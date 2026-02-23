Til Nasdaq Copenhagen A/S
Humlebæk, den 23. februar 2026 Selskabsmeddelelse nr. 7/2026
Meddelelse om det endelige resultat af det pligtmæssige tilbud til aktionærerne i SKAKO A/S
DENNE MEDDELELSE MÅ HVERKEN DISTRIBUERES HELT ELLER DELVIST, DIREKTE ELLER INDIREKTE I ELLER IND I USA, CANADA, AUSTRALIEN, JAPAN ELLER NOGEN ANDEN JURISDIKTION, HVOR DISTRIBUTION STRIDER MOD LOVGIVNINGEN.
SKAKO A/S meddeler herved, at selskabet i dag har modtaget den vedhæftede meddelelse fra Frederik2 ApS.
Meddelelsen indeholder information til aktionærerne i SKAKO A/S om det endelige resultat af det pligtmæssige tilbud til aktionærerne i SKAKO A/S.
Tilbuddet forventes afviklet den 23. februar 2026.
Med venlig hilsen
SKAKO A/S
Carsten Krogsgaard Thomsen
Næstformand for bestyrelsen
Tlf.: 26 33 30 33
- Selskabsmeddelelse -Offentliggørelse af det endelige resultat af Frederik2s pligtmæssige tilbud(41956095.1)