IS Fyrirtækjalánasjóður hs. - Ársreikningur 2025

IS Fyrirtækjalánasjóður hs. er sérhæfður sjóður í rekstri Íslandssjóða hf. Sjóðurinn gaf út skuldabréf sem tekin voru til viðskipta hjá Nasdaq Iceland hf. í nóvember 2024.

Meðfylgjandi er ársreikningur sjóðsins fyrir árið 2025.

  • Rekstrarniðurstaða sjóðsins á árinu 2025 var 214 milljónir kr. og eignir sjóðsins námu samtals um 8,4 milljörðum kr. í árslok 2025.
  • Ársreikningurinn var endurskoðaður af KPMG ehf. Það er álit endurskoðanda að ársreikningurinn gefi glögga mynd af afkomu sjóðsins á árinu 2025, fjárhagsstöðu hans 31. desember 2025 og breytingu á handbæru fé á tímabilinu, í samræmi við lög um ársreikninga og lög um rekstraraðila sérhæfðra sjóða.

Nánari upplýsingar veitir:

Brynjólfur Stefánsson, brynjolfur@islandssjodir.is

Ársuppgjör IS 31 12 2025 - IS Fyrirtækjalánasjóður
