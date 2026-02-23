Tune Talk se convierte en el primer operador móvil totalmente cloud-native del Sudeste Asiático con Mavenir

KUALA LUMPUR, Malasia, y RICHARDSON, Texas, Feb. 23, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Tune Talk, una de las marcas móviles más reconocidas de Malasia, ha completado su evolución hacia un operador móvil de red (MNO) totalmente independiente y cloud-native (nativo en la nube) mediante una alianza estratégica con Mavenir, proveedor de software de red que desarrolla infraestructuras móviles impulsadas por inteligencia artificial. La implementación permite a Tune Talk operar, sus propios sistemas de red de extremo-a-extremo, desbloqueando mayores niveles de velocidad, agilidad e innovación de cara a su próxima fase de crecimiento.

La transición ha sido posible gracias a la adopción de las soluciones OSS y BSS cloud-native de Mavenir, que otorgan a Tune Talk control total sobre sus operaciones de red y sus plataformas de servicios digitales, proporcionando una base tecnológica definida por software para su expansión futura.

Al modernizar sus capas de OSS y BSS con las plataformas cloud-native de Mavenir, Tune Talk ahora opera una red independiente definida por software. Esta actualización permite un despliegue más rápido de servicios, experiencias de cliente personalizadas impulsadas por IA y una mayor fiabilidad de la red.

La nueva arquitectura ya ha acelerado el lanzamiento de servicios digitales, incluyendo la integración con MyDigital ID, protección contra robo de identidad de Mastercard, seguro gratuito de accidentes personales, beneficios con foodpanda y contenidos de streaming dentro de la aplicación, como suscripciones a dramas y videojuegos.

El nuevo entorno operativo cloud-native de Tune Talk incorpora procesos “zero-touch” y automatización con capacidades de auto reparación (self-healing), lo que mejora la estabilidad de la red y reduce los costos operativos.

La segunda fase profundizará la transformación impulsada por IA de Tune Talk, incorporando orquestación avanzada y BSS de nueva generación. Estas capacidades optimizarán aún más el rendimiento de la red, acelerarán la entrega de servicios y abrirán nuevas fuentes de ingresos mediante ofertas contextuales y personalizadas.

“Convertirnos en un MNO totalmente cloud-native marca el inicio de un nuevo capítulo para Tune Talk y refuerza nuestra ambición de construir una red móvil más inteligente y ágil para Malasia y más allá”, afirmó Gurtaj Singh Padda, CEO de Tune Talk. “Estas bases nos permiten avanzar con mayor rapidez, personalizar servicios a escala y generar nuevo valor mediante la innovación impulsada por IA para nuestra creciente base de clientes”.

“Nos enorgullece haber completado con éxito esta primera fase de nuestra alianza con Tune Talk, impulsando su evolución como MNO totalmente cloud-native”, señaló Pardeep Kohli, presidente y CEO de Mavenir. “El equipo de Tune Talk está comprometido con la innovación constante, siempre ampliando los límites para ofrecer más a sus clientes. Nuestro enfoque totalmente cloud-native es esencial para proporcionar la velocidad, flexibilidad y eficiencia que necesitan para seguir cumpliendo nuestros objetivos”.

Con esta implementación, Tune Talk se convierte en un modelo de referencia para las operaciones MNO cloud-native no solo en Malasia, sino también en la región ASEAN, demostrando cómo las arquitecturas modernas de OSS/BSS pueden acelerar la independencia operativa, la agilidad y la transformación digital a largo plazo.

Únase a la conversación en el Mobile World Congress en Barcelona #MWC26:

Mavenir, en colaboración con Mobile World Live, organizará una mesa redonda en el marco del MWC26, titulada: “Built for More, Bound by Less: El surgimiento de una nueva generación de MNO que abarca IA, Cloud y 5G”, en el stand de Mavenir en el Pabellón 2, 2H60 – Lunes, 2 de marzo, 13:15 – 13:45. La sesión contará con la participación del CEO de Tune Talk, Gurtaj Singh Padda, junto con un ejecutivo de TextNow y Sandeep Singh de Mavenir, y analizará cómo las redes móviles pueden prosperar combinando arquitecturas cloud-native, inteligencia artificial y monetización flexible, diferenciándose por la experiencia y no solo por precio.

Para asistir en persona o vía transmisión en directo, regístrese aquí:

“Built for More, Bound by Less: El surgimiento de una nueva generación de MNO que abarca IA, Cloud y 5G”.

Acerca de Mavenir

Mavenir impulsa redes inteligentes, automatizadas y programables mediante el desarrollo de soluciones de software telco-first, cloud-native y AI-by-design para operadores móviles. La profunda experiencia de la compañía en el dominio de las telecomunicaciones se ha demostrado con más de 300 operadores en más de 120 países, que en conjunto atienden a más del 50% de los suscriptores del mundo. Mavenir combina su profunda experiencia en el sector telco con capacidades en cloud, TI y ciencia de datos, fundamentales para resolver los desafíos reales de sus clientes. Sus soluciones de software probadas son AI-by-design, impulsando un futuro AI-native y la evolución de los operadores hacia TechCos.

Para más información visite, www.mavenir.com

Contactos Mavenir PR:

Emmanuela Spiteri

PR@mavenir.com

Acerca de Tune Talk

Tune Talk es el operador móvil totalmente cloud-native de mayor crecimiento en Asia. Desde su lanzamiento en 2009, se ha comprometido a ofrecer tarifas asequibles e incentivos atractivos. Como compañía de telecomunicaciones de estilo de vida digital, ofrece llamadas ilimitadas, SMS y paquetes de internet de alta velocidad, diseñados para satisfacer la demanda de productos simples, accesibles y orientados al valor. Su enfoque en la innovación y la disrupción digital le permite ofrecer soluciones de telecomunicaciones de vanguardia, adaptadas a las necesidades cambiantes de sus clientes y manteniéndose a la vanguardia del sector.

Para más información visite, www.tunetalk.com.

Para preguntas de los medios, comuníquese con:

Representante de la marca

• Ahmad Zhafir Zulkifili

Mobile: +60 17-252 0315

Email: zhafir.zulkifili@tunetalk.com

Team Continuum PR

• Michelle Bridget

Mobile: +60 12-697 7356

Email: michelle.bridget@continuumpr.com

• Kashantha Ravindran

Mobile: +60 16-976 2767

Email: kashantha@continuumpr.com

Una foto asociada con este comunicado de prensa está disponible en: https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/a6112464-73e8-471f-a807-aae31298e49a