Amundi : Programme de rachat d’actions

Déclaration des transactions sur actions propres réalisées du

16 au 20 février 2026

(Article 5 du règlement (UE) n° 596/2014 sur les abus de marché et Article 3(3) du règlement délégué (UE) 2016/1052 complétant le règlement (UE) n° 596/2014 par des normes techniques de réglementation concernant les conditions applicables aux programmes de rachat et aux mesures de stabilisation).

Nom de l'émetteur Code Identifiant de l'émetteur Jour de la transaction Code identifiant de l'instrument financier Volume total journalier (en nombre d'actions) Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actions Marché Amundi 96950010FL2T1TJKR531 2026-02-16 FR0004125920 3000 76.325100 AQEU Amundi 96950010FL2T1TJKR531 2026-02-16 FR0004125920 10000 76.323580 CCXE Amundi 96950010FL2T1TJKR531 2026-02-16 FR0004125920 1966 76.342930 TQEX Amundi 96950010FL2T1TJKR531 2026-02-16 FR0004125920 20000 76.326818 XPAR Amundi 96950010FL2T1TJKR531 2026-02-17 FR0004125920 2918 76.222070 AQEU Amundi 96950010FL2T1TJKR531 2026-02-17 FR0004125920 9864 76.248241 CCXE Amundi 96950010FL2T1TJKR531 2026-02-17 FR0004125920 1968 76.213923 TQEX Amundi 96950010FL2T1TJKR531 2026-02-17 FR0004125920 19078 76.199492 XPAR Amundi 96950010FL2T1TJKR531 2026-02-18 FR0004125920 1834 77.738032 AQEU Amundi 96950010FL2T1TJKR531 2026-02-18 FR0004125920 9794 77.694211 CCXE Amundi 96950010FL2T1TJKR531 2026-02-18 FR0004125920 1915 77.734099 TQEX Amundi 96950010FL2T1TJKR531 2026-02-18 FR0004125920 18796 77.668477 XPAR Amundi 96950010FL2T1TJKR531 2026-02-19 FR0004125920 2760 78.071866 AQEU Amundi 96950010FL2T1TJKR531 2026-02-19 FR0004125920 9821 78.042791 CCXE Amundi 96950010FL2T1TJKR531 2026-02-19 FR0004125920 1878 78.064617 TQEX Amundi 96950010FL2T1TJKR531 2026-02-19 FR0004125920 18689 78.067401 XPAR Amundi 96950010FL2T1TJKR531 2026-02-20 FR0004125920 2574 78.525855 AQEU Amundi 96950010FL2T1TJKR531 2026-02-20 FR0004125920 8566 78.512748 CCXE Amundi 96950010FL2T1TJKR531 2026-02-20 FR0004125920 1712 78.539515 TQEX Amundi 96950010FL2T1TJKR531 2026-02-20 FR0004125920 17200 78.571201 XPAR TOTAL 164333 77.327189

Les informations détaillées peuvent être consultées sur le site internet d’Amundi à l’adresse suivante: https://legroupe.amundi.com/programme-de-rachat-2026

Contacts presse:

Natacha Andermahr

Tel. +33 1 76 37 86 05

natacha.andermahr@amundi.com

Corentin Henry

Tel. +33 1 76 36 26 96

corentin.henry@amundi.com

Contacts investisseurs:

Cyril Meilland, CFA

Tel. +33 1 76 32 62 67

cyril.meilland@amundi.com

Thomas Lapeyre

Tel. +33 1 76 33 70 54

thomas.lapeyre@amundi.com

Annabelle Wiriath

Tel. + 33 1 76 32 43 92

annabelle.wiriath@amundi.com

A propos d’Amundi

Premier gérant d’actifs européen parmi les 10 premiers acteurs mondiaux1, Amundi propose à ses 200 millions de clients - particuliers, institutionnels et entreprises - une gamme complète de solutions d’épargne et d’investissement en gestion active et passive, en actifs traditionnels ou réels. Cette offre est enrichie de services et d’outils technologiques qui permettent de couvrir toute la chaîne de valeur de l'épargne. Filiale du groupe Crédit Agricole, Amundi est cotée en Bourse et gère aujourd’hui près de 2 400 milliards d’euros d’encours2.

Ses six plateformes de gestion internationales3, sa capacité de recherche financière et extra-financière, ainsi que son engagement de longue date dans l’investissement responsable en font un acteur de référence dans le paysage de la gestion d’actifs.

Les clients d’Amundi bénéficient de l’expertise et des conseils de 5 600 professionnels dans 34 pays.

Amundi, un partenaire de confiance qui agit chaque jour dans l’intérêt de ses clients et de la société.

www.amundi.com

1 Source : IPE « Top 500 Asset Managers » publié en juin 2025 sur la base des encours sous gestion au 31/12/2024

2 Données Amundi au 31/12/2025

3 Paris, Londres, Dublin, Milan, Tokyo et San Antonio (via notre partenariat stratégique avec Victory Capital)

Pièce jointe