LACROIX : la montée de la transition énergétique en Allemagne renforce la Business Unit Smart Grids

Un marché allemand porté par la transition énergétique et un cadre réglementaire structurant

La transition énergétique, marquée par l’essor des énergies renouvelables et la multiplication des productions décentralisées (photovoltaïque, pompes à chaleur, bornes de recharge), transforme les foyers en acteurs du réseau et complexifie la gestion des réseaux moyenne et basse tension.

Alors que la France a engagé très tôt la modernisation du pilotage de ses réseaux électriques basse tension grâce au déploiement massif du compteur communicant Linky, le marché allemand, caractérisé par une forte décentralisation des usages et une diffusion massive d’équipements électriques résidentiels, a mis en place un cadre réglementaire spécifique.

Depuis le 1er janvier 2024, la réforme de l’article 14a de la loi allemande sur l’énergie impose la commande à distance des équipements énergétiques, avec une échéance de conformité fixée au 1er janvier 2029 pour les opérateurs et particuliers. Cette réglementation génère un besoin accru en solutions de supervision, de régulation et de télécontrôle des réseaux basse tension.

Stimulée par ces évolutions structurelles et règlementaires, la Business Unit Smart Grids de LACROIX a affiché ces dernières années une solide croissance (+54% entre 2020 et 2025). Sur le seul exercice 2025, la BU a connu une accélération, avec un chiffre d’affaires en hausse de plus de 20 %, à environ 34 M€, dont une très large part réalisée en Allemagne.

LACROIX : une offre technologique et un positionnement solide sur le marché DACH (Allemagne, Autriche, Suisse)

Pour répondre à ces nouveaux enjeux, la filiale allemande de LACROIX a lancé en mai 2025 une nouvelle génération d’unités de télégestion series5X, associée à la dernière version de sa plateforme logicielle.

Cette solution complète sécurisée et simple à installer, est parfaitement adaptée aux exigences de régulation des réseaux allemands. Elle connaît depuis son lancement un fort succès, illustré par des ventes qui ont déjà dépassé les volumes de la génération précédente.



Les technologies de télécontrôle permettent aux opérateurs d’améliorer la stabilité du réseau électrique, d’optimiser la distribution d’énergie en réduisant les pertes, et d'accompagner l’intégration croissante des énergies renouvelables.

« Les solutions dédiées à la stabilisation des réseaux d’énergie en Allemagne, Autriche et Suisse représentent un marché à très fort potentiel. Implantée à Cologne, au cœur de cette dynamique, notre Business Unit Smart Grids bénéficie d’un positionnement privilégié comme partenaire de confiance des opérateurs. Cette dynamique, s’inscrit pleinement dans nos ambitions de développement et dans notre stratégie d’impact positif », souligne Vincent BEDOUIN, CEO du groupe LACROIX.

Selon les estimations de LACROIX, le marché des équipements pour les réseaux moyenne et basse tension dans la région DACH devrait connaître une croissance moyenne annuelle à deux chiffres au cours des prochaines années.

