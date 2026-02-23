Tune Talk הופכת למפעילת רשתות הסלולר הראשונה ב-ASEAN שפועלת באופן מלא מהענן באמצעות Mavenir

קואלה לומפור, מלזיה וריצ'רדסון, טקסס, Feb. 23, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) --

Tune Talk, אחת מחברות המובייל המוכרות ביותר במלזיה, השלימה את התפתחותה למפעילת רשת מובייל (MNO) מבוססת ענן עצמאית לחלוטין, באמצעות שותפות אסטרטגית עם Mavenir, ספקית תוכנת הרשת שבונה תשתיות מובייל מבוססות בינה מלאכותית. הפריסה מאפשרת ל-Tune Talk להפעיל את מערכות הרשת שלה מקצה לקצה, ולשחרר יכולות חדשות של מהירות, גמישות וחדשנות לקראת שלב הצמיחה הבא שלה.

השינוי התאפשר הודות לאימוץ פתרונות ה-OSS וה-BSS מותאמי מהענן של Mavenir שהעניקו ל-Tune Talk שליטה מלאה על תפעול הרשת ופלטפורמות השירות הדיגיטלי שלה, כשהן מספקות בסיס מבוסס תוכנה לצמיחה עתידית.

על ידי מודרניזציה של שכבות ה-OSS וה-BSS שלה עם פלטפורמות הענן של Mavenir, Tune Talk מפעילה כעת רשת עצמאית מוגדרת תוכנה. שדרוג זה מאפשר פריסת שירות מהירה יותר, חוויות לקוח מותאמות יותר מונעות בינה מלאכותית, ושיפור אמינות הרשת.

הארכיטקטורה החדשה כבר האיצה פריסת שירותים דיגיטליים, כולל שילוב של MyDigital ID, הגנה מפני גניבת זהויות של Mastercard, ביטוח תאונות אישיות בחינם, הטבות של חברת משלוחי המזון Foodpanda, והזרמת תוכן בתוך האפליקציה כגון דרמות ומנויים למשחקים.

סביבת התפעול בענן החדשה של Tune Talk כוללת תהליכים ללא מגע ומיכון של תיקונים עצמאיים, המשפרים את יציבות הרשת תוך הקטנת עלויות תפעוליות.

השלב שני יעמיק את ההמרה מונעת הבינה המלאכותית של Tune Talk, ויציג תיאום מתקדם ו-BSS מהדור הבא. יכולות אלו ישפרו עוד יותר את ביצועי הרשת, יאיצו את אספקת השירותים וייפתחו תזרימי הכנסה חדשים באמצעות הצעות מותאמות באופן אישי בהתאם להקשרים.

"ההפיכה לספקית תקשורת סלולרית מבוססת ענן לחלוטין מסמנת את תחילתו של פרק חדש עבור Tune Talk ומחזקת את שאיפתנו לבנות רשת סלולרית חכמה וזריזה יותר עבור מלזיה ומחוצה לה", אמר גורטאג' סינג פאדהה, מנכ"ל Tune Talk. "יסודות אלה מאפשרים לנו לנוע מהר יותר, להתאים שירותים אישיים בקנה מידה גדול ולשחרר ערך חדש באמצעות חדשנות מונעת בינה מלאכותית עבור בסיס הלקוחות הגדל שלנו".

"אנו גאים בכך שהצלחנו לספק את השלב הראשון של השותפות שלנו עם Tune Talk, ולקדם את התפתחותם כספקית תקשורת אלחוטית (MNO) מבוססת לחלוטין על ענן", אמר נשיא ומנכ"ל Mavenir, פרדיפ קוהלי (Pardeep Kohli). "צוות Tune Talk מחויב לחדשנות מתמדת, ותמיד דוחף גבולות כדי לספק ללקוחותיו - הגישה שלנו, המבוססת לחלוטין על ענן, חיונית כדי לאפשר את המהירות, הגמישות והיעילות עליהן הם מסתמכים כדי להמשיך לספק את השירות".

