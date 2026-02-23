RUBIS: Opérations effectuées dans le cadre du programme de rachat d’actions (hors contrat de liquidité) du 16 au 20 février 2026

Paris, le 23 février 2026, 18h00

Dénomination sociale de l’émetteur : Rubis (LEI : 969500MGFIKUGLTC9742)

Catégorie de titres : Actions ordinaires (ISIN : FR0013269123)

Période : Du 16 au 20 février 2026

Conformément à l’autorisation accordée par l’Assemblée Générale Ordinaire du 12 juin 2025 de mettre en place un programme de rachat d’actions, la Société a procédé, entre le 16 et le 20 février 2026, aux rachats d’actions afin de les céder à des salariés et/ou des mandataires sociaux de la Société et/ou des sociétés qui lui sont liées dans le cadre d’une opération d’actionnariat salarié réservée aux adhérents à un Plan d’Épargne Entreprise.

Présentation agrégée par jour et par marché

Nom de

l'émetteur Code Identifiant

de l'émetteur Jour de la transaction Code identifiant

de l’instrument

financier Volume total journalier (en nombre d’actions) Prix pondéré moyen journalier d’acquisition des actions * Marché

(MIC Code) RUBIS 969500MGFIKUGLTC9742 16/02/2026 FR0013269123 1 206 34,7496 AQEU RUBIS 969500MGFIKUGLTC9742 16/02/2026 FR0013269123 1 564 34,7750 CEUX RUBIS 969500MGFIKUGLTC9742 16/02/2026 FR0013269123 1 230 34,7907 TQEX RUBIS 969500MGFIKUGLTC9742 16/02/2026 FR0013269123 10 000 34,7795 XPAR RUBIS 969500MGFIKUGLTC9742 17/02/2026 FR0013269123 859 34,9357 AQEU RUBIS 969500MGFIKUGLTC9742 17/02/2026 FR0013269123 1 799 34,9971 CEUX RUBIS 969500MGFIKUGLTC9742 17/02/2026 FR0013269123 1 342 35,0491 TQEX RUBIS 969500MGFIKUGLTC9742 17/02/2026 FR0013269123 10 000 34,9894 XPAR RUBIS 969500MGFIKUGLTC9742 18/02/2026 FR0013269123 3 420 35,3195 CEUX RUBIS 969500MGFIKUGLTC9742 18/02/2026 FR0013269123 10 000 35,3571 XPAR RUBIS 969500MGFIKUGLTC9742 19/02/2026 FR0013269123 957 35,3452 AQEU RUBIS 969500MGFIKUGLTC9742 19/02/2026 FR0013269123 1 522 35,3524 CEUX RUBIS 969500MGFIKUGLTC9742 19/02/2026 FR0013269123 941 35,3713 TQEX RUBIS 969500MGFIKUGLTC9742 19/02/2026 FR0013269123 10 000 35,3799 XPAR RUBIS 969500MGFIKUGLTC9742 20/02/2026 FR0013269123 1 329 35,7250 AQEU RUBIS 969500MGFIKUGLTC9742 20/02/2026 FR0013269123 1 416 35,7136 CEUX RUBIS 969500MGFIKUGLTC9742 20/02/2026 FR0013269123 675 35,7679 TQEX RUBIS 969500MGFIKUGLTC9742 20/02/2026 FR0013269123 10 000 35,7329 XPAR * Arrondi à quatre chiffres après la virgule. TOTAL 68 260 35,2385

Présentation détaillée par opération :

Les informations détaillées relatives aux opérations intervenues entre le 16 et le 20 février 2026, peuvent être consultées sur le site internet de la Société (www.rubis.fr) dans la rubrique « Investisseurs – Informations réglementées – Programmes de rachat d’actions ».

Contact RUBIS – Direction juridique Tél : + 33 (0) 1 44 17 95 95

