Dalet-Poirier (VDP) qui est l’hôte de la minéralisation aurifère (figure 2).



La première dérivée du gradient vertical confirme clairement les déplacements structuraux tardifs. Ceux-ci ont été observés sur les décapages et confirmés par l’étude structurale de Consultation GEOX inc. faite en 2025. Ces déplacements affectent les zones minéralisées. Avec ce nouveau levé nous sommes maintenant en mesure d’assurer la prédictivité de ces déplacements pour la planification des futurs travaux. (figure 3)



Tous les forages qui seront réalisés en 2026 sur la propriété Flordin (20 000 mètres) sont situés à l’intérieur de l’anomalie magnétique définie par ce nouveau levé (figure 4).





À la fin du mois de décembre 2025, la Société a mandaté la firme Terrascope inc., pour effectuer un levé magnétique de haute résolution par drone sur sa propriété Flordin. En tout, 463 kilomètres de lignes de vol ont couvert l’entièreté de la propriété Flordin. Celles-ci étaient espacées de 35 mètres l’une de l’autre et la hauteur de vol était d’environ 32 mètres à partir du sol. Les résultats de ce levé démontrent clairement la continuité de l’anomalie magnétique principal sur l’ensemble de la propriété. Selon les informations géologiques connues, l’anomalie magnétique principale correspond à la séquence de lave mafique (basalte-andésite) du groupe Vanier-Dalet-Poirier (VDP). C’est à l’intérieur de cette séquence volcanique mafique que l’on retrouve le corridor de cisaillement de Cameron. Cet important cisaillement est le conduit principal de la minéralisation aurifère. Le récent levé magnétique nous confirme sans aucun doute la continuité de cette structure majeure sur l’ensemble de notre propriété.

Figure 1 : Localisation régionale de la propriété Flordin





Les images de la première et deuxième dérivée verticale, obtenues par le traitement des données magnétiques, nous permettent de visualiser très clairement des structures tardives d’orientation NE-SW qui déplacent et décalent les unités géologiques. Concrètement, ces déplacements tardifs ont été observés sur les décapages Cartwright et le 25-02. L’étude structurale faite par Mme Lucie Mathieu de Consultations GEOX inc. confirme également la présence de déplacements structuraux tardifs de direction N-NE. La confirmation de ces déplacements et la localisation précise de ceux-ci va permettre à la Société de bien planifier et de bien orienter ses futurs travaux en fonction de ces déplacements. Mentionnons que les forages en cours et qui seront exécutés en 2026 pour un total de 20 000 mètres sont tous situés à l’intérieur de l’anomalie magnétique principale.

Figure 2 : Carte du champ magnétique total avec la position des décapages Cartwright, 25-02 et le gîte Flordin





Figure 3 : Carte du champ magnétique vertical (1ere dérivée) avec la position des décapages Cartwright 25-02 et le gîte Flordin





Figure 4 : Localisation des forages qui seront réalisés en 2026





Pascal Hamelin, président et chef de la direction commente : « Les résultats de ce levé magnétique de haute résolution sont probants. Il était nécessaire de procéder à la réalisation de celui-ci, surtout avec les avancés technologiques reliés au domaine de la géophysique. Le levé démontre clairement la continuité et la poursuite de l’anomalie magnétique sur l’ensemble de notre propriété. L'interprétation des résultats du levée facilitera la planification et améliorera l'efficacité de la campagne de forage en cours. Nous attendons avec intérêt les premiers résultats d'analyse de cette campagne. »

Personnes qualifiées

Robert Gagnon, Géo. Vice-président Exploration de la Société, et Marc Boivin, Géo. Géophysicien consultant, ont vérifié et approuvé les informations techniques contenues dans ce communiqué.

À propos de Mines Abcourt Inc.

Mines Abcourt Inc. est une société canadienne de développement aurifère avec des propriétés stratégiquement situées dans le nord-ouest du Québec, au Canada. Abcourt est propriétaire de la mine et de l’usine de Géant Dormant et de la propriété Flordin où elle concentre ses activités.

Pour de plus amples renseignements sur Mines Abcourt Inc., veuillez consulter notre site web www.abcourt.ca et les documents déposés sous notre profil sur le site SEDAR+ www.sedarplus.ca.

Pascal Hamelin Dany Cenac Robert Président et chef de la direction VP Communication T : (819) 768-2857 T : (514) 722-2276, poste 456 Courriel : phamelin@abcourt.com Courriel : ir@abcourt.com

DÉCLARATIONS PROSPECTIVES

Certaines informations contenues dans le présent communiqué peuvent constituer une « information prospective » au sens de la législation canadienne sur les valeurs mobilières. En règle générale, les informations prospectives peuvent être identifiées à l’aide d’une terminologie prospective, telle que « planifie », « vise », « s’attends à », « projette », « à l’intention », « anticipe », « estime », « pourraient », « devraient », « probable », ou des variantes de ces mots et expressions ou déclarations spécifiant que certains actes, événements ou résultats « pourraient », « devraient » se produire, « se produiront » ou « seront atteints » ou autres expressions similaires. Les énoncés prospectifs sont basés sur les estimations d’Abcourt et sont sujets à des risques connus et inconnus, des incertitudes et d’autres facteurs susceptibles de faire en sorte que les résultats réels, le niveau d’activité, le rendement ou les réalisations d’Abcourt soient considérablement différents de ceux exprimés de façon explicite ou implicite par de telles déclarations prospectives ou informations prospectives. Les énoncés prospectifs sont assujettis à des facteurs commerciaux et économiques et à des incertitudes, ainsi qu’à d’autres facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent considérablement de ces énoncés prospectifs, y compris les hypothèses pertinentes et les facteurs de risque énoncés dans les documents publics d’Abcourt, sont disponibles sur SEDAR+ à www.sedarplus.ca. Rien ne garantit que ces déclarations se révéleront exactes, car les résultats réels et les événements futurs pourraient différer considérablement de ceux anticipés dans ces déclarations. Par conséquent, les lecteurs ne doivent pas se fier indûment aux déclarations prospectives et aux informations prospectives. Bien que Abcourt estime que les hypothèses et les facteurs utilisés dans la préparation des énoncés prospectifs sont raisonnables, on ne devrait pas se fier indûment à ces déclarations. À moins que les lois sur les valeurs mobilières applicables ne l’exigent, Abcourt décline toute intention ou obligation de mettre à jour ou de réviser l’une ou l’autre de ces déclarations ou informations prospectives, que ce soit à la lumière de nouvelles informations, d’événements futurs ou autrement.

