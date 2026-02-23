Meddelelse nr. 06/2026: Korrektion til opdaterede vedtægter

I bilagte vedtægter til selskabets meddelelse nr. 04/2026 var desværre en fejl.

Vedhæftet fremsendes selskabets opdaterede vedtægter.

Med venlig hilsen
Strategic Investments A/S

Vedhæftede filer


Attachments

SI_06_2026_KorrektionOpdateredeVedtægter_230226 Vedtægter SI final 230226
