Pet Valu/Chico s’associe à Tim Hortons® dans le cadre du concours Déroule pour gagnerᴹᴰ





MARKHAM, Ontario, 23 févr. 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Pour la première fois depuis le lancement du concours Déroule pour gagnerMD de Tim Hortons, il y a 40 ans, les Canadiennes et les Canadiens auront la chance de gagner des prix offerts par Pet Valu/Chico pour leurs animaux de compagnie. Pet Valu, le principal détaillant spécialisé dans les aliments et les produits pour animaux de compagnie au Canada, devient le tout premier partenaire issu du milieu des boutiques d’animaux à fournir des prix dans le cadre du concours Déroule pour gagnerMD. Les passionnés des animaux (et du café) auront l’occasion de remporter l’un des 15 grands prix consistant en un approvisionnement d’un an en nourriture sèche pour chiens ou chats, ainsi que l’une des 17 000 cartes-cadeaux électroniques, d’une valeur de 15 $, échangeables dans toutes les succursales de la famille des magasins Pet Valu à l’échelle du Canada, y compris Pet Valu®, Bosley’s by Pet Valu®, Paulmac’s Pets®, Total Pet®, Tisol® et Chico ®.

« Tout comme Tim Hortons, Pet Valu est une marque fièrement canadienne, et chaque jour dans nos magasins, nos experts en soins animaliers accueillent, appuient, célèbrent et réconfortent les amoureux des animaux à chaque étape de la vie de leurs animaux de compagnie, a déclaré Greg Ramier, président et chef de la direction de Pet Valu. Nous nous engageons à créer des moments mémorables pour les passionnés des animaux et leurs compagnons. Nous sommes donc très heureux de faire partie de ce concours très apprécié. Nous sommes ravis que, pour la première fois, lorsque les amoureux des animaux joueront à Déroule pour gagner, des milliers de compagnons à quatre pattes seront également en mesure de gagner à leurs côtés! »

Cette année, les participants au concours Déroule pour gagnerMD auront la possibilité de gagner l’un de quinze grands prix qui consistent en un approvisionnement d’un an en nourriture sèche pour chiens ou chats, chacun d’une valeur de 2 040 $. Les gagnants d’un grand prix seront invités à se rendre à leur magasin Pet Valu/Chico local pour bénéficier de conseils d’expert sur les produits nutritionnels qui conviennent le mieux à leur compagnon, et pour sélectionner la nourriture sèche de leur choix. Les gagnants d’une carte-cadeau électronique de 15 $ recevront chacun un numéro de carte qu’ils pourront utiliser pour se procurer des produits pour animaux, comme de la nourriture, des gâteries, des jouets, de la litière, des bols et d’autres fournitures chez tous les magasins de la famille Pet Valu, y compris Pet Valu, Bosley’s by Pet Valu, Paulmac’s Pets, Total Pet, Tisol et Chico.

Pet Valu fait partie de la vie des Canadiens depuis 1976, année où le premier magasin a ouvert ses portes à Toronto. Aujourd’hui, Pet Valu compte plus de 800 magasins d’entreprise et magasins franchisés dans les communautés urbaines, suburbaines et rurales partout au Canada. Chaque magasin propose des produits nutritionnels, des gâteries, des jouets et des articles essentiels, y compris un large éventail de produits de qualité fabriqués au Canada et de marques canadiennes.

Le concours Déroule pour gagnerMD aura lieu du 23 février au 22 mars 2026. Pour de plus amples renseignements sur le concours, rendez-vous sur le site rolluptowin.ca.

Pet Valu est le principal détaillant d’aliments et de produits pour animaux de compagnie au Canada et compte plus de 800 magasins d’entreprise et magasins franchisés au pays. Depuis plus de 45 ans, Pet Valu a su gagner la confiance et la loyauté des amoureux d’animaux de compagnie grâce à son service à la clientèle éclairé, à son large éventail de produits et à ses services en magasin attrayants. Par l’entremise de ses magasins de quartier et de sa plateforme numérique, Pet Valu offre plus de 10 000 produits à prix concurrentiel, dont une vaste gamme de marques exclusives primées conçues selon une approche holistique. Le siège social de la Société est situé à Markham, en Ontario, et la Société compte des centres de distribution à Brampton, en Ontario, à Surrey, en Colombie-Britannique, et à Calgary, en Alberta. Ses actions sont négociées à la Bourse de Toronto (TSX : PET). Pour en savoir plus, veuillez consulter : www.petvalu.ca ,

En 1964, le premier restaurant Tim Hortons® a ouvert ses portes à Hamilton, en Ontario, et, depuis, les Canadiens et les Canadiennes commandent le café de mélange original, le café Deux-DeuxMC, les beignes et les Timbits® emblématiques de Tim Hortons. Depuis près de 60 ans, l’entreprise ravit les cœurs en servant le café préféré des gens d’ici. Tim Hortons est la plus grande chaîne de restauration rapide au pays, et compte près de 4 000 restaurants répartis partout au Canada. Plus qu’un simple endroit où l’on prépare du café et des pâtisseries, Tim Hortons fait partie du tissu social canadien, et propose des boissons chaudes et froides (comme des lattes, cappuccinos, doses d'espresso, thés, ou les célèbres cappuccinos glacés), d'irrésistibles déjeuners, sandwichs, wraps et soupes, et bien plus encore! Tim Horton exploite plus de 5 700 restaurants au Canada, aux États-Unis et dans le monde. Pour en savoir plus, veuillez consulter le TimHortons.ca.

