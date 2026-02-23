SKAGI: Aðalfundur Skaga 17. mars 2026

Stjórn Skaga hf. boðar til aðalfundar í félaginu sem haldinn verður þriðjudaginn 17. mars 2026 kl. 16:00 í höfuðstöðvum félagsins að Ármúla 3, Reykjavík, auk þess sem boðið verður upp á rafræna þátttöku.

Fundarboð með nánari upplýsingum um dagskrá aðalfundar ásamt tillögum stjórnar, starfskjarastefnu og skýrslu tilnefningarnefndar má finna í meðfylgjandi viðhengjum.

Nánari upplýsingar veitir Leifur Hreggviðsson með tölvupósti á fjarfestatengsl@skagi.is 

Starfskjarastefna_2026 Skýrsla tilnefningarnefndar Skaga 2026 Aðalfundarboð 2026 Ályktunartillögur stjórnar til aðalfundar 2026
