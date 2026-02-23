Debitormassens sammensætning (CK92) - Totalkredit A/S

Til Nasdaq Copenhagen

Debitormassens sammensætning (CK92)

I medfør af kapitalmarkedsloven § 24 offentliggør Totalkredit A/S hermed oplysninger om debitormassens sammensætning for konverterbare realkreditobligationer pr. den 20. februar 2026 i vedhæftede fil.

Oplysningerne vil endvidere på sædvanlig måde blive formidlet via Nasdaq Copenhagen. Oplysningerne findes også i excel-format i Nykredits obligationsdatabase på https://www.nykredit.com/filarkiv/.

For yderligere informationer om dataformat og -indhold henvises til Nasdaqs hjemmeside.

Spørgsmål kan rettes til head of investor relations Morten Bækmand Nielsen på tlf. 44 55 15 21.

Med venlig hilsen

Totalkredit A/S

Vedhæftede filer