Déclaration hebdomadaire des transactions sur actions propres du 16 février 2026 au 20 février 2026

|Siège Social : 4 allée de l'Arche, 92400 Courbevoie, France
|Tél : + 33 (0) 1 78 15 00 00 – www.nexans.com
|S.A. au capital de 43 744 779 euros – R.C.S. Nanterre 393 525 852 – Id TVA FR 74 393 525 852
|Déclaration des transactions sur actions propres
|Période : Du 16 au 20 février 2026
|Emetteur : Nexans
|Catégorie : Actions propres
|Conformément à la réglementation relative aux rachats d'actions, Nexans déclare ci-après les transactions sur actions propres réalisées du 16 au 20 février 2026
|Ces transactions ont été réalisées dans le cadre du descriptif du programme de rachat publié le 27 mars 2025 sur le site de la société (www.nexans.com) et dans le cadre d'un mandat exécuté par un prestataire de services d'investissement.
|Nom de l'émetteur
|Code identifiant de l'émetteur (code LEI)
|Jour de la transaction
|Code identifiant de l'instrument financier
|Volume total journalier (en nombre de titres)
|Prix pondéré moyen journalier d'acquisition
|Code identifiant marché
|Nexans
|96950015FU78G84UIV14
|2026-02-16
|FR0000044448
|1705
|138.065220
|XPAR
|Nexans
|96950015FU78G84UIV14
|2026-02-17
|FR0000044448
|1705
|137.352669
|XPAR
|Nexans
|96950015FU78G84UIV14
|2026-02-18
|FR0000044448
|1705
|137.857009
|XPAR
|Nexans
|96950015FU78G84UIV14
|2026-02-19
|FR0000044448
|1705
|127.407038
|XPAR
|Nexans
|96950015FU78G84UIV14
|2026-02-20
|FR0000044448
|1705
|126.896246
|XPAR
|TOTAL
|8,525
|Nom de l'émetteur
|Code identifiant de l'émetteur (code LEI)
|Nom du PSI
|Code identifiant du PSI
|Jour/heure de la Transaction
|Code identifiant de l'instrument financier
|Prix unitaire
|Devise
|Quantité achetée
|Code identifiant marché
|Numéro de référence de la transaction
|Objectif du rachat
|Nexans
|96950015FU78G84UIV14
|Kepler Cheuvreux SA
|9695005EOZG9X8IRJD84
|2026-02-16T08:00:17Z
|FR0000044448
|138.100000
|EUR
|136
|XPAR
|OD_8xUQ2JQ-00
|MAR Art.5 §2c)
|Nexans
|96950015FU78G84UIV14
|Kepler Cheuvreux SA
|9695005EOZG9X8IRJD84
|2026-02-16T08:01:04Z
|FR0000044448
|137.900000
|EUR
|23
|XPAR
|OD_8xUQEXY-00
|MAR Art.5 §2c)
|Nexans
|96950015FU78G84UIV14
|Kepler Cheuvreux SA
|9695005EOZG9X8IRJD84
|2026-02-16T08:09:48Z
|FR0000044448
|138.900000
|EUR
|69
|XPAR
|OD_8xUSQwW-00
|MAR Art.5 §2c)
|Nexans
|96950015FU78G84UIV14
|Kepler Cheuvreux SA
|9695005EOZG9X8IRJD84
|2026-02-16T08:12:00Z
|FR0000044448
|138.600000
|EUR
|21
|XPAR
|OD_8xUSzLu-00
|MAR Art.5 §2c)
|Nexans
|96950015FU78G84UIV14
|Kepler Cheuvreux SA
|9695005EOZG9X8IRJD84
|2026-02-16T08:26:25Z
|FR0000044448
|138.800000
|EUR
|7
|XPAR
|OD_8xUWcMv-00
|MAR Art.5 §2c)
|Nexans
|96950015FU78G84UIV14
|Kepler Cheuvreux SA
|9695005EOZG9X8IRJD84
|2026-02-16T08:26:28Z
|FR0000044448
|138.600000
|EUR
|67
|XPAR
|OD_8xUWcwD-00
|MAR Art.5 §2c)
|Nexans
|96950015FU78G84UIV14
|Kepler Cheuvreux SA
|9695005EOZG9X8IRJD84
|2026-02-16T08:31:34Z
|FR0000044448
|138.400000
|EUR
|29
|XPAR
|OD_8xUXuix-00
|MAR Art.5 §2c)
|Nexans
|96950015FU78G84UIV14
|Kepler Cheuvreux SA
|9695005EOZG9X8IRJD84
|2026-02-16T08:37:07Z
|FR0000044448
|138.000000
|EUR
|22
|XPAR
|OD_8xUZJKY-00
|MAR Art.5 §2c)
|Nexans
|96950015FU78G84UIV14
|Kepler Cheuvreux SA
|9695005EOZG9X8IRJD84
|2026-02-16T08:49:12Z
|FR0000044448
|138.300000
|EUR
|42
|XPAR
|OD_8xUcLov-00
|MAR Art.5 §2c)
|Nexans
|96950015FU78G84UIV14
|Kepler Cheuvreux SA
|9695005EOZG9X8IRJD84
|2026-02-16T09:05:11Z
|FR0000044448
|138.300000
|EUR
|23
|XPAR
|OD_8xUgNRi-00
|MAR Art.5 §2c)
|Nexans
|96950015FU78G84UIV14
|Kepler Cheuvreux SA
|9695005EOZG9X8IRJD84
|2026-02-16T09:11:19Z
|FR0000044448
|138.800000
|EUR
|52
|XPAR
|OD_8xUhvBb-00
|MAR Art.5 §2c)
|Nexans
|96950015FU78G84UIV14
|Kepler Cheuvreux SA
|9695005EOZG9X8IRJD84
|2026-02-16T09:19:36Z
|FR0000044448
|138.900000
|EUR
|22
|XPAR
|OD_8xUk0ML-00
|MAR Art.5 §2c)
|Nexans
|96950015FU78G84UIV14
|Kepler Cheuvreux SA
|9695005EOZG9X8IRJD84
|2026-02-16T09:27:15Z
|FR0000044448
|138.900000
|EUR
|27
|XPAR
|OD_8xUlvmr-00
|MAR Art.5 §2c)
|Nexans
|96950015FU78G84UIV14
|Kepler Cheuvreux SA
|9695005EOZG9X8IRJD84
|2026-02-16T09:37:16Z
|FR0000044448
|139.100000
|EUR
|33
|XPAR
|OD_8xUoS7c-00
|MAR Art.5 §2c)
|Nexans
|96950015FU78G84UIV14
|Kepler Cheuvreux SA
|9695005EOZG9X8IRJD84
|2026-02-16T09:45:49Z
|FR0000044448
|138.900000
|EUR
|21
|XPAR
|OD_8xUqbjP-00
|MAR Art.5 §2c)
|Nexans
|96950015FU78G84UIV14
|Kepler Cheuvreux SA
|9695005EOZG9X8IRJD84
|2026-02-16T09:56:47Z
|FR0000044448
|138.900000
|EUR
|21
|XPAR
|OD_8xUtMr2-00
|MAR Art.5 §2c)
|Nexans
|96950015FU78G84UIV14
|Kepler Cheuvreux SA
|9695005EOZG9X8IRJD84
|2026-02-16T10:02:01Z
|FR0000044448
|138.900000
|EUR
|21
|XPAR
|OD_8xUugXp-00
|MAR Art.5 §2c)
|Nexans
|96950015FU78G84UIV14
|Kepler Cheuvreux SA
|9695005EOZG9X8IRJD84
|2026-02-16T10:08:07Z
|FR0000044448
|138.500000
|EUR
|21
|XPAR
|OD_8xUwDgV-00
|MAR Art.5 §2c)
|Nexans
|96950015FU78G84UIV14
|Kepler Cheuvreux SA
|9695005EOZG9X8IRJD84
|2026-02-16T10:15:57Z
|FR0000044448
|138.200000
|EUR
|21
|XPAR
|OD_8xUyBv6-00
|MAR Art.5 §2c)
|Nexans
|96950015FU78G84UIV14
|Kepler Cheuvreux SA
|9695005EOZG9X8IRJD84
|2026-02-16T10:30:37Z
|FR0000044448
|138.400000
|EUR
|25
|XPAR
|OD_8xV1snf-00
|MAR Art.5 §2c)
|Nexans
|96950015FU78G84UIV14
|Kepler Cheuvreux SA
|9695005EOZG9X8IRJD84
|2026-02-16T10:36:28Z
|FR0000044448
|138.300000
|EUR
|21
|XPAR
|OD_8xV3MJg-00
|MAR Art.5 §2c)
|Nexans
|96950015FU78G84UIV14
|Kepler Cheuvreux SA
|9695005EOZG9X8IRJD84
|2026-02-16T10:46:34Z
|FR0000044448
|138.300000
|EUR
|21
|XPAR
|OD_8xV5tpn-00
|MAR Art.5 §2c)
|Nexans
|96950015FU78G84UIV14
|Kepler Cheuvreux SA
|9695005EOZG9X8IRJD84
|2026-02-16T10:56:32Z
|FR0000044448
|138.100000
|EUR
|21
|XPAR
|OD_8xV8PQo-00
|MAR Art.5 §2c)
|Nexans
|96950015FU78G84UIV14
|Kepler Cheuvreux SA
|9695005EOZG9X8IRJD84
|2026-02-16T11:11:10Z
|FR0000044448
|138.100000
|EUR
|21
|XPAR
|OD_8xVC5te-00
|MAR Art.5 §2c)
|Nexans
|96950015FU78G84UIV14
|Kepler Cheuvreux SA
|9695005EOZG9X8IRJD84
|2026-02-16T11:20:19Z
|FR0000044448
|138.100000
|EUR
|21
|XPAR
|OD_8xVEOes-00
|MAR Art.5 §2c)
|Nexans
|96950015FU78G84UIV14
|Kepler Cheuvreux SA
|9695005EOZG9X8IRJD84
|2026-02-16T11:35:18Z
|FR0000044448
|138.100000
|EUR
|26
|XPAR
|OD_8xVIAP9-00
|MAR Art.5 §2c)
|Nexans
|96950015FU78G84UIV14
|Kepler Cheuvreux SA
|9695005EOZG9X8IRJD84
|2026-02-16T11:55:10Z
|FR0000044448
|138.300000
|EUR
|27
|XPAR
|OD_8xVNAiZ-00
|MAR Art.5 §2c)
|Nexans
|96950015FU78G84UIV14
|Kepler Cheuvreux SA
|9695005EOZG9X8IRJD84
|2026-02-16T12:09:27Z
|FR0000044448
|138.200000
|EUR
|26
|XPAR
|OD_8xVQle0-00
|MAR Art.5 §2c)
|Nexans
|96950015FU78G84UIV14
|Kepler Cheuvreux SA
