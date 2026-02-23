[Communiqué de presse] Nomination de Nathan Brumby au poste de Chief Platforms and Technology Officer

Nomination de Nathan Brumby

au poste de Chief Platforms and Technology Officer

Paris, 23 février 2026 – Ipsos, l’une des principales sociétés mondiales d’études de marché et d’enquêtes d’opinion, annonce la nomination de Nathan Brumby en qualité de Chief Platforms and Technology Officer, à compter du 16 février 2026. Basé à Paris, il reportera directement à Jean Laurent Poitou, Directeur Général d’Ipsos.

Cette nomination s’inscrit dans la poursuite de l’évolution organisationnelle du Groupe, visant à renforcer ses capacités technologiques et le développement de ses plateformes. Dans ce contexte, Michel Guidi, Chief Operating Officer d’Ipsos, quittera ses fonctions dans les prochaines semaines afin de poursuivre de nouvelles opportunités professionnelles en dehors du Groupe.

Originaire d’Australie, Nathan apporte plus de 20 ans d’expérience internationale de leadership dans le domaine des technologies, où il a dirigé avec succès de grandes équipes mondiales opérant sur plusieurs continents, au sein d’entreprises cotées et privées. Reconnu pour sa capacité à définir et mettre en œuvre des stratégies technologiques ambitieuses, il possède une expertise approfondie en gestion de produits et en développement et déploiement de plateformes à grande échelle.

Dans ses nouvelles fonctions, Nathan Brumby aura la responsabilité de l’ensemble des équipes Technology et IT du Groupe. Sous son leadership, Ipsos consolidera les fondations techniques nécessaires à l’accélération de sa transformation technologique et à la montée en puissance de ses plateformes. Ces fondations permettront le déploiement de solutions d’intelligence artificielle robustes et opérant à grande échelle, au service d’une plus grande rapidité d’exécution, d’une automatisation accrue et d’une amélioration continue de la qualité de service pour les clients d’Ipsos à travers le monde.

Jean Laurent Poitou, Directeur Général d’Ipsos, déclare : « La vision stratégique et l’expertise technologique de Nathan seront déterminantes pour accélérer la transformation technologique d’Ipsos et assurer le déploiement à grande échelle de nos plateformes. En rassemblant sous sa responsabilité l’ensemble des équipes Technology et IT, nous renforçons les fondations techniques indispensables au fonctionnement fiable et à grande échelle de nos solutions d’intelligence artificielle, au bénéfice de la performance, de l’automatisation et de la qualité de service offertes à nos clients. »

Nathan Brumby ajoute : « Je suis très heureux de rejoindre Ipsos à un moment clé de son évolution technologique. Ipsos dispose d’un héritage solide en matière d’innovation. Je me réjouis de collaborer avec les équipes du Groupe pour développer des plateformes robustes et évolutives, capables de tirer pleinement parti de l’intelligence artificielle, de renforcer l’excellence opérationnelle et de créer de la valeur significative pour nos clients dans le monde entier. »

