La zone East Nordeau sur les droits exclusifs d’exploration de la redevance de Globex affiche des résultats de forage aurifères à haute teneur

TORONTO, 23 févr. 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- ENTREPRISES MINIÈRES GLOBEX INC. (GMX – Bourse de Toronto, G1MN – Bourses de Francfort, Stuttgart, Berlin, Munich, Tradegate, Lang & Schwarz, LS Exchange, TTMzero, Düsseldorf, Quotrix Düsseldorf et GLBXF – International OTCQX aux É.-U.) est heureuse d’informer ses actionnaires des derniers développements concernant les forages d'exploration réalisés par Cartier Resources Inc. (ECR-TSXV, 6CA-FSE) sur les droits exclusifs d’exploration de la redevance Nordeau de Globex (figure 1), situés dans le canton de Vauquelin (32C03), à 45 km au sud-est de Val-d'Or, au Québec. Globex détient une redevance brute sur les métaux (GMR) de 3 % sur les droits exclusifs Nordeau, y compris la zone où Cartier a identifié une nouvelle zone aurifère appelée East Nordeau Zone sur la propriété Cadillac de Cartier. À la fin de l'année dernière, Cartier s'est lancé dans un programme de forage agressif de 600 trous et 100 000 mètres sur sa propriété Cadillac.

Cartier a annoncé des intersections de forage supplémentaires dans la zone aurifère East Nordeau (ENZ), recoupant une minéralisation aurifère à haute teneur significative près de la surface. L'ENZ est composée de deux zones aurifères parallèles à haute teneur, EN1 et EN2, séparées d'environ 25 mètres. La minéralisation a été confirmée sur une longueur de 400 mètres et reste ouverte en profondeur. Selon Cartier, le nouvel environnement minéralisé avec la présence de formations de fer pourrait indiquer une forte possibilité de découvertes aurifères futures, augmentant ainsi l'échelle de la zone cible dans le secteur Nordeau. La zone ENZ est située à 800 mètres au sud du secteur Contact et de la zone à haute teneur North Contact. La minéralisation trouvée dans l'ENZ est représentée sur les cartes en plan, les coupes transversales et longitudinales à la figure 2.

Les principaux résultats tirés du communiqué de presse de Cartier Resources Inc. sont les suivants :

Dans la zone ENZ CA25-565 a recoupé 23,2 g/t Au sur 1,0 mètre dans la zone EN1. CA25-570 a recoupé 11,9 g/t Au sur 1,0 mètre dans la zone EN1 et 14,1 g/t Au sur 1,0 mètre dans la zone EN2 CA25-572 a recoupé 7,3 g/t Au sur 1,0 mètre dans la zone EN1.







Remarque : D'après les angles d'interception observés dans la carotte de forage, les épaisseurs réelles sont estimées représenter environ 70 à 95 % des intervalles de longueur de carotte indiqués.

Il est important de noter que les trous CA25-565, 570 et 572 confirment la nouvelle zone aurifère à haute teneur ENZ récemment identifiée près de la surface. Cartier prévoit d'effectuer d'autres forages afin d'améliorer le modèle géologique et de vérifier la continuité de la minéralisation. Des forages d'exploration sont prévus pour tester plusieurs nouvelles cibles régionales hautement prioritaires le long du secteur Nordeau et de la zone de faille Cadillac.





Figure 1. Droits exclusifs de la royauté de Globex présentant les zones minéralisées en or.





Remarque : Les ressources du projet Cadillac concernent l'ensemble du projet Cadillac, y compris le gisement Chimo, pour lequel Globex ne possède aucune redevance.

Figure 2. Vue en plan, en coupe et longitudinale du secteur de Nordeau





Note: Les images proviennent du communiqué de presse de Cartier.

Pour plus de détails sur les résultats de forage, veuillez cliquer ici pour accéder au dernier communiqué de presse de Cartier :

https://www.sedarplus.ca/csa-party/records/document.html?id=2c2d35606c223ec809b6d337c682bd4c24aee8e80bf94f79c3092678caea289b

Le succès rencontré par Cartier sur les titres à redevances de Globex est impressionnant. Globex attend avec impatience les résultats supplémentaires des forages le long de la zone de contact nord et de la zone East Nordeau à mesure que le programme de forage se poursuit.

Ce communiqué de presse a été rédigé par David Christie, géologue professionnel, président et chef de l'exploitation, en sa qualité de personne qualifiée (Q.P.) en vertu de la norme NC 43-101.

«We Seek Safe Harbour.» Emetteur privé étranger 12g3 – 2(b) Numéro CUSIP 379900 50 9

Numéro LEI 529900XYUKGG3LF9PY95 Pour de plus amples informations : Jack Stoch, P.Géo., Dir. Acc.

Président exécutif et Chef de la direction

Entreprises minières Globex inc.

120, rue Carlton, Bureau 219

Toronto, Ontario (CANADA) M5A 4K2

Tél : 819.797.5242

Téléc : 819.797.1470

info@globexmining.com

www.globexmining.com

Énoncés prospectifs : Outre des données historiques, le présent communiqué de presse peut contenir certains « énoncés prospectifs ». Ces énoncés peuvent comporter un certain nombre de risques connus et inconnus, des incertitudes et d’autres facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats réels, le niveau d’activité et le rendement diffèrent de façon importante des attentes et des projections d’Entreprises minières Globex inc. (« Globex »). Il n’est pas possible de garantir que les événements prévus dans les énoncés prospectifs se produiront ni, s’ils le font, quels avantages Globex en tirera. Une analyse plus détaillée des risques figure dans la notice annuelle déposée par Globex sur SEDAR à Sedarplus.ca.

Des figures associées à ce communiqué de presse sont disponible aux adresses suivantes :

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/089b23a0-5543-4ae4-b6f6-571371e11078

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/b387281a-bbd8-4e90-a64f-d3d55caf8623

56 417 436 actions ordinaires en circulation