|9695005EOZG9X8IRJD84
|2026-02-16T12:25:14Z
|FR0000044448
|138.000000
|EUR
|25
|XPAR
|OD_8xVUjml-00
|MAR Art.5 §2c)
|Nexans
|96950015FU78G84UIV14
|Kepler Cheuvreux SA
|9695005EOZG9X8IRJD84
|2026-02-16T12:25:14Z
|FR0000044448
|138.000000
|EUR
|2
|XPAR
|OD_8xVUjmw-00
|MAR Art.5 §2c)
|Nexans
|96950015FU78G84UIV14
|Kepler Cheuvreux SA
|9695005EOZG9X8IRJD84
|2026-02-16T12:45:39Z
|FR0000044448
|137.600000
|EUR
|21
|XPAR
|OD_8xVZsjC-00
|MAR Art.5 §2c)
|Nexans
|96950015FU78G84UIV14
|Kepler Cheuvreux SA
|9695005EOZG9X8IRJD84
|2026-02-16T12:58:18Z
|FR0000044448
|137.700000
|EUR
|21
|XPAR
|OD_8xVd3vb-00
|MAR Art.5 §2c)
|Nexans
|96950015FU78G84UIV14
|Kepler Cheuvreux SA
|9695005EOZG9X8IRJD84
|2026-02-16T13:07:39Z
|FR0000044448
|137.800000
|EUR
|21
|XPAR
|OD_8xVfPrl-00
|MAR Art.5 §2c)
|Nexans
|96950015FU78G84UIV14
|Kepler Cheuvreux SA
|9695005EOZG9X8IRJD84
|2026-02-16T13:27:39Z
|FR0000044448
|138.100000
|EUR
|34
|XPAR
|OD_8xVkSCY-00
|MAR Art.5 §2c)
|Nexans
|96950015FU78G84UIV14
|Kepler Cheuvreux SA
|9695005EOZG9X8IRJD84
|2026-02-16T13:34:43Z
|FR0000044448
|138.000000
|EUR
|21
|XPAR
|OD_8xVmENx-00
|MAR Art.5 §2c)
|Nexans
|96950015FU78G84UIV14
|Kepler Cheuvreux SA
|9695005EOZG9X8IRJD84
|2026-02-16T13:47:50Z
|FR0000044448
|138.000000
|EUR
|24
|XPAR
|OD_8xVpXDf-00
|MAR Art.5 §2c)
|Nexans
|96950015FU78G84UIV14
|Kepler Cheuvreux SA
|9695005EOZG9X8IRJD84
|2026-02-16T14:00:05Z
|FR0000044448
|137.900000
|EUR
|32
|XPAR
|OD_8xVscSE-00
|MAR Art.5 §2c)
|Nexans
|96950015FU78G84UIV14
|Kepler Cheuvreux SA
|9695005EOZG9X8IRJD84
|2026-02-16T14:07:35Z
|FR0000044448
|138.100000
|EUR
|22
|XPAR
|OD_8xVuVT2-00
|MAR Art.5 §2c)
|Nexans
|96950015FU78G84UIV14
|Kepler Cheuvreux SA
|9695005EOZG9X8IRJD84
|2026-02-16T14:14:28Z
|FR0000044448
|137.900000
|EUR
|21
|XPAR
|OD_8xVwEzr-00
|MAR Art.5 §2c)
|Nexans
|96950015FU78G84UIV14
|Kepler Cheuvreux SA
|9695005EOZG9X8IRJD84
|2026-02-16T14:20:19Z
|FR0000044448
|137.800000
|EUR
|21
|XPAR
|OD_8xVxiF1-00
|MAR Art.5 §2c)
|Nexans
|96950015FU78G84UIV14
|Kepler Cheuvreux SA
|9695005EOZG9X8IRJD84
|2026-02-16T14:26:54Z
|FR0000044448
|137.600000
|EUR
|21
|XPAR
|OD_8xVzN3r-00
|MAR Art.5 §2c)
|Nexans
|96950015FU78G84UIV14
|Kepler Cheuvreux SA
|9695005EOZG9X8IRJD84
|2026-02-16T14:30:13Z
|FR0000044448
|137.400000
|EUR
|23
|XPAR
|OD_8xW0CdT-00
|MAR Art.5 §2c)
|Nexans
|96950015FU78G84UIV14
|Kepler Cheuvreux SA
|9695005EOZG9X8IRJD84
|2026-02-16T14:34:30Z
|FR0000044448
|137.200000
|EUR
|23
|XPAR
|OD_8xW1HWC-00
|MAR Art.5 §2c)
|Nexans
|96950015FU78G84UIV14
|Kepler Cheuvreux SA
|9695005EOZG9X8IRJD84
|2026-02-16T14:40:25Z
|FR0000044448
|137.400000
|EUR
|29
|XPAR
|OD_8xW2lpZ-00
|MAR Art.5 §2c)
|Nexans
|96950015FU78G84UIV14
|Kepler Cheuvreux SA
|9695005EOZG9X8IRJD84
|2026-02-16T14:47:05Z
|FR0000044448
|137.500000
|EUR
|23
|XPAR
|OD_8xW4RwT-00
|MAR Art.5 §2c)
|Nexans
|96950015FU78G84UIV14
|Kepler Cheuvreux SA
|9695005EOZG9X8IRJD84
|2026-02-16T14:59:48Z
|FR0000044448
|137.500000
|EUR
|2
|XPAR
|OD_8xW7ecb-00
|MAR Art.5 §2c)
|Nexans
|96950015FU78G84UIV14
|Kepler Cheuvreux SA
|9695005EOZG9X8IRJD84
|2026-02-16T15:03:31Z
|FR0000044448
|137.500000
|EUR
|34
|XPAR
|OD_8xW8aRe-00
|MAR Art.5 §2c)
|Nexans
|96950015FU78G84UIV14
|Kepler Cheuvreux SA
|9695005EOZG9X8IRJD84
|2026-02-16T15:03:31Z
|FR0000044448
|137.500000
|EUR
|34
|XPAR
|OD_8xW8aRe-02
|MAR Art.5 §2c)
|Nexans
|96950015FU78G84UIV14
|Kepler Cheuvreux SA
|9695005EOZG9X8IRJD84
|2026-02-16T15:23:34Z
|FR0000044448
|137.700000
|EUR
|59
|XPAR
|OD_8xWDdYY-00
|MAR Art.5 §2c)
|Nexans
|96950015FU78G84UIV14
|Kepler Cheuvreux SA
|9695005EOZG9X8IRJD84
|2026-02-16T15:25:35Z
|FR0000044448
|137.700000
|EUR
|46
|XPAR
|OD_8xWE937-00
|MAR Art.5 §2c)
|Nexans
|96950015FU78G84UIV14
|Kepler Cheuvreux SA
|9695005EOZG9X8IRJD84
|2026-02-16T15:29:30Z
|FR0000044448
|137.500000
|EUR
|18
|XPAR
|OD_8xWF81X-00
|MAR Art.5 §2c)
|Nexans
|96950015FU78G84UIV14
|Kepler Cheuvreux SA
|9695005EOZG9X8IRJD84
|2026-02-16T15:29:30Z
|FR0000044448
|137.500000
|EUR
|3
|XPAR
|OD_8xWF8AE-00
|MAR Art.5 §2c)
|Nexans
|96950015FU78G84UIV14
|Kepler Cheuvreux SA
|9695005EOZG9X8IRJD84
|2026-02-16T15:33:58Z
|FR0000044448
|137.400000
|EUR
|21
|XPAR
|OD_8xWGFiK-00
|MAR Art.5 §2c)
|Nexans
|96950015FU78G84UIV14
|Kepler Cheuvreux SA
|9695005EOZG9X8IRJD84
|2026-02-16T15:36:10Z
|FR0000044448
|137.400000
|EUR
|21
|XPAR
|OD_8xWGoDn-00
|MAR Art.5 §2c)
|Nexans
|96950015FU78G84UIV14
|Kepler Cheuvreux SA
|9695005EOZG9X8IRJD84
|2026-02-16T15:56:35Z
|FR0000044448
|137.400000
|EUR
|25
|XPAR
|OD_8xWLwqn-00
|MAR Art.5 §2c)
|Nexans
|96950015FU78G84UIV14
|Kepler Cheuvreux SA
|9695005EOZG9X8IRJD84
|2026-02-16T15:56:35Z
|FR0000044448
|137.400000
|EUR
|45
|XPAR
|OD_8xWLwqr-00
|MAR Art.5 §2c)
|Nexans
|96950015FU78G84UIV14
|Kepler Cheuvreux SA
|9695005EOZG9X8IRJD84
|2026-02-16T16:08:38Z
|FR0000044448
|137.600000
|EUR
|29
|XPAR
|OD_8xWOyzK-00
|MAR Art.5 §2c)
|Nexans
|96950015FU78G84UIV14
|Kepler Cheuvreux SA
|9695005EOZG9X8IRJD84
|2026-02-16T16:08:38Z
|FR0000044448
|137.600000
|EUR
|1
|XPAR
|OD_8xWOyzL-00
|MAR Art.5 §2c)
|Nexans
|96950015FU78G84UIV14
|Kepler Cheuvreux SA
|9695005EOZG9X8IRJD84
|2026-02-16T16:08:38Z
|FR0000044448
|137.600000
|EUR
|12
|XPAR
|OD_8xWOyzL-02
|MAR Art.5 §2c)
|Nexans
|96950015FU78G84UIV14
|Kepler Cheuvreux SA
|9695005EOZG9X8IRJD84
|2026-02-16T16:13:06Z
|FR0000044448
|137.500000
|EUR
|30
|XPAR
|OD_8xWQ6dJ-00
|MAR Art.5 §2c)
|Nexans
|96950015FU78G84UIV14
|Kepler Cheuvreux SA
|9695005EOZG9X8IRJD84
|2026-02-16T16:18:17Z
|FR0000044448
|137.600000
|EUR
|54
|XPAR
|OD_8xWRPaN-02
|MAR Art.5 §2c)
|Nexans
|96950015FU78G84UIV14
|Kepler Cheuvreux SA
|9695005EOZG9X8IRJD84
|2026-02-17T08:06:32Z
|FR0000044448
|138.000000
|EUR
|114
|XPAR
|OD_8xaI8Yo-00
|MAR Art.5 §2c)
|Nexans
|96950015FU78G84UIV14
|Kepler Cheuvreux SA
|9695005EOZG9X8IRJD84
|2026-02-17T08:06:49Z
|FR0000044448
|137.900000
|EUR
|85
|XPAR
|OD_8xaICzx-00
|MAR Art.5 §2c)
|Nexans
|96950015FU78G84UIV14
|Kepler Cheuvreux SA
|9695005EOZG9X8IRJD84
|2026-02-17T08:09:32Z
|FR0000044448
|137.800000
|EUR
|28
|XPAR
|OD_8xaItNz-00
|MAR Art.5 §2c)
|Nexans
|96950015FU78G84UIV14
|Kepler Cheuvreux SA
|9695005EOZG9X8IRJD84
|2026-02-17T08:09:32Z
|FR0000044448
|137.800000
|EUR
|5
|XPAR
|OD_8xaItNz-02
|MAR Art.5 §2c)
|Nexans
|96950015FU78G84UIV14
|Kepler Cheuvreux SA
|9695005EOZG9X8IRJD84
|2026-02-17T08:16:44Z
|FR0000044448
|137.900000
|EUR
|27
|XPAR
|OD_8xaKhpg-00
|MAR Art.5 §2c)
|Nexans
|96950015FU78G84UIV14
|Kepler Cheuvreux SA
|9695005EOZG9X8IRJD84
|2026-02-17T08:16:44Z
|FR0000044448
|137.900000
|EUR
|4
|XPAR
|OD_8xaKhph-00
|MAR Art.5 §2c)
|Nexans
|96950015FU78G84UIV14
|Kepler Cheuvreux SA
