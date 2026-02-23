Los “asombrosos” resultados del estudio de prevención del Alzheimer que están captando la atención mundial eran previsibles

SAN FRANCISCO, Feb. 23, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Durante la última semana, noticias sobre los hallazgos “sorprendentes” del Estudio ACTIVE sobre la demencia han acaparado titulares en todo el mundo . El estudio, financiado por los Institutos Nacionales de la Salud (NIH), con una duración de 20 años y la participación de 2.800 personas, determinó que una cantidad moderada de entrenamiento cerebral en velocidad de procesamiento (menos de 23 horas de entrenamiento distribuidas durante los primeros tres años) tuvo un efecto protector significativo a lo largo de 20 años frente al diagnóstico de enfermedad de Alzheimer y demencias relacionadas, reduciendo el riesgo en un 25 % en comparación con el grupo de control, mientras que los grupos que realizaron entrenamiento de memoria y razonamiento no mostraron efectos significativos. El equipo de científicos de Posit Science que llevó el entrenamiento de velocidad de laboratorio al mercado global (como el ejercicio Double Decision en la aplicación BrainHQ ) no se mostró muy sorprendido.

“Cuando comenzamos nuestro trabajo hace décadas, el cofundador de Posit Science, el Dr. Merzenich, y yo escribimos un artículo para Progress in Brain Research , en el que proporcionamos a la comunidad científica una hoja de ruta sobre cómo planeábamos abordar el envejecimiento cognitivo, el deterioro previo a la demencia y la demencia”, señaló el Dr. Henry Mahncke, director ejecutivo de Posit Science. “Explicamos que nuestros ejercicios debían entrenar la velocidad y la precisión del cerebro, ser progresivamente desafiantes y estimular la producción de sustancias químicas cerebrales clave. Con estas propiedades, los ejercicios de entrenamiento cerebral impulsarían eficazmente la plasticidad cerebral, la capacidad del cerebro para reorganizarse, para mejorar y proteger la salud cerebral”.

El Dr. Merzenich es ampliamente reconocido por descubrir la plasticidad a lo largo de la vida (la capacidad del cerebro para cambiar química, estructural y funcionalmente). Su trabajo pionero en plasticidad fue controvertido durante muchos años, pero hoy se enseña como un principio fundamental de la neurociencia moderna. Fue uno de los primeros en aprovechar la plasticidad para el beneficio humano con la coinvención del implante coclear, que ha devuelto la audición a millones de personas con sordera. El Dr. Merzenich ha dedicado los últimos 30 años a los ejercicios cerebrales computarizados como herramientas para mejorar la salud y el rendimiento cerebral.

En octubre, el Estudio INHANCE demostró que el entrenamiento de velocidad de procesamiento de BrainHQ podía aumentar los niveles de acetilcolina, el neurotransmisor asociado con “poner atención” que disminuye con la edad y se reduce drásticamente con la demencia. Fue la primera demostración de que una intervención podía mejorar la salud de este sistema neuroquímico clave, y se sumó a los cientos de estudios de BrainHQ que muestran que la química, la estructura y la función del cerebro pueden mejorarse con el tipo adecuado de entrenamiento cerebral.

“Las piezas del rompecabezas científico que explican los nuevos resultados de ACTIVE en la prevención de la demencia se han ido ensamblando gradualmente durante los últimos 20 años, gracias a un equipo global de miles de científicos encabezado por el Dr. Michael Merzenich”, observó el Dr. Mahncke.

“El Estudio INHANCE en octubre fue un punto de inflexión crítico”, agregó el Dr. Mahncke. “INHANCE proporcionó una explicación bioquímica de por qué el entrenamiento de velocidad de procesamiento redujo el riesgo de demencia en ACTIVE. Desde hace décadas, los científicos saben que la aparición de la demencia está asociada con una disminución de la salud cerebral, incluidos los niveles de acetilcolina. Dados los veinte años de evidencia científica que muestran que BrainHQ impulsa la plasticidad cerebral, y los resultados recientes que demuestran mejoras en la acetilcolina, lo único que me sorprende es que a algunos expertos les sorprenda que este entrenamiento reduzca el riesgo de demencia”.

BrainHQ, que incluye Double Decision, el ejercicio utilizado en el estudio ACTIVE (junto con otros 28 ejercicios basados en principios de diseño fundamentados en la plasticidad cerebral desarrollados por el Dr. Merzenich), está disponible como aplicación web y para iOS y Android en brainhq.com, en la App Store de Apple y en Google Play.

El ejercicio Double Decision y otros ejercicios de BrainHQ están disponibles en 13 idiomas: inglés, árabe, chino (simplificado), neerlandés, francés, alemán, griego, hebreo, italiano, japonés, coreano, portugués y español, lo que lo hace accesible a aproximadamente el 55–60 % de la población mundial. Las suscripciones están disponibles por US$96 al año (aproximadamente 26 centavos al día).