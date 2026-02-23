Gestion de placements Mawer Ltée nomme un chef de la direction intérimaire 

CALGARY, Alberta, 23 févr. 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Gestion de placements Mawer Ltée (« Mawer ») a annoncé aujourd’hui la nomination d’Eric Wetlaufer au poste de chef de la direction intérimaire, à compter du 23 février 2026. M. Wetlaufer assumera les responsabilités de chef de la direction pendant que Bruce Geddes est absent pour des raisons personnelles.

M. Wetlaufer est un dirigeant chevronné du secteur de l’investissement, comptant plus de 40 ans d’expérience sur les marchés publics mondiaux. Il détient les désignations CFA et ICD.D et a occupé des postes de haute direction au sein de plusieurs grandes organisations de placement, notamment directeur général principal et chef mondial, Placements sur les marchés publics au Régime de pensions du Canada (RPC) – Office d’investissement, chef des placements, International, à Fidelity Management & Research, et chef des placements chez Putnam Investments. M. Wetlaufer siège actuellement aux conseils d’administration de l’Investment Management Corporation of Ontario et d’Enterra Solutions, LLC, et a auparavant siégé aux conseils de TMX Group Ltd. et de Niyogin Fintech Limited. Il est ancien président de la CFA Society Boston et ancien membre du conseil des Principes pour l’investissement responsable de l’ONU.

M. Wetlaufer agit à titre d’administrateur-conseil au sein du conseil d’administration de Mawer depuis juin 2025 et, à titre de chef de la direction intérimaire, il continuera de faire progresser la mission, la culture et l’orientation stratégique de la firme. Pendant qu’il occupera le poste de chef de la direction intérimaire, M. Wetlaufer se retirera de ses fonctions d’administrateur-conseil au conseil de Mawer, avec l’intention d’y revenir à la conclusion de ce mandat intérimaire.

« Bien que nous prévoyions le retour de Bruce à son poste de chef de la direction en temps opportun, nous sommes d’avis qu’Eric est particulièrement bien placé pour diriger la firme durant cette période intérimaire. Sa vaste expérience, sa profonde expertise en investissement et sa compréhension de la stratégie et des valeurs de Mawer contribueront à assurer la continuité pour nos clients, nos employés et nos autres parties prenantes », a déclaré Craig Senyk, président du conseil d’administration.

À propos de Gestion de placements Mawer Ltée.

Fondée en 1974, Mawer est une société de placement indépendante qui gère des portefeuilles pour un large éventail de fondations et d’organismes sans but lucratif, de régimes de retraite, d’alliances stratégiques et d’investisseurs individuels. Pour en savoir plus, visitez le site de Mawer à l’adresse www.mawer.com.