|9695005EOZG9X8IRJD84
|2026-02-17T08:16:58Z
|FR0000044448
|137.700000
|EUR
|27
|XPAR
|OD_8xaKlRP-00
|MAR Art.5 §2c)
|Nexans
|96950015FU78G84UIV14
|Kepler Cheuvreux SA
|9695005EOZG9X8IRJD84
|2026-02-17T08:28:46Z
|FR0000044448
|137.100000
|EUR
|43
|XPAR
|OD_8xaNjRG-00
|MAR Art.5 §2c)
|Nexans
|96950015FU78G84UIV14
|Kepler Cheuvreux SA
|9695005EOZG9X8IRJD84
|2026-02-17T08:33:05Z
|FR0000044448
|137.200000
|EUR
|30
|XPAR
|OD_8xaOosm-00
|MAR Art.5 §2c)
|Nexans
|96950015FU78G84UIV14
|Kepler Cheuvreux SA
|9695005EOZG9X8IRJD84
|2026-02-17T08:40:11Z
|FR0000044448
|136.900000
|EUR
|22
|XPAR
|OD_8xaQbhP-00
|MAR Art.5 §2c)
|Nexans
|96950015FU78G84UIV14
|Kepler Cheuvreux SA
|9695005EOZG9X8IRJD84
|2026-02-17T08:44:44Z
|FR0000044448
|136.700000
|EUR
|21
|XPAR
|OD_8xaRko7-00
|MAR Art.5 §2c)
|Nexans
|96950015FU78G84UIV14
|Kepler Cheuvreux SA
|9695005EOZG9X8IRJD84
|2026-02-17T08:53:41Z
|FR0000044448
|136.700000
|EUR
|26
|XPAR
|OD_8xaU0aR-00
|MAR Art.5 §2c)
|Nexans
|96950015FU78G84UIV14
|Kepler Cheuvreux SA
|9695005EOZG9X8IRJD84
|2026-02-17T09:03:38Z
|FR0000044448
|137.500000
|EUR
|36
|XPAR
|OD_8xaWVev-00
|MAR Art.5 §2c)
|Nexans
|96950015FU78G84UIV14
|Kepler Cheuvreux SA
|9695005EOZG9X8IRJD84
|2026-02-17T09:10:25Z
|FR0000044448
|137.400000
|EUR
|21
|XPAR
|OD_8xaYDf0-00
|MAR Art.5 §2c)
|Nexans
|96950015FU78G84UIV14
|Kepler Cheuvreux SA
|9695005EOZG9X8IRJD84
|2026-02-17T09:26:23Z
|FR0000044448
|137.800000
|EUR
|41
|XPAR
|OD_8xacEnT-00
|MAR Art.5 §2c)
|Nexans
|96950015FU78G84UIV14
|Kepler Cheuvreux SA
|9695005EOZG9X8IRJD84
|2026-02-17T09:31:04Z
|FR0000044448
|138.000000
|EUR
|2
|XPAR
|OD_8xadQ0m-00
|MAR Art.5 §2c)
|Nexans
|96950015FU78G84UIV14
|Kepler Cheuvreux SA
|9695005EOZG9X8IRJD84
|2026-02-17T09:31:04Z
|FR0000044448
|138.000000
|EUR
|19
|XPAR
|OD_8xadQ0m-02
|MAR Art.5 §2c)
|Nexans
|96950015FU78G84UIV14
|Kepler Cheuvreux SA
|9695005EOZG9X8IRJD84
|2026-02-17T09:39:03Z
|FR0000044448
|138.100000
|EUR
|25
|XPAR
|OD_8xafQXk-00
|MAR Art.5 §2c)
|Nexans
|96950015FU78G84UIV14
|Kepler Cheuvreux SA
|9695005EOZG9X8IRJD84
|2026-02-17T09:49:10Z
|FR0000044448
|137.300000
|EUR
|16
|XPAR
|OD_8xahyYY-00
|MAR Art.5 §2c)
|Nexans
|96950015FU78G84UIV14
|Kepler Cheuvreux SA
|9695005EOZG9X8IRJD84
|2026-02-17T09:49:10Z
|FR0000044448
|137.300000
|EUR
|14
|XPAR
|OD_8xahyYZ-00
|MAR Art.5 §2c)
|Nexans
|96950015FU78G84UIV14
|Kepler Cheuvreux SA
|9695005EOZG9X8IRJD84
|2026-02-17T09:56:07Z
|FR0000044448
|137.500000
|EUR
|23
|XPAR
|OD_8xajiyi-02
|MAR Art.5 §2c)
|Nexans
|96950015FU78G84UIV14
|Kepler Cheuvreux SA
|9695005EOZG9X8IRJD84
|2026-02-17T10:06:41Z
|FR0000044448
|137.200000
|EUR
|21
|XPAR
|OD_8xamNvf-00
|MAR Art.5 §2c)
|Nexans
|96950015FU78G84UIV14
|Kepler Cheuvreux SA
|9695005EOZG9X8IRJD84
|2026-02-17T10:14:09Z
|FR0000044448
|136.800000
|EUR
|22
|XPAR
|OD_8xaoGKr-00
|MAR Art.5 §2c)
|Nexans
|96950015FU78G84UIV14
|Kepler Cheuvreux SA
|9695005EOZG9X8IRJD84
|2026-02-17T10:25:40Z
|FR0000044448
|137.000000
|EUR
|27
|XPAR
|OD_8xarAAk-00
|MAR Art.5 §2c)
|Nexans
|96950015FU78G84UIV14
|Kepler Cheuvreux SA
|9695005EOZG9X8IRJD84
|2026-02-17T10:35:33Z
|FR0000044448
|136.700000
|EUR
|18
|XPAR
|OD_8xateNj-00
|MAR Art.5 §2c)
|Nexans
|96950015FU78G84UIV14
|Kepler Cheuvreux SA
|9695005EOZG9X8IRJD84
|2026-02-17T10:35:33Z
|FR0000044448
|136.700000
|EUR
|3
|XPAR
|OD_8xateNk-00
|MAR Art.5 §2c)
|Nexans
|96950015FU78G84UIV14
|Kepler Cheuvreux SA
|9695005EOZG9X8IRJD84
|2026-02-17T10:47:26Z
|FR0000044448
|136.600000
|EUR
|27
|XPAR
|OD_8xawe56-00
|MAR Art.5 §2c)
|Nexans
|96950015FU78G84UIV14
|Kepler Cheuvreux SA
|9695005EOZG9X8IRJD84
|2026-02-17T10:58:10Z
|FR0000044448
|136.600000
|EUR
|21
|XPAR
|OD_8xazLbO-00
|MAR Art.5 §2c)
|Nexans
|96950015FU78G84UIV14
|Kepler Cheuvreux SA
|9695005EOZG9X8IRJD84
|2026-02-17T11:08:23Z
|FR0000044448
|136.800000
|EUR
|23
|XPAR
|OD_8xb1v2g-00
|MAR Art.5 §2c)
|Nexans
|96950015FU78G84UIV14
|Kepler Cheuvreux SA
|9695005EOZG9X8IRJD84
|2026-02-17T11:19:50Z
|FR0000044448
|136.900000
|EUR
|21
|XPAR
|OD_8xb4nan-00
|MAR Art.5 §2c)
|Nexans
|96950015FU78G84UIV14
|Kepler Cheuvreux SA
|9695005EOZG9X8IRJD84
|2026-02-17T11:34:39Z
|FR0000044448
|137.100000
|EUR
|22
|XPAR
|OD_8xb8Wus-00
|MAR Art.5 §2c)
|Nexans
|96950015FU78G84UIV14
|Kepler Cheuvreux SA
|9695005EOZG9X8IRJD84
|2026-02-17T11:53:29Z
|FR0000044448
|137.100000
|EUR
|27
|XPAR
|OD_8xbDGvI-00
|MAR Art.5 §2c)
|Nexans
|96950015FU78G84UIV14
|Kepler Cheuvreux SA
|9695005EOZG9X8IRJD84
|2026-02-17T12:21:43Z
|FR0000044448
|137.300000
|EUR
|47
|XPAR
|OD_8xbKNhH-00
|MAR Art.5 §2c)
|Nexans
|96950015FU78G84UIV14
|Kepler Cheuvreux SA
|9695005EOZG9X8IRJD84
|2026-02-17T12:43:41Z
|FR0000044448
|136.800000
|EUR
|21
|XPAR
|OD_8xbPuQJ-00
|MAR Art.5 §2c)
|Nexans
|96950015FU78G84UIV14
|Kepler Cheuvreux SA
|9695005EOZG9X8IRJD84
|2026-02-17T12:59:26Z
|FR0000044448
|136.300000
|EUR
|27
|XPAR
|OD_8xbTsFI-00
|MAR Art.5 §2c)
|Nexans
|96950015FU78G84UIV14
|Kepler Cheuvreux SA
|9695005EOZG9X8IRJD84
|2026-02-17T13:11:52Z
|FR0000044448
|136.300000
|EUR
|21
|XPAR
|OD_8xbX0Su-00
|MAR Art.5 §2c)
|Nexans
|96950015FU78G84UIV14
|Kepler Cheuvreux SA
|9695005EOZG9X8IRJD84
|2026-02-17T13:47:59Z
|FR0000044448
|136.800000
|EUR
|52
|XPAR
|OD_8xbg6CM-00
|MAR Art.5 §2c)
|Nexans
|96950015FU78G84UIV14
|Kepler Cheuvreux SA
|9695005EOZG9X8IRJD84
|2026-02-17T13:49:48Z
|FR0000044448
|136.600000
|EUR
|33
|XPAR
|OD_8xbgYV6-00
|MAR Art.5 §2c)
|Nexans
|96950015FU78G84UIV14
|Kepler Cheuvreux SA
|9695005EOZG9X8IRJD84
|2026-02-17T14:09:09Z
|FR0000044448
|137.300000
|EUR
|16
|XPAR
|OD_8xblQdF-00
|MAR Art.5 §2c)
|Nexans
|96950015FU78G84UIV14
|Kepler Cheuvreux SA
|9695005EOZG9X8IRJD84
|2026-02-17T14:09:09Z
|FR0000044448
|137.300000
|EUR
|35
|XPAR
|OD_8xblQdF-02
|MAR Art.5 §2c)
|Nexans
|96950015FU78G84UIV14
|Kepler Cheuvreux SA
|9695005EOZG9X8IRJD84
|2026-02-17T14:16:03Z
|FR0000044448
|137.000000
|EUR
|21
|XPAR
|OD_8xbnA9t-00
|MAR Art.5 §2c)
|Nexans
|96950015FU78G84UIV14
|Kepler Cheuvreux SA
|9695005EOZG9X8IRJD84
|2026-02-17T14:26:07Z
|FR0000044448
|137.000000
|EUR
|21
|XPAR
|OD_8xbphQZ-00
|MAR Art.5 §2c)
|Nexans
|96950015FU78G84UIV14
|Kepler Cheuvreux SA
|9695005EOZG9X8IRJD84
|2026-02-17T14:29:31Z
|FR0000044448
|136.800000
|EUR
|22
|XPAR
|OD_8xbqYSJ-00
|MAR Art.5 §2c)
|Nexans
|96950015FU78G84UIV14
|Kepler Cheuvreux SA
|9695005EOZG9X8IRJD84
|2026-02-17T14:32:09Z
|FR0000044448
|137.300000
|EUR
|34
|XPAR
|OD_8xbrDd1-00
|MAR Art.5 §2c)
|Nexans
|96950015FU78G84UIV14
|Kepler Cheuvreux SA
|9695005EOZG9X8IRJD84
|2026-02-17T14:37:06Z
|FR0000044448
|137.300000
|EUR
|21
|XPAR
|OD_8xbsSiQ-00
|MAR Art.5 §2c)
|Nexans
|96950015FU78G84UIV14
|Kepler Cheuvreux SA