עם פריסה זו, Tune Talk הופך למודל ייחוס עבור פעולות MNO בענן, לא רק במלזיה אלא גם באזור ASEAN, ומדגים כיצד ארכיטקטורות OSS/BSS מודרניות יכולות להאיץ את העצמאות, הגמישות והטרנספורמציה הדיגיטלית ארוכת הטווח של המפעילים.

הצטרפו לשיחה בקונגרס העולמי למובייל בברצלונה #MWC26:

Mavenir, בשיתוף פעולה עם Mobile World Live, תארח פאנל דיון בתערוכת MWC26, "נבנו ליותר, כבולים בפחות: עלייתו של זן חדש של MNO שמאמצות בינה מלאכותית, ענן ו-5G" בדוכן של Mavenir באולם 2, 2H60 - יום שני, ה-2 במרץ, בין השעות 13:15-13:45. הפאנל בהשתתפות גורטאג' סינג פאדה, מנכ"ל Tune Talk, לצד דובר בכיר מ-TextNow וסאנדיפ סינג מ-Mavenir, במסגרת המושב יודגש כיצד רשתות סלולריות משגשגות כאשר הן משלבות ארכיטקטורות ענן מקוריות, תובנות מבוססות בינה מלאכותית ומונטיזציה גמישה, ומציעות טקטיקות מעשיות לבידול על סמך חוויה ולא על סמך מחיר.

להצטרפות באופן פרונטלי או בשידור חי, אנא הירשמו כאן:

נבנו ליותר, כבולים בפחות: עלייתו של זן חדש של MNO שמאמצות בינה מלאכותית, ענן ו-5G

אודות Mavenir

Mavenir מאפשרת רשתות חכמות, אוטומטיות וניתנות לתכנות באמצעות פיתוח פתרונות תוכנה מבוססי בינה מלאכותית, להרצה בענן, עבור מפעילות סלולר. המומחיות המעמיקה של החברה בתחום הטלקום הוכחה באמצעות פריסות עם יותר מ-300 מפעילות ברחבי העולם ביותר מ-120 מדינות, המשרתות יחד יותר מ-50% ממנויי הסלולר העולם. Mavenir משלבת את ניסיונה המעמיק בתחום הטלקום עם מומחיות ענן ו-IT ומיומנויות מדעי הנתונים החיוניות כדי לפתור אתגרים אמיתיים של הלקוחות. פתרונות התוכנה המוכחים שלה משלבים בינה מלאכותית מהבסיס, ומספקים עתיד עם שילוב טבעי של בינה מלאכותית ואת התפתחות של המפעילות לחברות טכנולוגיה.

למידע נוסף, אנא בקרו בכתובת www.mavenir.com

אודות Tune Talk

Tune Talk היא מפעילת רשת סלולרית מבוססת ענן מלא הצומחת במהירות הגדולה ביותר באסיה. מאז השקתה בשנת 2009, אנו מחויבים להציע תעריפים נוחים ותמריצים מרגשים. כחברת תקשורת המתמקדת בסגנון חיים דיגיטלי, השירותים שלנו כוללים שיחות ללא הגבלה, SMS וחבילות אינטרנט במהירות גבוהה, המותאמות לדרישות למוצרים פשוטים ובעלי ערך, נגישות קלה ותפוצה רחבה. המיקוד שלנו בחדשנות ובשינויים דיגיטליים מניע אותנו לספק ללא הרף פתרונות תקשורת מתקדמים, העונים על הצרכים המתפתחים של לקוחותינו, ומשאירים אותנו בחזית התעשייה.

למידע נוסף, אנא בקרו בכתובת www.tunetalk.com.

תמונה המלווה את ההודעה זמינה בכתובת https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/a6112464-73e8-471f-a807-aae31298e49a