דובאי תארח את מובילי תעשיית הזכוכית העולמית בתערוכת ייצור הזכוכית הבינלאומית השלישית באפריל 2026

דובאי, איחוד האמירויות הערביות, Feb. 23, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) --

דובאי תארח מפגש מכובד של דמויות מובילות ומקבלי החלטות מתעשיית הזכוכית העולמית במהדורה השלישית של International Glass Manufacturing - תערוכת ייצור הזכוכית הבינלאומית (IGMS) המתוכננת להתקיים בין ה-21 ל-23 באפריל 2026 במרכז הסחר העולמי של דובאי.

האירוע משמש כפלטפורמה ייעודית המפגישה יצרנים, ספקים וקונים מובילים כדי להציג חידושים תעשייתיים פורצי דרך, לחקור מגמות עתידיות בייצור זכוכית ולחזק את מעמדה של דובאי כמרכז אזורי ובינלאומי לייצור מתקדם ותערוכות ייעודיות.

IGMS, המוכר כאחד מאירועי תעשיית הזכוכית המובילים במזרח התיכון ובאפריקה, מכסה את כל תהליך הייצור, החל מייצור ועיבוד ועד לטכניקות גימור ויישומים בבנייה, חזיתות אדריכליות, זכוכית רכב ושימושים תעשייתיים אחרים.

במסגרת התערוכה ניתן יהיה לצפות בהשתתפות רחבה של חברות אזוריות ובינלאומיות, תוך התמקדות בזכוכית שטוחה ואדריכלית בעלת ביצועים גבוהים, כולל זכוכית מבודדת, ציפויים בעלי פליטות נמוכות, זכוכית מחוסמת ומצופה. כמו כן, יוצגו פתרונות זכוכית חכמה ויישומים טכנולוגיים מודרניים בפרויקטים מסחריים ואדריכליים. המשתתפים יוכלו להתנסות במכונות מתקדמות, כלי טרנספורמציה דיגיטלית ומערכות המונעות על ידי בינה מלאכותית המשפרות את יעילות הייצור ואת התחרותיות הגלובלית.

IGMS מספקת פלטפורמה יעילה לטיפוח שיתופי פעולה עסקיים ושיתופי פעולה אסטרטגיים, מציעה גישה ישירה למקבלי החלטות, ספקים ומפיצים, מקלה על קבלת עסקאות והרחבת הזדמנויות עסקיות ברחבי המזרח התיכון, אפריקה ואסיה. מיקומה האסטרטגי של דובאי, תשתית הלוגיסטיקה המתקדמת וסביבתה הרגולטורית הידידותית לעסקים משפרים עוד יותר הזדמנויות אלו.

תוכנית הכנס תכלול מושבים ייעודיים שיעסקו במגמות עולמיות מרכזיות, כולל המעבר למודלים מונעי ערך וטכנולוגיה, התפקידים המתפתחים של אסיה, אירופה והמזרח התיכון בביקוש ובייצור, אתגרים הקשורים לעלויות אנרגיה וחומרי גלם, השפעת מדיניות סחר ותקנות סביבתיות, והתפקיד הגובר של ייצור אזורי ומעקב אחר מוצרים דיגיטליים.

המושבים ידגישו גם את מעמדה של דובאי כמרכז עולמי לייצור מתקדם וייצוא חוזר, תוך מינוף פרויקטים גדולים של פיתוח עירוני באיחוד האמירויות הערביות ובערב הסעודית ורשתות לוגיסטיקה משולבות המחברות את האזור לשווקים באפריקה ובאסיה.

התוכנית מדגישה חדשנות טכנולוגית וטרנספורמציה דיגיטלית בתחום הזכוכית, כולל זכוכית חכמה וחסכונית באנרגיה, מערכות איכות וניטור תנורים מבוססות בינה מלאכותית, הזדמנויות השקעה, פיתוחים רגולטוריים, סטנדרטים של קיימות ומסגרות גלובליות כגון חוק CBAM של האיחוד האירופי. יוצגו גם יישומי זכוכית מתקדמים בתחומי הבנייה, הרכב, האנרגיה המתחדשת, האלקטרוניקה והאריזה, מה שימצב את IGMS 2026 כפלטפורמה מקיפה לתובנות בתעשייה ולשותפויות אסטרטגיות.

ארגון התערוכה הבינלאומית השלישית לייצור זכוכית מדגיש את מחויבותה של דובאי לתמוך במגזר התעשייתי, לקדם חדשנות ולחזק את תפקידה כמרכז עולמי לתערוכות מיוחדות והשקעות בתעשיית הזכוכית.

למידע נוסף, הרשמה והשתתפות, אנא בקרו בכתובת:

https://glass-show.com/about

למידע נוסף – מדיה

Marina Mounir William

marina.mounir@strategicinfinity.com