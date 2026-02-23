Tune Talk Menjadi Operator Jaringan Seluler yang Sepenuhnya Berbasis Cloud Pertama di ASEAN bersama Mavenir

KUALA LUMPUR, Malaysia dan RICHARDSON, Texas, Feb. 24, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Tune Talk, salah satu merek layanan seluler paling dikenal di Malaysia, telah menyelesaikan evolusinya untuk menjadi operator jaringan seluler (Mobile Network Operator/MNO) yang sepenuhnya independen dan berbasis cloud melalui kemitraan strategis dengan Mavenir, penyedia perangkat lunak jaringan-yang membangun infrastruktur seluler berbasis AI. Implementasi ini memungkinkan Tune Talk untuk mengoperasikan sistem jaringannya sendiri-secara-menyeluruh, yang menghadirkan peningkatan kecepatan, fleksibilitas, dan kapasitas inovasi menjelang fase pertumbuhan berikutnya.

Peralihan ini bisa terjadi berkat adopsi solusi OSS dan BSS berbasis cloud dari Mavenir sehingga Tune Talk memiliki kendali penuh atas operasi jaringan dan platform layanan digitalnya, serta mampu membangun fondasi berbasis perangkat lunak untuk pertumbuhan di masa mendatang.

Dengan memodernisasi lapisan OSS dan BSS melalui platform berbasis-cloud dari Mavenir, Tune Talk kini mengoperasikan jaringan independen yang diatur oleh perangkat lunak (software-defined network). Peningkatan ini memungkinkan implementasi layanan yang lebih cepat, pengalaman pelanggan berbasis AI-yang lebih personal, serta peningkatan keandalan jaringan.

Arsitektur baru ini telah mempercepat peluncuran berbagai layanan digital, termasuk integrasi MyDigital ID, Mastercard ID Theft Protection, asuransi Kecelakaan Diri Gratis, manfaat foodpanda, serta konten streaming dalam -aplikasi seperti langganan drama dan game.

Lingkungan operasional berbasis cloud baru milik Tune Talk ini menghadirkan proses zero-touch (tanpa perlu pengaturan manual) dan otomatisasi pemulihan mandiri, yang meningkatkan stabilitas jaringan sekaligus mengurangi beban operasional.

Fase kedua akan memperkuat transformasi Tune Talk berbasis-AI, yang menghadirkan orkestrasi tingkat lanjut dan BSS generasi berikutnya. Kemampuan ini akan semakin mengoptimalkan performa jaringan, mempercepat peluncuran layanan, serta membuka sumber pendapatan baru melalui penawaran yang kontekstual dan dipersonalisasi.

“Menjadi MNO yang sepenuhnya berbasis cloud menandai dimulainya babak baru bagi Tune Talk dan memperkuat ambisi kami untuk membangun jaringan seluler yang lebih cerdas dan lebih fleksibel bagi Malaysia dan kawasan sekitarnya,” ujar CEO Tune Talk, Gurtaj Singh Padda. “Fondasi ini memungkinkan kami mempercepat progres, mempersonalisasi layanan dalam skala besar, serta mendapatkan nilai baru melalui inovasi berbasis AI untuk basis pelanggan kami yang terus berkembang.”

“Kami bangga telah berhasil merampungkan fase pertama kemitraan kami dengan Tune Talk, yang mempercepat evolusi mereka sebagai MNO yang sepenuhnya berbasis cloud,” ujar Presiden dan CEO Mavenir, Pardeep Kohli. “Tim Tune Talk berkomitmen terhadap inovasi berkelanjutan, terus mendobrak batasan untuk memberikan yang terbaik bagi pelanggan mereka — pendekatan kami yang sepenuhnya berbasis cloud sangat penting menghadirkan kecepatan, fleksibilitas, dan efisiensi yang mereka andalkan untuk terus memberikan layanan.”

“Melalui implementasi ini, Tune Talk menjadi model rujukan bagi operasi MNO berbasis cloud tidak hanya di Malaysia tetapi juga di kawasan ASEAN, yang menunjukkan bagaimana arsitektur OSS/BSS modern dapat mempercepat kemandirian operator, meningkatkan fleksibilitas, dan mendorong transformasi digital jangka panjang.

Bergabunglah dalam diskusi di Mobile World Congress di Barcelona #MWC26:

“Mavenir, melalui kolaborasi dengan Mobile World Live, akan menyelenggarakan diskusi panel di MWC26, ‘Built for More, Bound by Less: The Rise of a New Breed of MNO Embracing AI, Cloud & 5G’, di stan Mavenir di Hall 2, 2H60 — Senin, 2 Maret, pukul 13.15–13.45. Sesi yang menghadirkan CEO Tune Talk Gurtaj Singh Padda, beserta pembicara eksekutif dari TextNow, dan Sandeep Singh dari Mavenir, akan menyoroti bagaimana jaringan seluler dapat bertumbuh saat mereka mengintegrasikan arsitektur berbasis cloud, wawasan berbasis AI, dan model monetisasi yang fleksibel, yang menawarkan strategi praktis untuk bersaing melalui pengalaman pelanggan, bukan melalui harga.

Untuk bergabung secara langsung maupun menonton melalui siaran langsung (live streaming), silakan mendaftar di sini:

Built for More, Bound by Less: The Rise of a New Breed of MNO Embracing AI, Cloud & 5G

Tentang Mavenir

Mavenir menghadirkan jaringan cerdas, otomatis, dan dapat diprogram melalui pengembangan solusi perangkat lunak yang mengutamakan telekomunikasi, berbasis cloud, dan mengintegrasikan AI sejak tahap perancangan untuk operator seluler. Keahlian mendalam perusahaan ini di bidang telekomunikasi telah terbukti melalui implementasi dengan lebih dari 300 operator secara global di lebih dari 120 negara, yang secara bersama-sama melayani lebih dari 50% pelanggan di dunia. Mavenir menggabungkan pengalaman telekomunikasinya yang mendalam dengan keahlian cloud dan IT serta set keterampilan sains data yang sangat penting untuk mengatasi tantangan nyata yang dihadapi pelanggan. Solusi perangkat lunaknya yang telah terbukti mengintegrasikan AI sejak tahap perancangan sehingga menghadirkan masa depan berbasis AI dan evolusi operator menjadi perusahaan teknologi (TechCo).

Untuk informasi selengkapnya, kunjungi www.mavenir.com

Foto yang menyertai pengumuman ini tersedia di https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/a6112464-73e8-471f-a807-aae31298e49a