|9695005EOZG9X8IRJD84
|2026-02-17T14:42:00Z
|FR0000044448
|137.300000
|EUR
|23
|XPAR
|OD_8xbthJb-00
|MAR Art.5 §2c)
|Nexans
|96950015FU78G84UIV14
|Kepler Cheuvreux SA
|9695005EOZG9X8IRJD84
|2026-02-17T14:47:44Z
|FR0000044448
|137.000000
|EUR
|21
|XPAR
|OD_8xbv8kU-00
|MAR Art.5 §2c)
|Nexans
|96950015FU78G84UIV14
|Kepler Cheuvreux SA
|9695005EOZG9X8IRJD84
|2026-02-17T14:50:30Z
|FR0000044448
|136.900000
|EUR
|22
|XPAR
|OD_8xbvq5W-02
|MAR Art.5 §2c)
|Nexans
|96950015FU78G84UIV14
|Kepler Cheuvreux SA
|9695005EOZG9X8IRJD84
|2026-02-17T15:06:10Z
|FR0000044448
|136.800000
|EUR
|46
|XPAR
|OD_8xbzmY1-00
|MAR Art.5 §2c)
|Nexans
|96950015FU78G84UIV14
|Kepler Cheuvreux SA
|9695005EOZG9X8IRJD84
|2026-02-17T15:06:25Z
|FR0000044448
|136.700000
|EUR
|23
|XPAR
|OD_8xbzqFO-00
|MAR Art.5 §2c)
|Nexans
|96950015FU78G84UIV14
|Kepler Cheuvreux SA
|9695005EOZG9X8IRJD84
|2026-02-17T15:19:21Z
|FR0000044448
|137.100000
|EUR
|57
|XPAR
|OD_8xc36Ff-00
|MAR Art.5 §2c)
|Nexans
|96950015FU78G84UIV14
|Kepler Cheuvreux SA
|9695005EOZG9X8IRJD84
|2026-02-17T15:33:13Z
|FR0000044448
|137.200000
|EUR
|71
|XPAR
|OD_8xc6agu-00
|MAR Art.5 §2c)
|Nexans
|96950015FU78G84UIV14
|Kepler Cheuvreux SA
|9695005EOZG9X8IRJD84
|2026-02-17T15:38:06Z
|FR0000044448
|137.200000
|EUR
|21
|XPAR
|OD_8xc7ovQ-00
|MAR Art.5 §2c)
|Nexans
|96950015FU78G84UIV14
|Kepler Cheuvreux SA
|9695005EOZG9X8IRJD84
|2026-02-17T15:56:30Z
|FR0000044448
|137.400000
|EUR
|43
|XPAR
|OD_8xcCSB9-02
|MAR Art.5 §2c)
|Nexans
|96950015FU78G84UIV14
|Kepler Cheuvreux SA
|9695005EOZG9X8IRJD84
|2026-02-17T15:56:30Z
|FR0000044448
|137.500000
|EUR
|23
|XPAR
|OD_8xcCSAo-00
|MAR Art.5 §2c)
|Nexans
|96950015FU78G84UIV14
|Kepler Cheuvreux SA
|9695005EOZG9X8IRJD84
|2026-02-17T16:14:17Z
|FR0000044448
|138.800000
|EUR
|122
|XPAR
|OD_8xcGvgl-00
|MAR Art.5 §2c)
|Nexans
|96950015FU78G84UIV14
|Kepler Cheuvreux SA
|9695005EOZG9X8IRJD84
|2026-02-17T16:14:40Z
|FR0000044448
|138.800000
|EUR
|1
|XPAR
|OD_8xcH1k0-00
|MAR Art.5 §2c)
|Nexans
|96950015FU78G84UIV14
|Kepler Cheuvreux SA
|9695005EOZG9X8IRJD84
|2026-02-18T08:00:33Z
|FR0000044448
|138.200000
|EUR
|144
|XPAR
|OD_8xg79bb-00
|MAR Art.5 §2c)
|Nexans
|96950015FU78G84UIV14
|Kepler Cheuvreux SA
|9695005EOZG9X8IRJD84
|2026-02-18T08:09:40Z
|FR0000044448
|138.400000
|EUR
|52
|XPAR
|OD_8xg9S1W-00
|MAR Art.5 §2c)
|Nexans
|96950015FU78G84UIV14
|Kepler Cheuvreux SA
|9695005EOZG9X8IRJD84
|2026-02-18T08:09:40Z
|FR0000044448
|138.500000
|EUR
|45
|XPAR
|OD_8xg9S1S-00
|MAR Art.5 §2c)
|Nexans
|96950015FU78G84UIV14
|Kepler Cheuvreux SA
|9695005EOZG9X8IRJD84
|2026-02-18T08:20:16Z
|FR0000044448
|138.700000
|EUR
|44
|XPAR
|OD_8xgC7Rl-00
|MAR Art.5 §2c)
|Nexans
|96950015FU78G84UIV14
|Kepler Cheuvreux SA
|9695005EOZG9X8IRJD84
|2026-02-18T08:20:16Z
|FR0000044448
|138.700000
|EUR
|16
|XPAR
|OD_8xgC7Rl-02
|MAR Art.5 §2c)
|Nexans
|96950015FU78G84UIV14
|Kepler Cheuvreux SA
|9695005EOZG9X8IRJD84
|2026-02-18T08:29:00Z
|FR0000044448
|138.100000
|EUR
|25
|XPAR
|OD_8xgEJix-00
|MAR Art.5 §2c)
|Nexans
|96950015FU78G84UIV14
|Kepler Cheuvreux SA
|9695005EOZG9X8IRJD84
|2026-02-18T08:30:10Z
|FR0000044448
|138.100000
|EUR
|23
|XPAR
|OD_8xgEbsZ-00
|MAR Art.5 §2c)
|Nexans
|96950015FU78G84UIV14
|Kepler Cheuvreux SA
|9695005EOZG9X8IRJD84
|2026-02-18T08:37:25Z
|FR0000044448
|137.800000
|EUR
|21
|XPAR
|OD_8xgGR6r-00
|MAR Art.5 §2c)
|Nexans
|96950015FU78G84UIV14
|Kepler Cheuvreux SA
|9695005EOZG9X8IRJD84
|2026-02-18T08:47:00Z
|FR0000044448
|138.100000
|EUR
|42
|XPAR
|OD_8xgIqn4-00
|MAR Art.5 §2c)
|Nexans
|96950015FU78G84UIV14
|Kepler Cheuvreux SA
|9695005EOZG9X8IRJD84
|2026-02-18T08:57:05Z
|FR0000044448
|138.500000
|EUR
|37
|XPAR
|OD_8xgLOBW-00
|MAR Art.5 §2c)
|Nexans
|96950015FU78G84UIV14
|Kepler Cheuvreux SA
|9695005EOZG9X8IRJD84
|2026-02-18T09:18:35Z
|FR0000044448
|138.400000
|EUR
|58
|XPAR
|OD_8xgQnaO-00
|MAR Art.5 §2c)
|Nexans
|96950015FU78G84UIV14
|Kepler Cheuvreux SA
|9695005EOZG9X8IRJD84
|2026-02-18T09:27:04Z
|FR0000044448
|138.300000
|EUR
|21
|XPAR
|OD_8xgSw67-00
|MAR Art.5 §2c)
|Nexans
|96950015FU78G84UIV14
|Kepler Cheuvreux SA
|9695005EOZG9X8IRJD84
|2026-02-18T09:41:40Z
|FR0000044448
|138.600000
|EUR
|1
|XPAR
|OD_8xgWc5x-00
|MAR Art.5 §2c)
|Nexans
|96950015FU78G84UIV14
|Kepler Cheuvreux SA
|9695005EOZG9X8IRJD84
|2026-02-18T09:41:40Z
|FR0000044448
|138.600000
|EUR
|47
|XPAR
|OD_8xgWc5x-02
|MAR Art.5 §2c)
|Nexans
|96950015FU78G84UIV14
|Kepler Cheuvreux SA
|9695005EOZG9X8IRJD84
|2026-02-18T09:46:09Z
|FR0000044448
|138.800000
|EUR
|26
|XPAR
|OD_8xgXk1a-00
|MAR Art.5 §2c)
|Nexans
|96950015FU78G84UIV14
|Kepler Cheuvreux SA
|9695005EOZG9X8IRJD84
|2026-02-18T10:00:01Z
|FR0000044448
|138.800000
|EUR
|21
|XPAR
|OD_8xgbENV-00
|MAR Art.5 §2c)
|Nexans
|96950015FU78G84UIV14
|Kepler Cheuvreux SA
|9695005EOZG9X8IRJD84
|2026-02-18T10:07:29Z
|FR0000044448
|138.800000
|EUR
|21
|XPAR
|OD_8xgd73A-00
|MAR Art.5 §2c)
|Nexans
|96950015FU78G84UIV14
|Kepler Cheuvreux SA
|9695005EOZG9X8IRJD84
|2026-02-18T10:10:54Z
|FR0000044448
|138.500000
|EUR
|21
|XPAR
|OD_8xgdyFi-00
|MAR Art.5 §2c)
|Nexans
|96950015FU78G84UIV14
|Kepler Cheuvreux SA
|9695005EOZG9X8IRJD84
|2026-02-18T10:30:21Z
|FR0000044448
|138.700000
|EUR
|31
|XPAR
|OD_8xgirmN-00
|MAR Art.5 §2c)
|Nexans
|96950015FU78G84UIV14
|Kepler Cheuvreux SA
|9695005EOZG9X8IRJD84
|2026-02-18T10:31:38Z
|FR0000044448
|138.700000
|EUR
|12
|XPAR
|OD_8xgjBwr-00
|MAR Art.5 §2c)
|Nexans
|96950015FU78G84UIV14
|Kepler Cheuvreux SA
|9695005EOZG9X8IRJD84
|2026-02-18T10:49:26Z
|FR0000044448
|138.800000
|EUR
|44
|XPAR
|OD_8xgnfiP-00
|MAR Art.5 §2c)
|Nexans
|96950015FU78G84UIV14
|Kepler Cheuvreux SA
|9695005EOZG9X8IRJD84
|2026-02-18T11:04:11Z
|FR0000044448
|138.900000
|EUR
|29
|XPAR
|OD_8xgrNxj-00
|MAR Art.5 §2c)
|Nexans
|96950015FU78G84UIV14
|Kepler Cheuvreux SA
|9695005EOZG9X8IRJD84
|2026-02-18T11:21:24Z
|FR0000044448
|138.500000
|EUR
|21
|XPAR
|OD_8xgvimf-00
|MAR Art.5 §2c)
|Nexans
|96950015FU78G84UIV14
|Kepler Cheuvreux SA
|9695005EOZG9X8IRJD84
|2026-02-18T11:30:13Z
|FR0000044448
|138.200000
|EUR
|21
|XPAR
|OD_8xgxwQi-00
|MAR Art.5 §2c)
|Nexans
|96950015FU78G84UIV14
|Kepler Cheuvreux SA
|9695005EOZG9X8IRJD84
|2026-02-18T11:42:52Z
|FR0000044448
|137.800000
|EUR
|21
|XPAR
|OD_8xh17p2-00
|MAR Art.5 §2c)
|Nexans
|96950015FU78G84UIV14
|Kepler Cheuvreux SA
|9695005EOZG9X8IRJD84
|2026-02-18T11:59:58Z
|FR0000044448
|137.800000
|EUR
|21
|XPAR
|OD_8xh5Qbb-00
|MAR Art.5 §2c)
|Nexans
|96950015FU78G84UIV14
|Kepler Cheuvreux SA
|9695005EOZG9X8IRJD84
|2026-02-18T12:08:46Z
|FR0000044448
|137.300000
|EUR
|21
|XPAR
|OD_8xh7e5Y-00
|MAR Art.5 §2c)
|Nexans
|96950015FU78G84UIV14
|Kepler Cheuvreux SA
