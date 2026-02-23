Amundi : Programme de rachat d’actions - Déclaration des transactions sur actions propres réalisées du 16 au 20 février 2026

Amundi : Programme de rachat d’actions

Déclaration des transactions sur actions propres réalisées du
16 au 20 février 2026

(Article 5 du règlement (UE) n° 596/2014 sur les abus de marché et Article 3(3) du règlement délégué (UE) 2016/1052 complétant le règlement (UE) n° 596/2014 par des normes techniques de réglementation concernant les conditions applicables aux programmes de rachat et aux mesures de stabilisation).

Nom de l'émetteurCode Identifiant de l'émetteurJour de la transactionCode identifiant de l'instrument financierVolume total journalier (en nombre d'actions)Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actionsMarché
Amundi96950010FL2T1TJKR5312026-02-16FR0004125920300076.325100AQEU
Amundi96950010FL2T1TJKR5312026-02-16FR00041259201000076.323580CCXE
Amundi96950010FL2T1TJKR5312026-02-16FR0004125920196676.342930TQEX
Amundi96950010FL2T1TJKR5312026-02-16FR00041259202000076.326818XPAR
Amundi96950010FL2T1TJKR5312026-02-17FR0004125920291876.222070AQEU
Amundi96950010FL2T1TJKR5312026-02-17FR0004125920986476.248241CCXE
Amundi96950010FL2T1TJKR5312026-02-17FR0004125920196876.213923TQEX
Amundi96950010FL2T1TJKR5312026-02-17FR00041259201907876.199492XPAR
Amundi96950010FL2T1TJKR5312026-02-18FR0004125920183477.738032AQEU
Amundi96950010FL2T1TJKR5312026-02-18FR0004125920979477.694211CCXE
Amundi96950010FL2T1TJKR5312026-02-18FR0004125920191577.734099TQEX
Amundi96950010FL2T1TJKR5312026-02-18FR00041259201879677.668477XPAR
Amundi96950010FL2T1TJKR5312026-02-19FR0004125920276078.071866AQEU
Amundi96950010FL2T1TJKR5312026-02-19FR0004125920982178.042791CCXE
Amundi96950010FL2T1TJKR5312026-02-19FR0004125920187878.064617TQEX
Amundi96950010FL2T1TJKR5312026-02-19FR00041259201868978.067401XPAR
Amundi96950010FL2T1TJKR5312026-02-20FR0004125920257478.525855AQEU
Amundi96950010FL2T1TJKR5312026-02-20FR0004125920856678.512748CCXE
Amundi96950010FL2T1TJKR5312026-02-20FR0004125920171278.539515TQEX
Amundi96950010FL2T1TJKR5312026-02-20FR00041259201720078.571201XPAR
   TOTAL16433377.327189 

Les informations détaillées peuvent être consultées sur le site internet d’Amundi à l’adresse suivante: https://legroupe.amundi.com/programme-de-rachat-2026

Contacts presse:
Natacha Andermahr 
Tel. +33 1 76 37 86 05
natacha.andermahr@amundi.com 

Corentin Henry
Tel. +33 1 76 36 26 96
corentin.henry@amundi.com

Contacts investisseurs:
Cyril Meilland, CFA
Tel. +33 1 76 32 62 67
cyril.meilland@amundi.com 

Thomas Lapeyre
Tel. +33 1 76 33 70 54
thomas.lapeyre@amundi.com 

Annabelle Wiriath
Tel. + 33 1 76 32 43 92
annabelle.wiriath@amundi.com

A propos d’Amundi

Premier gérant d’actifs européen parmi les 10 premiers acteurs mondiaux1, Amundi propose à ses 200 millions de clients - particuliers, institutionnels et entreprises - une gamme complète de solutions d’épargne et d’investissement en gestion active et passive, en actifs traditionnels ou réels. Cette offre est enrichie de services et d’outils technologiques qui permettent de couvrir toute la chaîne de valeur de l'épargne. Filiale du groupe Crédit Agricole, Amundi est cotée en Bourse et gère aujourd’hui près de 2 400 milliards d’euros d’encours2.

Ses six plateformes de gestion internationales3, sa capacité de recherche financière et extra-financière, ainsi que son engagement de longue date dans l’investissement responsable en font un acteur de référence dans le paysage de la gestion d’actifs.

Les clients d’Amundi bénéficient de l’expertise et des conseils de 5 600 professionnels dans 34 pays.

Amundi, un partenaire de confiance qui agit chaque jour dans l’intérêt de ses clients et de la société.
www.amundi.com   

1 Source : IPE « Top 500 Asset Managers » publié en juin 2025 sur la base des encours sous gestion au 31/12/2024
2 Données Amundi au 31/12/2025
3 Paris, Londres, Dublin, Milan, Tokyo et San Antonio (via notre partenariat stratégique avec Victory Capital)

