VALLOUREC : DECLARATION DES TRANSACTIONS SUR ACTIONS ENTRE LE 16/02/2026 ET LE 19/02/2026

DÉCLARATION DES TRANSACTIONS SUR ACTIONS PROPRES

ENTRE LE 16/02/2026 ET LE 19/02/2026

Meudon (France), le 23 février 2026

Programme de rachats d’actions (Code ISIN : FR0013506730) mis en œuvre conformément à la résolution approuvée par l’Assemblée Générale des Actionnaires du 22 mai 2025 (neuvième résolution) de Vallourec SA (LEI : 969500P2Q1B47H4MCJ34).





Jour de la transaction



Volume total journalier (en nombre de titres) Prix pondéré moyen journalier d'acquisition Code identifiant marché 16/02/2026 14 749 18,4556 CEUX 16/02/2026 41 281 18,4318 XPAR 16/02/2026 3 846 18,4614 TQEX 16/02/2026 3 814 18,4600 AQEU 17/02/2026 25 000 18,6624 CEUX 17/02/2026 65 000 18,6452 XPAR 17/02/2026 5 000 18,6588 AQEU 17/02/2026 5 000 18,6552 TQEX 18/02/2026 15 879 19,0536 XPAR 18/02/2026 5 428 19,0476 CEUX 18/02/2026 622 19,0444 AQEU 18/02/2026 590 19,0412 TQEX 19/02/2026 12 307 19,1671 XPAR 19/02/2026 570 19,1876 AQEU 19/02/2026 4 865 19,1830 CEUX 19/02/2026 563 19,1797 TQEX 204 514 18,6761

À propos de Vallourec

Leader mondial sur ses marchés, Vallourec fournit des solutions tubulaires de référence pour les secteurs de l’énergie et pour d’autres applications parmi les plus exigeantes : des puits de pétrole et de gaz en conditions extrêmes aux centrales électriques de dernière génération, en passant par des projets architecturaux audacieux et des équipements mécaniques ultra-performants. Fidèle à son esprit pionnier et fort d’une R&D de pointe, Vallourec ne cesse de repousser les frontières technologiques. Implanté dans une vingtaine de pays, au plus près de ses clients, le Groupe rassemble près de 13 000 collaborateurs passionnés et engagés qui offrent bien plus que des tubes : ils proposent des solutions toujours plus innovantes, fiables et compétitives, pour rendre possibles tous les projets.

Coté sur Euronext à Paris (code ISIN : FR0013506730, Ticker VK), Vallourec fait partie des indices CAC Mid 60, SBF 120 et Next 150 et est éligible au Service de Règlement Différé (SRD).

Aux États-Unis, Vallourec a mis en place un programme sponsorisé d’American Depositary Receipt (ADR) de niveau 1 (code ISIN : US92023R4074, Ticker : VLOWY). La parité entre l’ADR et l’action ordinaire Vallourec est de 5 pour 1.

Pour de plus amples informations, veuillez contacter :

Relations Investisseurs

Connor Lynagh

Tel: +1 (713) 409-7842

connor.lynagh@vallourec.com Relations Presse

Taddeo - Romain Grière

Tel: +33 (0) 7 86 53 17 29

romain.griere@taddeo.fr



Relations actionnaires individuels

N° Vert : 0 805 65 10 10

actionnaires@vallourec.com Nicolas Escoulan

Tel: +33 (0)6 42 19 14 74

nicolas.escoulan@taddeo.fr





