Loblaw investira 2,4 milliards de dollars dans l'économie canadienne en 2026, prévoyant la construction de 70 nouveaux magasins et la création de plus de 9 000 emplois

MONTRÉAL, 23 févr. 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Aujourd'hui, Les Compagnies Loblaw Limitée (TSX : L, « Loblaw » ou « la société »), chef de file canadien de l'alimentation et de la pharmacie, a annoncé qu'elle investirait 2,4 milliards de dollars en 2026 en vue d'élargir et de rénover son réseau de magasins, d’améliorer les capacités de sa chaîne d'approvisionnement et de créer des emplois, pour les gens, partout au pays.

Dans un contexte où la population est confrontée à des difficultés liées à l'abordabilité et à l'accès aux services de soins de santé, Loblaw ouvrira 70 nouveaux magasins en 2026, dont 34 pharmacies et cliniques Pharmaprix / Shoppers Drug Mart ainsi que 31 magasins à escompte Maxi et No Frills, offrant ainsi de la valeur aux communautés. Ces nouveaux emplacements, ainsi que la rénovation de 191 autres magasins et la construction toujours en cours de son centre de distribution automatisé d’environ 111 500 mètres carrés à Caledon, en Ontario, créeront 9 700 emplois dans les secteurs de la vente au détail et de la construction d'un océan à l'autre.

Il s'agit du deuxième investissement dans le cadre du plan quinquennal de l’entreprise, qui prévoit d'investir 10 milliards de dollars d'ici 2030, renforçant ainsi la position de Loblaw en tant qu'acteur majeur qui contribue à la croissance de l'économie d’ici et créant encore plus de valeur pour les clients.

« Notre succès dépend fortement de la force des communautés que nous servons » a déclaré Per Bank, Président et chef de la direction de Les Compagnies Loblaw Limitée. « Nous y voyons un investissement significatif à la fois dans notre réseau et nos capacités en tant que l'un des plus grands détaillants du Canada, mais aussi dans les personnes que nous servons et leur capacité à avoir accès à de la valeur et à des soins de santé de qualité. En aidant les Canadiens à vivre bien, vivre pleinement, notre entreprise y gagne aussi. »

Toutes les régions du pays bénéficieront des investissements annoncés :

Est du Canada – 4 nouveaux magasins et plus de 600 emplois

Québec – 15 nouveaux magasins et plus de 1 985 emplois

Ontario – 27 nouveaux magasins et 3 775 emplois, y compris des postes liés aux deux nouveaux centres de distribution automatisés de la société dans le sud de l'Ontario

Ouest canadien – 24 nouveaux magasins et plus de 3 400 emplois

À propos de Les Compagnies Loblaw Limitée

Les Compagnies Loblaw Limitée est le chef de file canadien dans les domaines de l’alimentation et de la pharmacie, ainsi que le plus important détaillant et employeur privé, comptant plus de 220 000 employés à travers le pays. En tant que détaillant offrant aux Canadiens des produits alimentaires et de bien-être essentiels sur lesquels ils comptent tous les jours, Loblaw croit que plus le Canada est prospère, plus la société l'est aussi. Cette mentalité se reflète dans sa raison d'être qui consiste à aider les Canadiens à Vivre bien, vivre pleinement, et guide une grande partie de ses décisions en tant qu'organisation. Grâce à son réseau inégalé de 2 500 magasins et à ses options de commerce électronique à l'échelle nationale, Loblaw offre à ses clients des produits alimentaires, de pharmacie et de beauté, ainsi que des vêtements et des services financiers, par l'entremise de plusieurs des marques les plus populaires et les plus dignes de confiance au Canada : le Choix du Président, sans nom, Loblaws, Shoppers Drug Mart, No Frills, Real Canadian Superstore, T&T, Joe Fresh, PC Express et PC Finance. Le programme de fidélisation de la société, PC Optimum, compte plus de 16 millions de membres actifs et est l'un des programmes de récompense les plus importants et les plus appréciés au Canada.