|9695005EOZG9X8IRJD84
|2026-02-18T12:25:36Z
|FR0000044448
|137.600000
|EUR
|21
|XPAR
|OD_8xhBsh6-00
|MAR Art.5 §2c)
|Nexans
|96950015FU78G84UIV14
|Kepler Cheuvreux SA
|9695005EOZG9X8IRJD84
|2026-02-18T12:42:26Z
|FR0000044448
|137.300000
|EUR
|28
|XPAR
|OD_8xhG7TG-00
|MAR Art.5 §2c)
|Nexans
|96950015FU78G84UIV14
|Kepler Cheuvreux SA
|9695005EOZG9X8IRJD84
|2026-02-18T13:02:51Z
|FR0000044448
|137.200000
|EUR
|21
|XPAR
|OD_8xhLGHT-00
|MAR Art.5 §2c)
|Nexans
|96950015FU78G84UIV14
|Kepler Cheuvreux SA
|9695005EOZG9X8IRJD84
|2026-02-18T13:11:11Z
|FR0000044448
|137.100000
|EUR
|21
|XPAR
|OD_8xhNMIA-00
|MAR Art.5 §2c)
|Nexans
|96950015FU78G84UIV14
|Kepler Cheuvreux SA
|9695005EOZG9X8IRJD84
|2026-02-18T13:32:30Z
|FR0000044448
|137.300000
|EUR
|47
|XPAR
|OD_8xhSiuh-00
|MAR Art.5 §2c)
|Nexans
|96950015FU78G84UIV14
|Kepler Cheuvreux SA
|9695005EOZG9X8IRJD84
|2026-02-18T13:43:07Z
|FR0000044448
|137.200000
|EUR
|21
|XPAR
|OD_8xhVOfc-00
|MAR Art.5 §2c)
|Nexans
|96950015FU78G84UIV14
|Kepler Cheuvreux SA
|9695005EOZG9X8IRJD84
|2026-02-18T13:54:30Z
|FR0000044448
|136.900000
|EUR
|21
|XPAR
|OD_8xhYGYW-00
|MAR Art.5 §2c)
|Nexans
|96950015FU78G84UIV14
|Kepler Cheuvreux SA
|9695005EOZG9X8IRJD84
|2026-02-18T14:00:12Z
|FR0000044448
|136.800000
|EUR
|22
|XPAR
|OD_8xhZhUU-00
|MAR Art.5 §2c)
|Nexans
|96950015FU78G84UIV14
|Kepler Cheuvreux SA
|9695005EOZG9X8IRJD84
|2026-02-18T14:11:20Z
|FR0000044448
|137.100000
|EUR
|32
|XPAR
|OD_8xhcV7m-00
|MAR Art.5 §2c)
|Nexans
|96950015FU78G84UIV14
|Kepler Cheuvreux SA
|9695005EOZG9X8IRJD84
|2026-02-18T14:20:30Z
|FR0000044448
|137.000000
|EUR
|23
|XPAR
|OD_8xheo86-00
|MAR Art.5 §2c)
|Nexans
|96950015FU78G84UIV14
|Kepler Cheuvreux SA
|9695005EOZG9X8IRJD84
|2026-02-18T14:25:42Z
|FR0000044448
|137.200000
|EUR
|21
|XPAR
|OD_8xhg7OK-00
|MAR Art.5 §2c)
|Nexans
|96950015FU78G84UIV14
|Kepler Cheuvreux SA
|9695005EOZG9X8IRJD84
|2026-02-18T14:29:58Z
|FR0000044448
|137.200000
|EUR
|28
|XPAR
|OD_8xhhC7O-00
|MAR Art.5 §2c)
|Nexans
|96950015FU78G84UIV14
|Kepler Cheuvreux SA
|9695005EOZG9X8IRJD84
|2026-02-18T14:34:48Z
|FR0000044448
|137.300000
|EUR
|31
|XPAR
|OD_8xhiPRT-00
|MAR Art.5 §2c)
|Nexans
|96950015FU78G84UIV14
|Kepler Cheuvreux SA
|9695005EOZG9X8IRJD84
|2026-02-18T14:41:41Z
|FR0000044448
|137.000000
|EUR
|21
|XPAR
|OD_8xhk8yh-00
|MAR Art.5 §2c)
|Nexans
|96950015FU78G84UIV14
|Kepler Cheuvreux SA
|9695005EOZG9X8IRJD84
|2026-02-18T14:44:59Z
|FR0000044448
|137.000000
|EUR
|21
|XPAR
|OD_8xhkyWC-00
|MAR Art.5 §2c)
|Nexans
|96950015FU78G84UIV14
|Kepler Cheuvreux SA
|9695005EOZG9X8IRJD84
|2026-02-18T14:50:35Z
|FR0000044448
|137.500000
|EUR
|33
|XPAR
|OD_8xhmNnz-00
|MAR Art.5 §2c)
|Nexans
|96950015FU78G84UIV14
|Kepler Cheuvreux SA
|9695005EOZG9X8IRJD84
|2026-02-18T15:03:22Z
|FR0000044448
|137.500000
|EUR
|51
|XPAR
|OD_8xhpbFv-00
|MAR Art.5 §2c)
|Nexans
|96950015FU78G84UIV14
|Kepler Cheuvreux SA
|9695005EOZG9X8IRJD84
|2026-02-18T15:07:37Z
|FR0000044448
|137.700000
|EUR
|21
|XPAR
|OD_8xhqfh4-00
|MAR Art.5 §2c)
|Nexans
|96950015FU78G84UIV14
|Kepler Cheuvreux SA
|9695005EOZG9X8IRJD84
|2026-02-18T15:19:12Z
|FR0000044448
|137.700000
|EUR
|45
|XPAR
|OD_8xhtaU8-00
|MAR Art.5 §2c)
|Nexans
|96950015FU78G84UIV14
|Kepler Cheuvreux SA
|9695005EOZG9X8IRJD84
|2026-02-18T15:25:05Z
|FR0000044448
|137.900000
|EUR
|24
|XPAR
|OD_8xhv4RE-00
|MAR Art.5 §2c)
|Nexans
|96950015FU78G84UIV14
|Kepler Cheuvreux SA
|9695005EOZG9X8IRJD84
|2026-02-18T15:27:07Z
|FR0000044448
|137.800000
|EUR
|22
|XPAR
|OD_8xhvZz5-00
|MAR Art.5 §2c)
|Nexans
|96950015FU78G84UIV14
|Kepler Cheuvreux SA
|9695005EOZG9X8IRJD84
|2026-02-18T15:31:51Z
|FR0000044448
|137.700000
|EUR
|25
|XPAR
|OD_8xhwlvb-00
|MAR Art.5 §2c)
|Nexans
|96950015FU78G84UIV14
|Kepler Cheuvreux SA
|9695005EOZG9X8IRJD84
|2026-02-18T15:40:54Z
|FR0000044448
|137.500000
|EUR
|21
|XPAR
|OD_8xhz3BS-00
|MAR Art.5 §2c)
|Nexans
|96950015FU78G84UIV14
|Kepler Cheuvreux SA
|9695005EOZG9X8IRJD84
|2026-02-18T15:42:00Z
|FR0000044448
|137.500000
|EUR
|15
|XPAR
|OD_8xhzKQm-00
|MAR Art.5 §2c)
|Nexans
|96950015FU78G84UIV14
|Kepler Cheuvreux SA
|9695005EOZG9X8IRJD84
|2026-02-18T15:42:45Z
|FR0000044448
|137.500000
|EUR
|16
|XPAR
|OD_8xhzVy5-00
|MAR Art.5 §2c)
|Nexans
|96950015FU78G84UIV14
|Kepler Cheuvreux SA
|9695005EOZG9X8IRJD84
|2026-02-18T15:48:31Z
|FR0000044448
|137.500000
|EUR
|28
|XPAR
|OD_8xi0xxi-00
|MAR Art.5 §2c)
|Nexans
|96950015FU78G84UIV14
|Kepler Cheuvreux SA
|9695005EOZG9X8IRJD84
|2026-02-18T15:59:05Z
|FR0000044448
|137.100000
|EUR
|29
|XPAR
|OD_8xi3d4D-00
|MAR Art.5 §2c)
|Nexans
|96950015FU78G84UIV14
|Kepler Cheuvreux SA
|9695005EOZG9X8IRJD84
|2026-02-18T15:59:12Z
|FR0000044448
|137.100000
|EUR
|15
|XPAR
|OD_8xi3evW-00
|MAR Art.5 §2c)
|Nexans
|96950015FU78G84UIV14
|Kepler Cheuvreux SA
|9695005EOZG9X8IRJD84
|2026-02-18T16:01:20Z
|FR0000044448
|137.100000
|EUR
|1
|XPAR
|OD_8xi4C7n-00
|MAR Art.5 §2c)
|Nexans
|96950015FU78G84UIV14
|Kepler Cheuvreux SA
|9695005EOZG9X8IRJD84
|2026-02-18T16:01:58Z
|FR0000044448
|137.100000
|EUR
|20
|XPAR
|OD_8xi4Lyw-00
|MAR Art.5 §2c)
|Nexans
|96950015FU78G84UIV14
|Kepler Cheuvreux SA
|9695005EOZG9X8IRJD84
|2026-02-18T16:08:53Z
|FR0000044448
|136.800000
|EUR
|21
|XPAR
|OD_8xi65vy-00
|MAR Art.5 §2c)
|Nexans
|96950015FU78G84UIV14
|Kepler Cheuvreux SA
|9695005EOZG9X8IRJD84
|2026-02-18T16:08:53Z
|FR0000044448
|136.800000
|EUR
|29
|XPAR
|OD_8xi65vy-02
|MAR Art.5 §2c)
|Nexans
|96950015FU78G84UIV14
|Kepler Cheuvreux SA
|9695005EOZG9X8IRJD84
|2026-02-18T16:11:30Z
|FR0000044448
|136.500000
|EUR
|22
|XPAR
|OD_8xi6kng-00
|MAR Art.5 §2c)
|Nexans
|96950015FU78G84UIV14
|Kepler Cheuvreux SA
|9695005EOZG9X8IRJD84
|2026-02-18T16:14:40Z
|FR0000044448
|136.900000
|EUR
|2
|XPAR
|OD_8xi7YBy-00
|MAR Art.5 §2c)
|Nexans
|96950015FU78G84UIV14
|Kepler Cheuvreux SA
|9695005EOZG9X8IRJD84
|2026-02-19T08:01:00Z
|FR0000044448
|134.000000
|EUR
|153
|XPAR
|OD_8xlxnCW-00
|MAR Art.5 §2c)
|Nexans
|96950015FU78G84UIV14
|Kepler Cheuvreux SA
|9695005EOZG9X8IRJD84
|2026-02-19T08:03:45Z
|FR0000044448
|133.100000
|EUR
|39
|XPAR
|OD_8xlyUDt-00
|MAR Art.5 §2c)
|Nexans
|96950015FU78G84UIV14
|Kepler Cheuvreux SA
|9695005EOZG9X8IRJD84
|2026-02-19T08:06:00Z
|FR0000044448
|132.200000
|EUR
|22
|XPAR
|OD_8xlz3NE-00
|MAR Art.5 §2c)
|Nexans
|96950015FU78G84UIV14
|Kepler Cheuvreux SA
|9695005EOZG9X8IRJD84
|2026-02-19T08:10:01Z
|FR0000044448
|133.700000
|EUR
|27
|XPAR
|OD_8xm041u-00
|MAR Art.5 §2c)
|Nexans
|96950015FU78G84UIV14
|Kepler Cheuvreux SA
|9695005EOZG9X8IRJD84
|2026-02-19T08:13:53Z
|FR0000044448
|132.800000
|EUR
|27
|XPAR
|OD_8xm12Vy-00
|MAR Art.5 §2c)
|Nexans
|96950015FU78G84UIV14
|Kepler Cheuvreux SA
|9695005EOZG9X8IRJD84
