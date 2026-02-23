Foreløbige resultater for 2025 og finansielle forventninger til 2026

Selskabsmeddelelse nr. 2-2026

23. februar 2026

North Media præsenterer foreløbige og ureviderede finansielle resultater for 2025 samt de finansielle forventninger til 2026.

Foreløbige og ureviderede finansielle resultater for 2025 og forventninger til 2026

Mio. kr. 2025 Forventninger til 2026 Omsætning 1.296 1.267 – 1.333 EBITDA 125 133 – 175 Primært driftsresultat (EBIT) 66 75 – 117



North Media leverede en omsætning og et driftsresultat (EBIT) for 2025 i overensstemmelse med seneste resultatudmelding som udgjorde en omsætning på 1.270-1.305, en EBITDA på 105-126 og en EBIT på mellem 50-70 mio. kr.

North Medias omsætning blev på niveau med 2024. I Last Mile (FK Distribution og SDR) faldt omsætningen 1% til 1.132 mio. kr., på grund af en forventet volumennedgang i FK Distribution. På trods af væsentlig volumennedgang øgede SDR omsætningen med 2%, drevet af hjemtaget lokalsalg fra franchisetagere og prisstigninger på tryksager og lokale ugeaviser. EBITDA blev reduceret med 19% til 125 mio. kr., primært påvirket af SDR-integrationsomkostninger og den lavere omsætning i FK Distribution. Driftsresultatet (EBIT) blev 66 mio. kr., en fremgang fra -75 mio. kr. i 2024, som var væsentlig påvirket af en nedskrivning af den bogførte værdi af aktiver i SDR for 155 mio. kr. Overskudsgraden blev 5,2%.

Digital Services (BoligPortal, Dayli og Bekey) øgede omsætningen 1% til 164 mio. kr. En vækst på 4% i BoligPortal mere end opvejede 13% tilbagegang i Dayli og en flad udvikling i Bekey. EBITDA steg til 9 mio. kr. fra -11 mio. i 2024, en fremgang drevet af reducerede tab i Dayli og Bekey gennem lavere omkostninger til drift, salg og marketing samt øvrige effekter af Bekeys turnaround. Denne forbedring påvirkede også driftsresultatet (EBIT) positivt, som steg til 4 mio. kr. fra -17 mio. kr. i 2024. Overskudsgraden blev 2%.

Koncernens ikke-fordelte omkostninger udgjorde 23 mio. kr., og var på niveau med 2024.

Baseret på årets resultat og målet om at udbetale et udbytte, der afspejler indtjeningen på den ordinære drift før afkastet på værdipapirer indstiller bestyrelsen, at der udbetales 1,25 kr. pr. aktie.

Finansielle forventninger til 2026

North Medias forventninger til 2026 er:

Omsætning: 1.267 – 1.333 mio. kr.

EBITDA: 133 – 175 mio. kr.

Primært driftsresultat (EBIT): 75 – 117 mio. kr.





Omsætningen for 2026 forventes at være i niveau med 2025. Udviklingen i Last Mile forventes at være flad, mens der forventes vækst i alle selskaber i Digital Services. Der forventes et øget EBITDA på tværs af alle selskaber, positivt påvirket af de strategiske tiltag, der blev lanceret og implementeret i 2025. EBIT forventes at stige tilsvarende.



Årsrapporten for 2025 forventes offentliggjort den 25. februar 2026.

Yderligere oplysninger:

Koncern CEO, Lasse Ingemann Brodt, telefon +45 2024 3292

North Media udvikler og driver platforme til transaktioner mellem erhvervslivet og forbrugerne. Platformene matcher forbrugerne med de rette produkter inden for dagligvarer, lejeboliger, og digitale adgangsløsninger. North Media har to forretningsområder: Last Mile: FK Distribution og SDR Svensk Direktreklam er blandt henholdsvis Danmarks og Sveriges førende distributør af tilbuds -og ugeaviser. Digital Services: tre virksomheder med potentiale for vækst, stigende indtjening og skalering: BoligPortal er Danmarks største formidler af lejeboliger og services til udlejere og lejere. Dayli (MineTilbud) er en førende digital tilbudsplatform. Bekey leverer digital adgang til låste opgange og hoveddøre for hjemmeplejen og leverandører af pakker, dagligvarer, måltidskasser m.fl.