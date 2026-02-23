SKAGI: Aðalfundur Skaga 17. mars 2026

Stjórn Skaga hf. boðar til aðalfundar í félaginu sem haldinn verður þriðjudaginn 17. mars 2026 kl. 16:00 í höfuðstöðvum félagsins að Ármúla 3, Reykjavík, auk þess sem boðið verður upp á rafræna þátttöku.
Fundarboð með nánari upplýsingum um dagskrá aðalfundar ásamt tillögum stjórnar, starfskjarastefnu og skýrslu tilnefningarnefndar má finna í meðfylgjandi viðhengjum.
Nánari upplýsingar veitir Leifur Hreggviðsson með tölvupósti á fjarfestatengsl@skagi.is
Viðhengi:
Viðhengi
- Starfskjarastefna_2026
- Skýrsla tilnefningarnefndar Skaga 2026
- Aðalfundarboð 2026
- Ályktunartillögur stjórnar til aðalfundar 2026