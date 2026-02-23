Société Générale : Réduction de capital et avancement des rachats d'actions

RÉDUCTION DE CAPITAL ET AVANCEMENT DES RACHATS D’ACTIONS

Paris, le 23 février 2026

Société Générale annonce avoir réalisé une réduction de capital et informe des opérations effectuées dans le cadre du programme de rachat d’actions.

Réduction de capital

Le 16 février 2026, le Conseil d’administration a, sur autorisation de l’Assemblée générale extraordinaire du 22 mai 2024, décidé de réduire le capital social de Société Générale, le 23 février 2026, par voie d’annulation de 15 170 791 actions auto-détenues. Ces actions ont été rachetées du 19 novembre 2025 au 6 février 2026 inclus, en vue d’être annulées, pour un montant de 1 milliard d’euros comme annoncé le 17 novembre 2025.

En conséquence, le capital social de Société Générale s’élève désormais à 939 654 993,75 euros, divisé en 751 723 995 actions ordinaires, ayant chacune une valeur nominale de 1,25 euro.

Les informations relatives au nombre total de droits de vote et d’actions seront en conséquence mises à jour et disponibles dans la rubrique « Déclaration mensuelle du nombre total de droits de vote et d’actions ».

Information sur les rachats d’actions

Au 20 février 2026, Société Générale a réalisé 34,3% du rachat d’actions au titre de la distribution ordinaire 2025 annoncée le 6 février 2026*.

Les achats d’actions réalisés** du 16 au 20 février 2026 sont présentés ci-après.

* Société Générale a annoncé le 6 février 2026 le lancement, le 9 février 2026, d’un rachat d’actions de 1 462 M EUR.

** Les achats ont été réalisés sur base du descriptif du programme de rachat d’actions publié le 21 novembre 2025, relatif à la 19ème résolution de l’Assemblée générale mixte des actionnaires du 20 mai 2025.



Achats réalisés par Société Générale au cours de la période

Dénomination sociale de l’émetteur : Société Générale - LEI O2RNE8IBXP4R0TD8PU41

Référence de l’instrument financier : ISIN FR0000130809

Période : Du 16 au 20 février 2026

Présentation agrégée par jour et par marché

Nom de l'émetteur Code Identifiant de l'émetteur (Code LEI) Jour de la transaction Code identifiant de l’instrument financier Volume total journalier (en nombre d’actions) Prix pondéré moyen journalier d’acquisition des actions (€) Code identifiant marché SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 16-févr.-26 FR0000130809 361 820 68,7183 XPAR SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 16-févr.-26 FR0000130809 214 502 68,7184 CEUX SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 16-févr.-26 FR0000130809 31 344 68,6579 TQEX SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 16-févr.-26 FR0000130809 40 256 68,6607 AQEU SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 17-févr.-26 FR0000130809 362 901 69,4464 XPAR SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 17-févr.-26 FR0000130809 214 159 69,4528 CEUX SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 17-févr.-26 FR0000130809 31 061 69,4499 TQEX SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 17-févr.-26 FR0000130809 40 658 69,4426 AQEU SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 18-févr.-26 FR0000130809 369 750 71,8960 XPAR SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 18-févr.-26 FR0000130809 217 918 71,9188 CEUX SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 18-févr.-26 FR0000130809 31 210 71,8787 TQEX SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 18-févr.-26 FR0000130809 40 953 71,8861 AQEU SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 19-févr.-26 FR0000130809 379 298 72,6364 XPAR SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 19-févr.-26 FR0000130809 221 249 72,6351 CEUX SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 19-févr.-26 FR0000130809 31 279 72,6131 TQEX SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 19-févr.-26 FR0000130809 41 159 72,6417 AQEU SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20-févr.-26 FR0000130809 384 387 73,6965 XPAR SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20-févr.-26 FR0000130809 224 256 73,6925 CEUX SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20-févr.-26 FR0000130809 31 756 73,6837 TQEX SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20-févr.-26 FR0000130809 41 552 73,6976 AQEU TOTAL 3 311 468 71,3153

Société Générale

Société Générale est une banque européenne de premier plan avec près de 119 000 collaborateurs au service de plus de 26 millions de clients dans 62 pays à travers le monde. Nous accompagnons le développement de nos économies depuis 160 ans, en proposant à nos clients entreprises, institutionnels et particuliers un large éventail de services de conseil et de solutions financières à valeur ajoutée. Nos relations durables et de confiance avec les clients, notre expertise de pointe, notre capacité d’innovation unique, nos compétences ESG et nos franchises leader font partie de notre ADN et servent le cœur de notre objectif : créer de la valeur durable pour toutes nos parties prenantes.

Le Groupe opère dans trois domaines d’activités complémentaires, intégrant des offres ESG pour l’ensemble de ses clients :

La Banque de détail en France, Banque Privée et Assurances avec la banque de détail SG, les activités de banque privée, les activités d’assurance et BoursoBank, leader de la banque en ligne.

avec la banque de détail SG, les activités de banque privée, les activités d’assurance et BoursoBank, leader de la banque en ligne. La Banque de Grande Clientèle et Solutions Investisseurs, acteur de premier plan qui propose des solutions sur mesure aux grandes entreprises et investisseurs avec un leadership mondial unique dans les dérivés actions, les financements structurés et l’ESG.

acteur de premier plan qui propose des solutions sur mesure aux grandes entreprises et investisseurs avec un leadership mondial unique dans les dérivés actions, les financements structurés et l’ESG. La Mobilité, Banque de détail et Services Financiers à l’International, regroupant des banques universelles bien établies sur leurs marchés (en République tchèque, en Roumanie et dans plusieurs pays d’Afrique), Ayvens (nouvelle marque ALD I LeasePlan), acteur mondial de la mobilité durable, ainsi que des activités de financements spécialisés.







Engagée à construire avec ses clients un avenir meilleur et durable, Société Générale entend être un partenaire de premier plan dans la transition environnementale et le développement durable en général. Le Groupe figure dans les principaux indices de développement durable : DJSI (Europe), FTSE4Good (Global et Europe), Bloomberg Gender-Equality Index, Refinitiv Diversity and Inclusion Index, Euronext Vigeo (Europe et zone euro), STOXX Global ESG Leaders Index, et MSCI Low Carbon Leaders Index (Monde et Europe).

En cas de doute sur l’authenticité de ce communiqué de presse, rendez-vous au bas de la newsroom de societegenerale.com. Les communiqués émanant de Société Générale sont certifiés par la technologie blockchain. Un lien vous permettra de vérifier l’intégrité de cette information.

Pour plus d'informations, vous pouvez nous suivre sur Twitter/X @societegenerale ou visiter notre site societegenerale.com.