|2026-02-19T08:17:10Z
|FR0000044448
|132.600000
|EUR
|22
|XPAR
|OD_8xm1rgu-00
|MAR Art.5 §2c)
|Nexans
|96950015FU78G84UIV14
|Kepler Cheuvreux SA
|9695005EOZG9X8IRJD84
|2026-02-19T08:25:11Z
|FR0000044448
|132.100000
|EUR
|23
|XPAR
|OD_8xm3sgU-00
|MAR Art.5 §2c)
|Nexans
|96950015FU78G84UIV14
|Kepler Cheuvreux SA
|9695005EOZG9X8IRJD84
|2026-02-19T08:27:47Z
|FR0000044448
|131.900000
|EUR
|22
|XPAR
|OD_8xm4XQN-00
|MAR Art.5 §2c)
|Nexans
|96950015FU78G84UIV14
|Kepler Cheuvreux SA
|9695005EOZG9X8IRJD84
|2026-02-19T08:31:39Z
|FR0000044448
|130.500000
|EUR
|23
|XPAR
|OD_8xm5VrS-00
|MAR Art.5 §2c)
|Nexans
|96950015FU78G84UIV14
|Kepler Cheuvreux SA
|9695005EOZG9X8IRJD84
|2026-02-19T08:37:20Z
|FR0000044448
|127.900000
|EUR
|25
|XPAR
|OD_8xm6wWG-00
|MAR Art.5 §2c)
|Nexans
|96950015FU78G84UIV14
|Kepler Cheuvreux SA
|9695005EOZG9X8IRJD84
|2026-02-19T08:44:29Z
|FR0000044448
|128.400000
|EUR
|23
|XPAR
|OD_8xm8jwB-00
|MAR Art.5 §2c)
|Nexans
|96950015FU78G84UIV14
|Kepler Cheuvreux SA
|9695005EOZG9X8IRJD84
|2026-02-19T08:51:51Z
|FR0000044448
|128.500000
|EUR
|26
|XPAR
|OD_8xmAaxz-00
|MAR Art.5 §2c)
|Nexans
|96950015FU78G84UIV14
|Kepler Cheuvreux SA
|9695005EOZG9X8IRJD84
|2026-02-19T08:59:52Z
|FR0000044448
|128.500000
|EUR
|29
|XPAR
|OD_8xmCcEJ-00
|MAR Art.5 §2c)
|Nexans
|96950015FU78G84UIV14
|Kepler Cheuvreux SA
|9695005EOZG9X8IRJD84
|2026-02-19T09:09:25Z
|FR0000044448
|129.700000
|EUR
|28
|XPAR
|OD_8xmF19R-00
|MAR Art.5 §2c)
|Nexans
|96950015FU78G84UIV14
|Kepler Cheuvreux SA
|9695005EOZG9X8IRJD84
|2026-02-19T09:17:56Z
|FR0000044448
|128.900000
|EUR
|26
|XPAR
|OD_8xmHAHq-00
|MAR Art.5 §2c)
|Nexans
|96950015FU78G84UIV14
|Kepler Cheuvreux SA
|9695005EOZG9X8IRJD84
|2026-02-19T09:27:19Z
|FR0000044448
|128.100000
|EUR
|31
|XPAR
|OD_8xmJWiz-00
|MAR Art.5 §2c)
|Nexans
|96950015FU78G84UIV14
|Kepler Cheuvreux SA
|9695005EOZG9X8IRJD84
|2026-02-19T09:37:30Z
|FR0000044448
|127.300000
|EUR
|27
|XPAR
|OD_8xmM5Xt-00
|MAR Art.5 §2c)
|Nexans
|96950015FU78G84UIV14
|Kepler Cheuvreux SA
|9695005EOZG9X8IRJD84
|2026-02-19T09:47:18Z
|FR0000044448
|126.900000
|EUR
|30
|XPAR
|OD_8xmOYRs-00
|MAR Art.5 §2c)
|Nexans
|96950015FU78G84UIV14
|Kepler Cheuvreux SA
|9695005EOZG9X8IRJD84
|2026-02-19T09:58:45Z
|FR0000044448
|125.900000
|EUR
|22
|XPAR
|OD_8xmRREV-00
|MAR Art.5 §2c)
|Nexans
|96950015FU78G84UIV14
|Kepler Cheuvreux SA
|9695005EOZG9X8IRJD84
|2026-02-19T10:03:17Z
|FR0000044448
|125.500000
|EUR
|7
|XPAR
|OD_8xmSZv2-00
|MAR Art.5 §2c)
|Nexans
|96950015FU78G84UIV14
|Kepler Cheuvreux SA
|9695005EOZG9X8IRJD84
|2026-02-19T10:05:52Z
|FR0000044448
|125.200000
|EUR
|23
|XPAR
|OD_8xmTEFw-00
|MAR Art.5 §2c)
|Nexans
|96950015FU78G84UIV14
|Kepler Cheuvreux SA
|9695005EOZG9X8IRJD84
|2026-02-19T10:16:40Z
|FR0000044448
|124.000000
|EUR
|24
|XPAR
|OD_8xmVwsl-00
|MAR Art.5 §2c)
|Nexans
|96950015FU78G84UIV14
|Kepler Cheuvreux SA
|9695005EOZG9X8IRJD84
|2026-02-19T10:29:59Z
|FR0000044448
|125.100000
|EUR
|30
|XPAR
|OD_8xmZIrJ-00
|MAR Art.5 §2c)
|Nexans
|96950015FU78G84UIV14
|Kepler Cheuvreux SA
|9695005EOZG9X8IRJD84
|2026-02-19T10:40:29Z
|FR0000044448
|124.500000
|EUR
|22
|XPAR
|OD_8xmbwax-00
|MAR Art.5 §2c)
|Nexans
|96950015FU78G84UIV14
|Kepler Cheuvreux SA
|9695005EOZG9X8IRJD84
|2026-02-19T10:50:17Z
|FR0000044448
|126.300000
|EUR
|23
|XPAR
|OD_8xmePUh-00
|MAR Art.5 §2c)
|Nexans
|96950015FU78G84UIV14
|Kepler Cheuvreux SA
|9695005EOZG9X8IRJD84
|2026-02-19T11:01:28Z
|FR0000044448
|125.100000
|EUR
|22
|XPAR
|OD_8xmhEF8-00
|MAR Art.5 §2c)
|Nexans
|96950015FU78G84UIV14
|Kepler Cheuvreux SA
|9695005EOZG9X8IRJD84
|2026-02-19T11:16:29Z
|FR0000044448
|126.300000
|EUR
|27
|XPAR
|OD_8xml0aF-00
|MAR Art.5 §2c)
|Nexans
|96950015FU78G84UIV14
|Kepler Cheuvreux SA
|9695005EOZG9X8IRJD84
|2026-02-19T11:31:19Z
|FR0000044448
|125.400000
|EUR
|22
|XPAR
|OD_8xmok1Q-00
|MAR Art.5 §2c)
|Nexans
|96950015FU78G84UIV14
|Kepler Cheuvreux SA
|9695005EOZG9X8IRJD84
|2026-02-19T11:47:50Z
|FR0000044448
|124.400000
|EUR
|22
|XPAR
|OD_8xmstoa-00
|MAR Art.5 §2c)
|Nexans
|96950015FU78G84UIV14
|Kepler Cheuvreux SA
|9695005EOZG9X8IRJD84
|2026-02-19T11:58:46Z
|FR0000044448
|124.600000
|EUR
|22
|XPAR
|OD_8xmveYo-00
|MAR Art.5 §2c)
|Nexans
|96950015FU78G84UIV14
|Kepler Cheuvreux SA
|9695005EOZG9X8IRJD84
|2026-02-19T12:14:03Z
|FR0000044448
|125.100000
|EUR
|22
|XPAR
|OD_8xmzVDH-00
|MAR Art.5 §2c)
|Nexans
|96950015FU78G84UIV14
|Kepler Cheuvreux SA
|9695005EOZG9X8IRJD84
|2026-02-19T12:28:31Z
|FR0000044448
|124.400000
|EUR
|22
|XPAR
|OD_8xn392G-00
|MAR Art.5 §2c)
|Nexans
|96950015FU78G84UIV14
|Kepler Cheuvreux SA
|9695005EOZG9X8IRJD84
|2026-02-19T12:45:06Z
|FR0000044448
|123.500000
|EUR
|24
|XPAR
|OD_8xn7JfC-00
|MAR Art.5 §2c)
|Nexans
|96950015FU78G84UIV14
|Kepler Cheuvreux SA
|9695005EOZG9X8IRJD84
|2026-02-19T13:01:02Z
|FR0000044448
|124.800000
|EUR
|25
|XPAR
|OD_8xnBKOa-00
|MAR Art.5 §2c)
|Nexans
|96950015FU78G84UIV14
|Kepler Cheuvreux SA
|9695005EOZG9X8IRJD84
|2026-02-19T13:15:25Z
|FR0000044448
|125.100000
|EUR
|22
|XPAR
|OD_8xnEwsc-00
|MAR Art.5 §2c)
|Nexans
|96950015FU78G84UIV14
|Kepler Cheuvreux SA
|9695005EOZG9X8IRJD84
|2026-02-19T13:27:42Z
|FR0000044448
|124.800000
|EUR
|22
|XPAR
|OD_8xnI2cU-00
|MAR Art.5 §2c)
|Nexans
|96950015FU78G84UIV14
|Kepler Cheuvreux SA
|9695005EOZG9X8IRJD84
|2026-02-19T13:37:31Z
|FR0000044448
|124.700000
|EUR
|31
|XPAR
|OD_8xnKVw0-00
|MAR Art.5 §2c)
|Nexans
|96950015FU78G84UIV14
|Kepler Cheuvreux SA
|9695005EOZG9X8IRJD84
|2026-02-19T13:48:26Z
|FR0000044448
|125.500000
|EUR
|22
|XPAR
|OD_8xnNGLN-00
|MAR Art.5 §2c)
|Nexans
|96950015FU78G84UIV14
|Kepler Cheuvreux SA
|9695005EOZG9X8IRJD84
|2026-02-19T13:58:50Z
|FR0000044448
|126.000000
|EUR
|22
|XPAR
|OD_8xnPsYs-00
|MAR Art.5 §2c)
|Nexans
|96950015FU78G84UIV14
|Kepler Cheuvreux SA
|9695005EOZG9X8IRJD84
|2026-02-19T14:11:17Z
|FR0000044448
|126.700000
|EUR
|37
|XPAR
|OD_8xnT168-00
|MAR Art.5 §2c)
|Nexans
|96950015FU78G84UIV14
|Kepler Cheuvreux SA
|9695005EOZG9X8IRJD84
|2026-02-19T14:18:48Z
|FR0000044448
|125.500000
|EUR
|25
|XPAR
|OD_8xnUuNI-00
|MAR Art.5 §2c)
|Nexans
|96950015FU78G84UIV14
|Kepler Cheuvreux SA
|9695005EOZG9X8IRJD84
|2026-02-19T14:26:31Z
|FR0000044448
|125.200000
|EUR
|22
|XPAR
|OD_8xnWqjx-00
|MAR Art.5 §2c)
|Nexans
|96950015FU78G84UIV14
|Kepler Cheuvreux SA
|9695005EOZG9X8IRJD84
|2026-02-19T14:30:16Z
|FR0000044448
|124.800000
|EUR
|33
|XPAR
|OD_8xnXnKm-00
|MAR Art.5 §2c)
|Nexans
|96950015FU78G84UIV14
|Kepler Cheuvreux SA
|9695005EOZG9X8IRJD84
|2026-02-19T14:35:54Z
|FR0000044448
|124.900000
|EUR
|27
|XPAR
|OD_8xnZD8f-00
|MAR Art.5 §2c)
|Nexans
|96950015FU78G84UIV14
|Kepler Cheuvreux SA
|9695005EOZG9X8IRJD84
