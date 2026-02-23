EssilorLuxottica: Disclosure of transactions in own shares

Paris, France (February 23, 2026 - 6:00 pm) – In accordance with the authorization granted by the Annual Shareholders’ Meeting on April 30, 2025, EssilorLuxottica declares that from February 16, 2026, to February 20, 2026, inclusive, the following share buybacks were carried out:

Name of the issuerIdentity code of the issuerDay of the transactionIdentity code of the financial
instrument		Total daily volume (in
number of shares)		Daily weighted average
purchase price of the shares (€) *		Market (MIC Code)
ESSILORLUXOTTICA SA549300M3VH1A3ER1TB4916/02/2026FR0000121667134,210252.6122XPAR
ESSILORLUXOTTICA SA549300M3VH1A3ER1TB4916/02/2026FR000012166781,182252.5214DXE
ESSILORLUXOTTICA SA549300M3VH1A3ER1TB4916/02/2026FR000012166712,960252.4341TQE
ESSILORLUXOTTICA SA549300M3VH1A3ER1TB4916/02/2026FR000012166716,298252.4110AQE
ESSILORLUXOTTICA SA549300M3VH1A3ER1TB4917/02/2026FR000012166717,724242.9798XPAR
ESSILORLUXOTTICA SA549300M3VH1A3ER1TB4917/02/2026FR00001216678,547242.9731DXE
ESSILORLUXOTTICA SA549300M3VH1A3ER1TB4917/02/2026FR0000121667357243.0000AQE
ESSILORLUXOTTICA SA549300M3VH1A3ER1TB4918/02/2026FR0000121667141,300235.2942XPAR
ESSILORLUXOTTICA SA549300M3VH1A3ER1TB4918/02/2026FR000012166786,431234.8333DXE
ESSILORLUXOTTICA SA549300M3VH1A3ER1TB4918/02/2026FR000012166713,753234.6047TQE
ESSILORLUXOTTICA SA549300M3VH1A3ER1TB4918/02/2026FR000012166717,978234.5184AQE
ESSILORLUXOTTICA SA549300M3VH1A3ER1TB4919/02/2026FR0000121667151,087235.9396XPAR
ESSILORLUXOTTICA SA549300M3VH1A3ER1TB4919/02/2026FR000012166795,297235.9397DXE
ESSILORLUXOTTICA SA549300M3VH1A3ER1TB4919/02/2026FR000012166715,582236.6739TQE
ESSILORLUXOTTICA SA549300M3VH1A3ER1TB4919/02/2026FR000012166720,174237.2223AQE
ESSILORLUXOTTICA SA549300M3VH1A3ER1TB4920/02/2026FR0000121667158,364235.0064XPAR
ESSILORLUXOTTICA SA549300M3VH1A3ER1TB4920/02/2026FR000012166799,034234.5369DXE
ESSILORLUXOTTICA SA549300M3VH1A3ER1TB4920/02/2026FR000012166716,149233.7144TQE
ESSILORLUXOTTICA SA549300M3VH1A3ER1TB4920/02/2026FR000012166720,688234.0254AQE
 TOTAL1,107,115239.2796 

* Rounded to four decimal places

