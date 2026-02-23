RUBIS: Opérations effectuées dans le cadre du programme de rachat d’actions (hors contrat de liquidité) du 16 au 20 février 2026

Paris, le 23 février 2026, 18h00
Dénomination sociale de l’émetteur : Rubis (LEI : 969500MGFIKUGLTC9742)
Catégorie de titres : Actions ordinaires (ISIN : FR0013269123)
Période : Du 16 au 20 février 2026
Conformément à l’autorisation accordée par l’Assemblée Générale Ordinaire du 12 juin 2025 de mettre en place un programme de rachat d’actions, la Société a procédé, entre le 16 et le 20 février 2026, aux rachats d’actions afin de les céder à des salariés et/ou des mandataires sociaux de la Société et/ou des sociétés qui lui sont liées dans le cadre d’une opération d’actionnariat salarié réservée aux adhérents à un Plan d’Épargne Entreprise.
Présentation agrégée par jour et par marché
|Nom de
l'émetteur
|Code Identifiant
de l'émetteur
|Jour de la transaction
|Code identifiant
de l’instrument
financier
|Volume total journalier (en nombre d’actions)
|Prix pondéré moyen journalier d’acquisition des actions *
|Marché
(MIC Code)
|RUBIS
|969500MGFIKUGLTC9742
|16/02/2026
|FR0013269123
|1 206
|34,7496
|AQEU
|RUBIS
|969500MGFIKUGLTC9742
|16/02/2026
|FR0013269123
|1 564
|34,7750
|CEUX
|RUBIS
|969500MGFIKUGLTC9742
|16/02/2026
|FR0013269123
|1 230
|34,7907
|TQEX
|RUBIS
|969500MGFIKUGLTC9742
|16/02/2026
|FR0013269123
|10 000
|34,7795
|XPAR
|RUBIS
|969500MGFIKUGLTC9742
|17/02/2026
|FR0013269123
|859
|34,9357
|AQEU
|RUBIS
|969500MGFIKUGLTC9742
|17/02/2026
|FR0013269123
|1 799
|34,9971
|CEUX
|RUBIS
|969500MGFIKUGLTC9742
|17/02/2026
|FR0013269123
|1 342
|35,0491
|TQEX
|RUBIS
|969500MGFIKUGLTC9742
|17/02/2026
|FR0013269123
|10 000
|34,9894
|XPAR
|RUBIS
|969500MGFIKUGLTC9742
|18/02/2026
|FR0013269123
|3 420
|35,3195
|CEUX
|RUBIS
|969500MGFIKUGLTC9742
|18/02/2026
|FR0013269123
|10 000
|35,3571
|XPAR
|RUBIS
|969500MGFIKUGLTC9742
|19/02/2026
|FR0013269123
|957
|35,3452
|AQEU
|RUBIS
|969500MGFIKUGLTC9742
|19/02/2026
|FR0013269123
|1 522
|35,3524
|CEUX
|RUBIS
|969500MGFIKUGLTC9742
|19/02/2026
|FR0013269123
|941
|35,3713
|TQEX
|RUBIS
|969500MGFIKUGLTC9742
|19/02/2026
|FR0013269123
|10 000
|35,3799
|XPAR
|RUBIS
|969500MGFIKUGLTC9742
|20/02/2026
|FR0013269123
|1 329
|35,7250
|AQEU
|RUBIS
|969500MGFIKUGLTC9742
|20/02/2026
|FR0013269123
|1 416
|35,7136
|CEUX
|RUBIS
|969500MGFIKUGLTC9742
|20/02/2026
|FR0013269123
|675
|35,7679
|TQEX
|RUBIS
|969500MGFIKUGLTC9742
|20/02/2026
|FR0013269123
|10 000
|35,7329
|XPAR
|* Arrondi à quatre chiffres après la virgule.
|TOTAL
|68 260
|35,2385
Présentation détaillée par opération :
Les informations détaillées relatives aux opérations intervenues entre le 16 et le 20 février 2026, peuvent être consultées sur le site internet de la Société (www.rubis.fr) dans la rubrique « Investisseurs – Informations réglementées – Programmes de rachat d’actions ».
|Contact
|RUBIS – Direction juridique
|Tél : + 33 (0) 1 44 17 95 95
Pièce jointe
- RUBIS: Opérations effectuées dans le cadre du programme de rachat d’actions (hors contrat de liquidité) du 16 au 20 février 2026