|2026-02-19T14:40:09Z
|FR0000044448
|124.600000
|EUR
|24
|XPAR
|OD_8xnaHY0-00
|MAR Art.5 §2c)
|Nexans
|96950015FU78G84UIV14
|Kepler Cheuvreux SA
|9695005EOZG9X8IRJD84
|2026-02-19T14:45:19Z
|FR0000044448
|124.100000
|EUR
|22
|XPAR
|OD_8xnba7A-00
|MAR Art.5 §2c)
|Nexans
|96950015FU78G84UIV14
|Kepler Cheuvreux SA
|9695005EOZG9X8IRJD84
|2026-02-19T14:49:22Z
|FR0000044448
|124.700000
|EUR
|22
|XPAR
|OD_8xncbQU-00
|MAR Art.5 §2c)
|Nexans
|96950015FU78G84UIV14
|Kepler Cheuvreux SA
|9695005EOZG9X8IRJD84
|2026-02-19T15:03:14Z
|FR0000044448
|126.300000
|EUR
|58
|XPAR
|OD_8xng5wX-00
|MAR Art.5 §2c)
|Nexans
|96950015FU78G84UIV14
|Kepler Cheuvreux SA
|9695005EOZG9X8IRJD84
|2026-02-19T15:09:10Z
|FR0000044448
|125.600000
|EUR
|27
|XPAR
|OD_8xnhaRf-00
|MAR Art.5 §2c)
|Nexans
|96950015FU78G84UIV14
|Kepler Cheuvreux SA
|9695005EOZG9X8IRJD84
|2026-02-19T15:14:46Z
|FR0000044448
|125.500000
|EUR
|23
|XPAR
|OD_8xnizoc-00
|MAR Art.5 §2c)
|Nexans
|96950015FU78G84UIV14
|Kepler Cheuvreux SA
|9695005EOZG9X8IRJD84
|2026-02-19T15:20:01Z
|FR0000044448
|125.400000
|EUR
|22
|XPAR
|OD_8xnkJjY-00
|MAR Art.5 §2c)
|Nexans
|96950015FU78G84UIV14
|Kepler Cheuvreux SA
|9695005EOZG9X8IRJD84
|2026-02-19T15:24:57Z
|FR0000044448
|125.400000
|EUR
|27
|XPAR
|OD_8xnlYiF-00
|MAR Art.5 §2c)
|Nexans
|96950015FU78G84UIV14
|Kepler Cheuvreux SA
|9695005EOZG9X8IRJD84
|2026-02-19T15:29:38Z
|FR0000044448
|125.400000
|EUR
|24
|XPAR
|OD_8xnmjvG-00
|MAR Art.5 §2c)
|Nexans
|96950015FU78G84UIV14
|Kepler Cheuvreux SA
|9695005EOZG9X8IRJD84
|2026-02-19T15:33:05Z
|FR0000044448
|125.200000
|EUR
|22
|XPAR
|OD_8xnnbfR-00
|MAR Art.5 §2c)
|Nexans
|96950015FU78G84UIV14
|Kepler Cheuvreux SA
|9695005EOZG9X8IRJD84
|2026-02-19T15:37:20Z
|FR0000044448
|125.400000
|EUR
|22
|XPAR
|OD_8xnogC9-00
|MAR Art.5 §2c)
|Nexans
|96950015FU78G84UIV14
|Kepler Cheuvreux SA
|9695005EOZG9X8IRJD84
|2026-02-19T15:42:58Z
|FR0000044448
|125.700000
|EUR
|23
|XPAR
|OD_8xnq62S-00
|MAR Art.5 §2c)
|Nexans
|96950015FU78G84UIV14
|Kepler Cheuvreux SA
|9695005EOZG9X8IRJD84
|2026-02-19T15:51:00Z
|FR0000044448
|125.900000
|EUR
|30
|XPAR
|OD_8xns7XA-00
|MAR Art.5 §2c)
|Nexans
|96950015FU78G84UIV14
|Kepler Cheuvreux SA
|9695005EOZG9X8IRJD84
|2026-02-19T15:58:45Z
|FR0000044448
|125.700000
|EUR
|29
|XPAR
|OD_8xnu4Sn-00
|MAR Art.5 §2c)
|Nexans
|96950015FU78G84UIV14
|Kepler Cheuvreux SA
|9695005EOZG9X8IRJD84
|2026-02-19T16:02:23Z
|FR0000044448
|126.000000
|EUR
|29
|XPAR
|OD_8xnuzEi-00
|MAR Art.5 §2c)
|Nexans
|96950015FU78G84UIV14
|Kepler Cheuvreux SA
|9695005EOZG9X8IRJD84
|2026-02-19T16:05:17Z
|FR0000044448
|126.000000
|EUR
|27
|XPAR
|OD_8xnviJS-02
|MAR Art.5 §2c)
|Nexans
|96950015FU78G84UIV14
|Kepler Cheuvreux SA
|9695005EOZG9X8IRJD84
|2026-02-19T16:17:02Z
|FR0000044448
|126.800000
|EUR
|49
|XPAR
|OD_8xnyfkT-02
|MAR Art.5 §2c)
|Nexans
|96950015FU78G84UIV14
|Kepler Cheuvreux SA
|9695005EOZG9X8IRJD84
|2026-02-20T08:01:02Z
|FR0000044448
|128.400000
|EUR
|170
|XPAR
|OD_8xroKK9-00
|MAR Art.5 §2c)
|Nexans
|96950015FU78G84UIV14
|Kepler Cheuvreux SA
|9695005EOZG9X8IRJD84
|2026-02-20T08:01:33Z
|FR0000044448
|127.800000
|EUR
|25
|XPAR
|OD_8xroSNc-00
|MAR Art.5 §2c)
|Nexans
|96950015FU78G84UIV14
|Kepler Cheuvreux SA
|9695005EOZG9X8IRJD84
|2026-02-20T08:06:48Z
|FR0000044448
|127.200000
|EUR
|1
|XPAR
|OD_8xrpmJW-00
|MAR Art.5 §2c)
|Nexans
|96950015FU78G84UIV14
|Kepler Cheuvreux SA
|9695005EOZG9X8IRJD84
|2026-02-20T08:06:48Z
|FR0000044448
|127.200000
|EUR
|41
|XPAR
|OD_8xrpmJW-02
|MAR Art.5 §2c)
|Nexans
|96950015FU78G84UIV14
|Kepler Cheuvreux SA
|9695005EOZG9X8IRJD84
|2026-02-20T08:08:49Z
|FR0000044448
|126.900000
|EUR
|23
|XPAR
|OD_8xrqHpN-00
|MAR Art.5 §2c)
|Nexans
|96950015FU78G84UIV14
|Kepler Cheuvreux SA
|9695005EOZG9X8IRJD84
|2026-02-20T08:13:53Z
|FR0000044448
|127.100000
|EUR
|30
|XPAR
|OD_8xrrZ8F-00
|MAR Art.5 §2c)
|Nexans
|96950015FU78G84UIV14
|Kepler Cheuvreux SA
|9695005EOZG9X8IRJD84
|2026-02-20T08:20:01Z
|FR0000044448
|126.500000
|EUR
|24
|XPAR
|OD_8xrt6iv-00
|MAR Art.5 §2c)
|Nexans
|96950015FU78G84UIV14
|Kepler Cheuvreux SA
|9695005EOZG9X8IRJD84
|2026-02-20T08:25:37Z
|FR0000044448
|126.100000
|EUR
|1
|XPAR
|OD_8xruWGw-00
|MAR Art.5 §2c)
|Nexans
|96950015FU78G84UIV14
|Kepler Cheuvreux SA
|9695005EOZG9X8IRJD84
|2026-02-20T08:25:37Z
|FR0000044448
|126.100000
|EUR
|22
|XPAR
|OD_8xruWGw-02
|MAR Art.5 §2c)
|Nexans
|96950015FU78G84UIV14
|Kepler Cheuvreux SA
|9695005EOZG9X8IRJD84
|2026-02-20T08:33:30Z
|FR0000044448
|126.700000
|EUR
|25
|XPAR
|OD_8xrwVCd-00
|MAR Art.5 §2c)
|Nexans
|96950015FU78G84UIV14
|Kepler Cheuvreux SA
|9695005EOZG9X8IRJD84
|2026-02-20T08:40:15Z
|FR0000044448
|126.500000
|EUR
|11
|XPAR
|OD_8xryCYJ-00
|MAR Art.5 §2c)
|Nexans
|96950015FU78G84UIV14
|Kepler Cheuvreux SA
|9695005EOZG9X8IRJD84
|2026-02-20T08:40:15Z
|FR0000044448
|126.500000
|EUR
|18
|XPAR
|OD_8xryCYK-01
|MAR Art.5 §2c)
|Nexans
|96950015FU78G84UIV14
|Kepler Cheuvreux SA
|9695005EOZG9X8IRJD84
|2026-02-20T08:45:22Z
|FR0000044448
|126.300000
|EUR
|23
|XPAR
|OD_8xrzULF-00
|MAR Art.5 §2c)
|Nexans
|96950015FU78G84UIV14
|Kepler Cheuvreux SA
|9695005EOZG9X8IRJD84
|2026-02-20T08:51:03Z
|FR0000044448
|126.200000
|EUR
|5
|XPAR
|OD_8xs0v4u-00
|MAR Art.5 §2c)
|Nexans
|96950015FU78G84UIV14
|Kepler Cheuvreux SA
|9695005EOZG9X8IRJD84
|2026-02-20T08:51:03Z
|FR0000044448
|126.200000
|EUR
|23
|XPAR
|OD_8xs0v4u-02
|MAR Art.5 §2c)
|Nexans
|96950015FU78G84UIV14
|Kepler Cheuvreux SA
|9695005EOZG9X8IRJD84
|2026-02-20T08:58:10Z
|FR0000044448
|126.300000
|EUR
|26
|XPAR
|OD_8xs2iH6-00
|MAR Art.5 §2c)
|Nexans
|96950015FU78G84UIV14
|Kepler Cheuvreux SA
|9695005EOZG9X8IRJD84
|2026-02-20T09:11:25Z
|FR0000044448
|127.000000
|EUR
|31
|XPAR
|OD_8xs632n-00
|MAR Art.5 §2c)
|Nexans
|96950015FU78G84UIV14
|Kepler Cheuvreux SA
|9695005EOZG9X8IRJD84
|2026-02-20T09:11:25Z
|FR0000044448
|127.000000
|EUR
|10
|XPAR
|OD_8xs632o-00
|MAR Art.5 §2c)
|Nexans
|96950015FU78G84UIV14
|Kepler Cheuvreux SA
|9695005EOZG9X8IRJD84
|2026-02-20T09:18:46Z
|FR0000044448
|127.100000
|EUR
|24
|XPAR
|OD_8xs7tr7-00
|MAR Art.5 §2c)
|Nexans
|96950015FU78G84UIV14
|Kepler Cheuvreux SA
|9695005EOZG9X8IRJD84
|2026-02-20T09:34:50Z
|FR0000044448
|127.400000
|EUR
|49
|XPAR
|OD_8xsBweK-00
|MAR Art.5 §2c)
|Nexans
|96950015FU78G84UIV14
|Kepler Cheuvreux SA
|9695005EOZG9X8IRJD84
|2026-02-20T09:45:20Z
|FR0000044448
|127.700000
|EUR
|25
|XPAR
|OD_8xsEaRQ-00
|MAR Art.5 §2c)
|Nexans
|96950015FU78G84UIV14
|Kepler Cheuvreux SA
|9695005EOZG9X8IRJD84
|2026-02-20T09:55:04Z
|FR0000044448
|127.500000
|EUR
|23
|XPAR
|OD_8xsH2G5-00
|MAR Art.5 §2c)
|Nexans
|96950015FU78G84UIV14
|Kepler Cheuvreux SA
|9695005EOZG9X8IRJD84
