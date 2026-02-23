Harfang fournit une mise à jour sur le projet Sky Lake

MONTRÉAL, 23 févr. 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Harfang Exploration Inc. (TSX-V : HAR) (« Harfang » ou la « Société ») fournit une mise à jour concernant son projet aurifère Sky Lake, détenu à 100 %, situé dans le camp minier de Pickle Lake, en Ontario.

FAITS SAILLANTS

Le programme de forage hivernal inaugural de 2025 d’Harfang a permis de délimiter un axe minéralisé continu à haute teneur, suivi sur plus de 250 mètres en forage et ouvert en profondeur.

La Société poursuit un dialogue constructif avec la Première Nation ojibway de Mishkeegogamang (« MON ») et demeure engagée à faire progresser le projet de manière responsable et collaborative.

La MON a informé la Société qu’une étude des connaissances traditionnelles et de l’utilisation du territoire (Traditional Knowledge and Land Use Study ou « TKLUS ») est requise.



Rick Breger, président et chef de la direction de Harfang, a déclaré :

« Les résultats de notre programme de forage inaugural à Sky Lake demeurent très encourageants et démontrent la robustesse et la continuité du système aurifère que nous explorons. Parallèlement, nous reconnaissons l’importance d’avancer en partenariat avec la Première Nation de Mishkeegogamang. Nous respectons leur demande de réaliser une étude des connaissances traditionnelles et de l’utilisation du territoire, et nous croyons que ce processus constitue une étape importante afin d’assurer d’une exploration réfléchie et responsable. Notre priorité est d’établir une relation solide et durable fondée sur la transparence, le respect mutuel et une compréhension commune. »

Projet Sky Lake

Le projet aurifère Sky Lake couvre une superficie de 9 100 hectares au sein du camp aurifère de Pickle Lake, dans le nord-ouest de l’Ontario. Le projet comprend notamment les claims patented Koval, qui ont fait l’objet du programme de forage hivernal 2025 d’Harfang.

En mars 2025, la Société a complété six sondages au diamant totalisant environ 1 400 mètres sur les claims Koval. Le programme a été conçu à partir d’une modélisation géologique 3D moderne intégrant les données historiques de forage, dont la grande majorité remonte aux années 1950 et se limitait principalement à des secteurs superficiels.

Les travaux de forage de l’hiver 2025 ont permis de délimiter avec succès un axe minéralisé continue à haute teneur, qui demeure ouvert en profondeur et le long du corridor de cisaillement, ouvrant un potentiel d’expansion supplémentaire avec des travaux additionnels.

Relations avec la communauté et prochaines étapes

Harfang poursuit un dialogue constructif avec la MON concernant les activités d’exploration au projet Sky Lake. Une version préliminaire d’une entente d’exploration a été négociée et demeure en cours de révision par les dirigeants de la MON.

La MON a informé la Société que la réalisation d’une étude TKLUS sera nécessaire avant d’entreprendre les processus d’obtention de permis. Harfang et la MON sont actuellement engagées dans des discussions actives afin de déterminer les prochaines étapes relatives à la mise en œuvre de la TKLUS proposée. Ces discussions portent notamment sur l’échéancier, la portée, le budget et le processus de réalisation de l’étude, ainsi que sur l’établissement d’un cadre clair de coordination entre les parties. Les activités d’exploration demeurent suspendues pendant que ces discussions avec la MON se poursuivent, et la Société n’est pas en mesure de fournir un échéancier précis quant à l’achèvement de la TKLUS ou à la reprise des travaux d’exploration au projet Sky Lake.

Harfang considère cette approche collaborative comme essentielle à une exploration responsable et à l’établissement d’une licence sociale durable pour ses activités dans la région. L’objectif de la TKLUS est de mieux identifier et comprendre les zones d’importance culturelle et environnementale, et de définir les mesures de protection appropriées.

Reconnaissance territoriale

La Société reconnaît que ses activités se déroulent sur des territoires traditionnellement occupés et gérés par des peuples autochtones en Ontario. Nous reconnaissons la relation durable que les Premières Nations entretiennent avec les terres, les eaux et les ressources, et nous respectons leurs histoires, leurs cultures et leurs droits. La Société s’engage à mener ses activités de manière responsable, à favoriser un dialogue ouvert et respectueux, et à collaborer avec les communautés autochtones afin de soutenir une exploration et un développement durables.

À propos de Harfang Exploration Inc.

Harfang est une société d’exploration minière axée sur la découverte de gisements à fort potentiel au Québec et en Ontario. La Société mise sur une approche géoscientifique rigoureuse, une gestion disciplinée du capital et une philosophie axée sur les partenariats afin de maximiser le potentiel de découverte. Harfang est dirigée par une équipe de professionnels passionnés de l’industrie, dotés d’expériences variées et d’un solide historique de réussite. En novembre 2024, Harfang a complété l’acquisition de NewOrigin Gold Corp., consolidant ainsi des actifs aurifères de grande qualité, incluant des propriétés situées dans les régions de Pickle Lake et de l’Abitibi. Harfang s’engage à maintenir des pratiques d’exploration durables, à collaborer étroitement avec les parties prenantes locales et à accorder la priorité à la protection de l’environnement.

