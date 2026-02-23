VALLOUREC : DECLARATION DES TRANSACTIONS SUR ACTIONS ENTRE LE 16/02/2026 ET LE 19/02/2026

DÉCLARATION DES TRANSACTIONS SUR ACTIONS PROPRES

ENTRE LE 16/02/2026 ET LE 19/02/2026

Meudon (France), le 23 février 2026

Programme de rachats d’actions (Code ISIN : FR0013506730) mis en œuvre conformément à la résolution approuvée par l’Assemblée Générale des Actionnaires du 22 mai 2025 (neuvième résolution) de Vallourec SA (LEI : 969500P2Q1B47H4MCJ34).

 

Jour de la transaction

 		Volume total journalier (en nombre de titres)Prix pondéré moyen journalier d'acquisitionCode identifiant marché
16/02/202614 74918,4556CEUX
16/02/202641 28118,4318XPAR
16/02/20263 84618,4614TQEX
16/02/20263 81418,4600AQEU
17/02/202625 00018,6624CEUX
17/02/202665 00018,6452XPAR
17/02/20265 00018,6588AQEU
17/02/20265 00018,6552TQEX
18/02/202615 87919,0536XPAR
18/02/20265 42819,0476CEUX
18/02/2026 62219,0444AQEU
18/02/2026 59019,0412TQEX
19/02/202612 30719,1671XPAR
19/02/2026 57019,1876AQEU
19/02/20264 86519,1830CEUX
19/02/2026 56319,1797TQEX
 204 51418,6761 

