CRCAM Alpes Provence : déclarations_Hebdomadaires_CAAP_S8-2026

CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE

Société coopérative à capital variable

25, Chemin des trois cyprès 13097 Aix en Provence Cedex 2

381 976 448 R.C.S Aix en Provence

Aix-en-Provence, le 23 février 2026

Achats effectués dans les conditions de l'article 5 du règlement abus de marché dans le cadre du programme de rachat des Certificats Coopératifs d’Investissement autorisé par l’Assemblée Générale Mixte des sociétaires du 25 mars 2025.

Le détail des transactions est disponible en annexe.

Le Crédit Agricole Alpes Provence vous informe que le document est disponible sur son site Internet : http://www.ca-alpesprovence.fr et a été diffusé par GlobeNewswire.

Nom de l'émetteur Code Identifiant de l'émetteur Jour de la transaction Code identifiant de l'instrument financier Volume total journalier (en nombre d'actions) Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actions Marché Caisse Régionale de Crédit Agricole Alpes Provence 969500VSI0Q11PB93327 16/02/2026 FR0000044323 23 137,76 XPAR Caisse Régionale de Crédit Agricole Alpes Provence 969500VSI0Q11PB93327 17/02/2026 FR0000044323 50 137,50 XPAR Caisse Régionale de Crédit Agricole Alpes Provence 969500VSI0Q11PB93327 18/02/2026 FR0000044323 51 135,02 XPAR Caisse Régionale de Crédit Agricole Alpes Provence 969500VSI0Q11PB93327 19/02/2026 FR0000044323 49 135,02 XPAR Caisse Régionale de Crédit Agricole Alpes Provence 969500VSI0Q11PB93327 20/02/2026 FR0000044323 45 135,48 XPAR

Détail transaction par transaction

Nom de l'émetteur



Code Identi

fiant



Nom du PSI



Code Identi

fiant PSI



jour/heure de la transaction



Code identifiant de l'instrument financier



Prix unitaire (unité)



Devise



Quantité achetée



Code iden

tifiant marché



Numéro de référence de la transaction



Objectif

du

rachat



Caisse Régionale de Crédit Agricole Alpes Provence 96950

0VSI0

Q11PB

93327 Kepler Cheuvreux 96950

05EOZ

G9X8I

RJD84 16/2/26 12:47 FR0000044323 137,5 EUR 11 XPAR OD_8xVaHN5-01 Annulat

ion Caisse Régionale de Crédit Agricole Alpes Provence 96950

0VSI0

Q11PB

93327 Kepler Cheuvreux 96950

05EOZ

G9X8I

RJD84 16/2/26 14:38 FR0000044323 138 EUR 8 XPAR OD_8xW2Cj3-01 Annulat

ion Caisse Régionale de Crédit Agricole Alpes Provence 96950

0VSI0

Q11PB

93327 Kepler Cheuvreux 96950

05EOZ

G9X8I

RJD84 16/2/26 16:35 FR0000044323 138 EUR 4 XPAR OD_8xWVcmr-00 Annulat

ion Caisse Régionale de Crédit Agricole Alpes Provence 96950

0VSI0

Q11PB

93327 Kepler Cheuvreux 96950

05EOZ

G9X8I

RJD84 17/2/26 8:04 FR0000044323 137,5 EUR 50 XPAR OD_8xaHZHp-00 Annulat

ion Caisse Régionale de Crédit Agricole Alpes Provence 96950

0VSI0

Q11PB

93327 Kepler Cheuvreux 96950

05EOZ

G9X8I

RJD84 18/2/26 8:40 FR0000044323 135,02 EUR 47 XPAR OD_8xgHDWI-00 Annulat

ion Caisse Régionale de Crédit Agricole Alpes Provence 96950

0VSI0

Q11PB

93327 Kepler Cheuvreux 96950

05EOZ

G9X8I

RJD84 18/2/26 8:49 FR0000044323 135,02 EUR 4 XPAR OD_8xgJPch-00 Annulat

ion Caisse Régionale de Crédit Agricole Alpes Provence 96950

0VSI0

Q11PB

93327 Kepler Cheuvreux 96950

05EOZ

G9X8I

RJD84 19/2/26 8:52 FR0000044323 135,02 EUR 3 XPAR OD_8xmAl0J-00 Annulat

ion Caisse Régionale de Crédit Agricole Alpes Provence 96950

0VSI0

Q11PB

93327 Kepler Cheuvreux 96950

05EOZ

G9X8I

RJD84 19/2/26 10:24 FR0000044323 135,02 EUR 10 XPAR OD_8xmXzjD-00 Annulat

ion Caisse Régionale de Crédit Agricole Alpes Provence 96950

0VSI0

Q11PB

93327 Kepler Cheuvreux 96950

05EOZ

G9X8I

RJD84 19/2/26 13:59 FR0000044323 135,02 EUR 36 XPAR OD_8xnQ8Dy-00 Annulat

ion Caisse Régionale de Crédit Agricole Alpes Provence 96950

0VSI0

Q11PB

93327 Kepler Cheuvreux 96950

05EOZ

G9X8I

RJD84 20/2/26 8:03 FR0000044323 135,48 EUR 45 XPAR OD_8xrp1g6-02 Annulat

ion