|2026-02-20T10:02:50Z
|FR0000044448
|127.500000
|EUR
|26
|XPAR
|OD_8xsIzW1-00
|MAR Art.5 §2c)
|Nexans
|96950015FU78G84UIV14
|Kepler Cheuvreux SA
|9695005EOZG9X8IRJD84
|2026-02-20T10:08:51Z
|FR0000044448
|127.100000
|EUR
|23
|XPAR
|OD_8xsKVaz-00
|MAR Art.5 §2c)
|Nexans
|96950015FU78G84UIV14
|Kepler Cheuvreux SA
|9695005EOZG9X8IRJD84
|2026-02-20T10:19:34Z
|FR0000044448
|126.700000
|EUR
|23
|XPAR
|OD_8xsNCjT-00
|MAR Art.5 §2c)
|Nexans
|96950015FU78G84UIV14
|Kepler Cheuvreux SA
|9695005EOZG9X8IRJD84
|2026-02-20T10:33:50Z
|FR0000044448
|126.300000
|EUR
|35
|XPAR
|OD_8xsQnMy-00
|MAR Art.5 §2c)
|Nexans
|96950015FU78G84UIV14
|Kepler Cheuvreux SA
|9695005EOZG9X8IRJD84
|2026-02-20T10:50:12Z
|FR0000044448
|126.300000
|EUR
|36
|XPAR
|OD_8xsUuoO-00
|MAR Art.5 §2c)
|Nexans
|96950015FU78G84UIV14
|Kepler Cheuvreux SA
|9695005EOZG9X8IRJD84
|2026-02-20T10:50:12Z
|FR0000044448
|126.300000
|EUR
|39
|XPAR
|OD_8xsUuoO-02
|MAR Art.5 §2c)
|Nexans
|96950015FU78G84UIV14
|Kepler Cheuvreux SA
|9695005EOZG9X8IRJD84
|2026-02-20T10:57:29Z
|FR0000044448
|126.400000
|EUR
|47
|XPAR
|OD_8xsWkjb-00
|MAR Art.5 §2c)
|Nexans
|96950015FU78G84UIV14
|Kepler Cheuvreux SA
|9695005EOZG9X8IRJD84
|2026-02-20T11:02:48Z
|FR0000044448
|125.900000
|EUR
|23
|XPAR
|OD_8xsY5ao-00
|MAR Art.5 §2c)
|Nexans
|96950015FU78G84UIV14
|Kepler Cheuvreux SA
|9695005EOZG9X8IRJD84
|2026-02-20T11:21:28Z
|FR0000044448
|126.400000
|EUR
|29
|XPAR
|OD_8xscmrs-00
|MAR Art.5 §2c)
|Nexans
|96950015FU78G84UIV14
|Kepler Cheuvreux SA
|9695005EOZG9X8IRJD84
|2026-02-20T11:45:03Z
|FR0000044448
|127.200000
|EUR
|42
|XPAR
|OD_8xsij5S-00
|MAR Art.5 §2c)
|Nexans
|96950015FU78G84UIV14
|Kepler Cheuvreux SA
|9695005EOZG9X8IRJD84
|2026-02-20T11:57:40Z
|FR0000044448
|126.800000
|EUR
|24
|XPAR
|OD_8xslu5i-00
|MAR Art.5 §2c)
|Nexans
|96950015FU78G84UIV14
|Kepler Cheuvreux SA
|9695005EOZG9X8IRJD84
|2026-02-20T12:10:40Z
|FR0000044448
|126.700000
|EUR
|25
|XPAR
|OD_8xspAph-00
|MAR Art.5 §2c)
|Nexans
|96950015FU78G84UIV14
|Kepler Cheuvreux SA
|9695005EOZG9X8IRJD84
|2026-02-20T12:33:52Z
|FR0000044448
|126.300000
|EUR
|15
|XPAR
|OD_8xsv15t-00
|MAR Art.5 §2c)
|Nexans
|96950015FU78G84UIV14
|Kepler Cheuvreux SA
|9695005EOZG9X8IRJD84
|2026-02-20T12:33:52Z
|FR0000044448
|126.300000
|EUR
|8
|XPAR
|OD_8xsv15t-02
|MAR Art.5 §2c)
|Nexans
|96950015FU78G84UIV14
|Kepler Cheuvreux SA
|9695005EOZG9X8IRJD84
|2026-02-20T13:02:02Z
|FR0000044448
|126.200000
|EUR
|9
|XPAR
|OD_8xt26mp-00
|MAR Art.5 §2c)
|Nexans
|96950015FU78G84UIV14
|Kepler Cheuvreux SA
|9695005EOZG9X8IRJD84
|2026-02-20T13:02:02Z
|FR0000044448
|126.200000
|EUR
|14
|XPAR
|OD_8xt26mW-00
|MAR Art.5 §2c)
|Nexans
|96950015FU78G84UIV14
|Kepler Cheuvreux SA
|9695005EOZG9X8IRJD84
|2026-02-20T13:17:16Z
|FR0000044448
|126.900000
|EUR
|31
|XPAR
|OD_8xt5wT6-00
|MAR Art.5 §2c)
|Nexans
|96950015FU78G84UIV14
|Kepler Cheuvreux SA
|9695005EOZG9X8IRJD84
|2026-02-20T13:32:50Z
|FR0000044448
|126.700000
|EUR
|44
|XPAR
|OD_8xt9rNc-00
|MAR Art.5 §2c)
|Nexans
|96950015FU78G84UIV14
|Kepler Cheuvreux SA
|9695005EOZG9X8IRJD84
|2026-02-20T13:48:43Z
|FR0000044448
|127.000000
|EUR
|39
|XPAR
|OD_8xtDrDW-00
|MAR Art.5 §2c)
|Nexans
|96950015FU78G84UIV14
|Kepler Cheuvreux SA
|9695005EOZG9X8IRJD84
|2026-02-20T14:05:20Z
|FR0000044448
|126.800000
|EUR
|31
|XPAR
|OD_8xtI2a4-00
|MAR Art.5 §2c)
|Nexans
|96950015FU78G84UIV14
|Kepler Cheuvreux SA
|9695005EOZG9X8IRJD84
|2026-02-20T14:15:01Z
|FR0000044448
|126.400000
|EUR
|18
|XPAR
|OD_8xtKTkL-00
|MAR Art.5 §2c)
|Nexans
|96950015FU78G84UIV14
|Kepler Cheuvreux SA
|9695005EOZG9X8IRJD84
|2026-02-20T14:15:01Z
|FR0000044448
|126.400000
|EUR
|5
|XPAR
|OD_8xtKTkL-02
|MAR Art.5 §2c)
|Nexans
|96950015FU78G84UIV14
|Kepler Cheuvreux SA
|9695005EOZG9X8IRJD84
|2026-02-20T14:32:17Z
|FR0000044448
|127.400000
|EUR
|60
|XPAR
|OD_8xtOpSP-00
|MAR Art.5 §2c)
|Nexans
|96950015FU78G84UIV14
|Kepler Cheuvreux SA
|9695005EOZG9X8IRJD84
|2026-02-20T14:37:29Z
|FR0000044448
|127.300000
|EUR
|25
|XPAR
|OD_8xtQ8WT-00
|MAR Art.5 §2c)
|Nexans
|96950015FU78G84UIV14
|Kepler Cheuvreux SA
|9695005EOZG9X8IRJD84
|2026-02-20T14:47:05Z
|FR0000044448
|126.900000
|EUR
|40
|XPAR
|OD_8xtSYFx-00
|MAR Art.5 §2c)
|Nexans
|96950015FU78G84UIV14
|Kepler Cheuvreux SA
|9695005EOZG9X8IRJD84
|2026-02-20T14:50:18Z
|FR0000044448
|126.600000
|EUR
|10
|XPAR
|OD_8xtTMXr-00
|MAR Art.5 §2c)
|Nexans
|96950015FU78G84UIV14
|Kepler Cheuvreux SA
|9695005EOZG9X8IRJD84
|2026-02-20T14:50:25Z
|FR0000044448
|126.600000
|EUR
|14
|XPAR
|OD_8xtTOJD-00
|MAR Art.5 §2c)
|Nexans
|96950015FU78G84UIV14
|Kepler Cheuvreux SA
|9695005EOZG9X8IRJD84
|2026-02-20T15:02:14Z
|FR0000044448
|128.100000
|EUR
|49
|XPAR
|OD_8xtWMre-00
|MAR Art.5 §2c)
|Nexans
|96950015FU78G84UIV14
|Kepler Cheuvreux SA
|9695005EOZG9X8IRJD84
|2026-02-20T15:10:04Z
|FR0000044448
|126.300000
|EUR
|28
|XPAR
|OD_8xtYL5l-00
|MAR Art.5 §2c)
|Nexans
|96950015FU78G84UIV14
|Kepler Cheuvreux SA
|9695005EOZG9X8IRJD84
|2026-02-20T15:16:40Z
|FR0000044448
|125.300000
|EUR
|29
|XPAR
|OD_8xta03C-00
|MAR Art.5 §2c)
|Nexans
|96950015FU78G84UIV14
|Kepler Cheuvreux SA
|9695005EOZG9X8IRJD84
|2026-02-20T15:24:32Z
|FR0000044448
|126.800000
|EUR
|29
|XPAR
|OD_8xtbz1U-00
|MAR Art.5 §2c)
|Nexans
|96950015FU78G84UIV14
|Kepler Cheuvreux SA
|9695005EOZG9X8IRJD84
|2026-02-20T15:29:40Z
|FR0000044448
|126.500000
|EUR
|23
|XPAR
|OD_8xtdH8c-00
|MAR Art.5 §2c)
|Nexans
|96950015FU78G84UIV14
|Kepler Cheuvreux SA
|9695005EOZG9X8IRJD84
|2026-02-20T15:40:39Z
|FR0000044448
|126.200000
|EUR
|27
|XPAR
|OD_8xtg2YX-00
|MAR Art.5 §2c)
|Nexans
|96950015FU78G84UIV14
|Kepler Cheuvreux SA
|9695005EOZG9X8IRJD84
|2026-02-20T15:45:12Z
|FR0000044448
|126.400000
|EUR
|35
|XPAR
|OD_8xthBRg-00
|MAR Art.5 §2c)
|Nexans
|96950015FU78G84UIV14
|Kepler Cheuvreux SA
|9695005EOZG9X8IRJD84
|2026-02-20T15:53:11Z
|FR0000044448
|125.900000
|EUR
|24
|XPAR
|OD_8xtjC9H-00
|MAR Art.5 §2c)
|Nexans
|96950015FU78G84UIV14
|Kepler Cheuvreux SA
|9695005EOZG9X8IRJD84
|2026-02-20T15:59:29Z
|FR0000044448
|126.100000
|EUR
|23
|XPAR
|OD_8xtkmVA-00
|MAR Art.5 §2c)
|Nexans
|96950015FU78G84UIV14
|Kepler Cheuvreux SA
|9695005EOZG9X8IRJD84
|2026-02-20T16:03:53Z
|FR0000044448
|125.900000
|EUR
|23
|XPAR
|OD_8xtltA3-00
|MAR Art.5 §2c)
|Nexans
|96950015FU78G84UIV14
|Kepler Cheuvreux SA
|9695005EOZG9X8IRJD84
|2026-02-20T16:10:34Z
|FR0000044448
|126.200000
|EUR
|33
|XPAR
|OD_8xtnZWJ-00
|MAR Art.5 §2c)
|Nexans
|96950015FU78G84UIV14
|Kepler Cheuvreux SA
|9695005EOZG9X8IRJD84
|2026-02-20T16:14:40Z
|FR0000044448
|126.200000
|EUR
|17
|XPAR
|OD_8xtobRQ-00
|MAR Art.5 §2c)
|Verification
|Quantité
|PMP
|8,525
|0
|#REF!
|#REF!
|#REF!
|#REF!
Pièce jointe