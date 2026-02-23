Meddelelse nr. 06/2026: Korrektion til opdaterede vedtægter

I bilagte vedtægter til selskabets meddelelse nr. 04/2026 var desværre en fejl.
Vedhæftet fremsendes selskabets opdaterede vedtægter.
Med venlig hilsen
Strategic Investments A/S
Vedhæftede filer
| Source: Strategic Investments A/S Strategic Investments A/S
Som oplyst i selskabets meddelelse nr. 03/2026 af d. 23 februar 2026 har bestyrelsen i Strategic Investments vedtaget at forhøje selskabets aktiekapital med nominelt DKK 7.500.000 fra DKK 203.250.000
