Til Nasdaq Copenhagen A/S

Humlebæk, den 23. februar 2026 Selskabsmeddelelse nr. 7/2026





Meddelelse om det endelige resultat af det pligtmæssige tilbud til aktionærerne i SKAKO A/S

DENNE MEDDELELSE MÅ HVERKEN DISTRIBUERES HELT ELLER DELVIST, DIREKTE ELLER INDIREKTE I ELLER IND I USA, CANADA, AUSTRALIEN, JAPAN ELLER NOGEN ANDEN JURISDIKTION, HVOR DISTRIBUTION STRIDER MOD LOVGIVNINGEN.

SKAKO A/S meddeler herved, at selskabet i dag har modtaget den vedhæftede meddelelse fra Frederik2 ApS.

Meddelelsen indeholder information til aktionærerne i SKAKO A/S om det endelige resultat af det pligtmæssige tilbud til aktionærerne i SKAKO A/S.

Tilbuddet forventes afviklet den 23. februar 2026.

Med venlig hilsen

SKAKO A/S

Carsten Krogsgaard Thomsen

Næstformand for bestyrelsen

Tlf.: 26 33 30 33

Vedhæftet fil