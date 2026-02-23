RUBIS: Opérations effectuées dans le cadre du programme de rachat d’actions (hors contrat de liquidité) du 16 au 20 février 2026

 | Source: Rubis Rubis

Paris, le 23 février 2026, 18h00

  

Dénomination sociale de l’émetteur : Rubis (LEI : 969500MGFIKUGLTC9742)
Catégorie de titres : Actions ordinaires (ISIN : FR0013269123)
Période : Du 16 au 20 février 2026

Conformément à l’autorisation accordée par l’Assemblée Générale Ordinaire du 12 juin 2025 de mettre en place un programme de rachat d’actions, la Société a procédé, entre le 16 et le 20 février 2026, aux rachats d’actions afin de les céder à des salariés et/ou des mandataires sociaux de la Société et/ou des sociétés qui lui sont liées dans le cadre d’une opération d’actionnariat salarié réservée aux adhérents à un Plan d’Épargne Entreprise.

Présentation agrégée par jour et par marché

Nom de
l'émetteur		Code Identifiant
de l'émetteur		Jour de la transactionCode identifiant
de l’instrument
financier		Volume total journalier (en nombre d’actions)Prix pondéré moyen journalier d’acquisition des actions *Marché
(MIC Code)
RUBIS969500MGFIKUGLTC974216/02/2026FR00132691231 20634,7496AQEU
RUBIS969500MGFIKUGLTC974216/02/2026FR00132691231 56434,7750CEUX
RUBIS969500MGFIKUGLTC974216/02/2026FR00132691231 23034,7907TQEX
RUBIS969500MGFIKUGLTC974216/02/2026FR001326912310 00034,7795XPAR
RUBIS969500MGFIKUGLTC974217/02/2026FR001326912385934,9357AQEU
RUBIS969500MGFIKUGLTC974217/02/2026FR00132691231 79934,9971CEUX
RUBIS969500MGFIKUGLTC974217/02/2026FR00132691231 34235,0491TQEX
RUBIS969500MGFIKUGLTC974217/02/2026FR001326912310 00034,9894XPAR
RUBIS969500MGFIKUGLTC974218/02/2026FR00132691233 42035,3195CEUX
RUBIS969500MGFIKUGLTC974218/02/2026FR001326912310 00035,3571XPAR
RUBIS969500MGFIKUGLTC974219/02/2026FR001326912395735,3452AQEU
RUBIS969500MGFIKUGLTC974219/02/2026FR00132691231 52235,3524CEUX
RUBIS969500MGFIKUGLTC974219/02/2026FR001326912394135,3713TQEX
RUBIS969500MGFIKUGLTC974219/02/2026FR001326912310 00035,3799XPAR
RUBIS969500MGFIKUGLTC974220/02/2026FR00132691231 32935,7250AQEU
RUBIS969500MGFIKUGLTC974220/02/2026FR00132691231 41635,7136CEUX
RUBIS969500MGFIKUGLTC974220/02/2026FR001326912367535,7679TQEX
RUBIS969500MGFIKUGLTC974220/02/2026FR001326912310 00035,7329XPAR
* Arrondi à quatre chiffres après la virgule.TOTAL68 26035,2385 

Présentation détaillée par opération :

Les informations détaillées relatives aux opérations intervenues entre le 16 et le 20 février 2026, peuvent être consultées sur le site internet de la Société (www.rubis.fr) dans la rubrique « Investisseurs – Informations réglementées – Programmes de rachat d’actions ».

  

 Contact
 RUBIS – Direction juridique
 Tél : + 33 (0) 1 44 17 95 95

Pièce jointe


Attachments

RUBIS: Opérations effectuées dans le cadre du programme de rachat d’actions (hors contrat de liquidité) du 16 au 20 février 2026
GlobeNewswire

Recommended Reading