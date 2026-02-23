チューントーク、マベニアとの提携により、ASEAN初の完全クラウドネイティブ・モバイルネットワーク事業者となる

マレーシア、クアラルンプールおよび米国テキサス州リチャードソン発, Feb. 24, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- マレーシアで最も認知度の高いモバイルブランドの1つであるチューントーク (Tune Talk) は、AI駆動型モバイルインフラを構築するネットワークソフトウェアプロバイダーであるマベニア (Mavenir) との戦略的パートナーシップを通じ、完全独立型のクラウドネイティブ・モバイルネットワーク事業者 (MNO) へと進化を遂げた。- この導入により、チューントークは自社ネットワークシステムをエンドツーエンドで運用できるようになり、次の成長段階に向けて新たなスピード、アジリティ、イノベーション能力を獲得した。

この移行は、マベニアのクラウドネイティブOSS・BSSソリューションの採用によって実現され、チューントークはネットワークオペレーションとデジタルサービスプラットフォームを完全にコントロールし、将来の成長に向けたソフトウェア主導の基盤を構築した。

チューントークは、マベニアのクラウドネイティブプラットフォームでOSS・BSSレイヤーを現代化することで、独立したソフトウェア定義ネットワークを運用するようになった。-- このアップグレードにより、サービス展開の迅速化、AI駆動型カスタマーエクスペリエンスの更なるパーソナライズ、ネットワーク信頼性の向上が実現される。-

新アーキテクチャは既に、マイデジタルID (MyDigital ID) 統合、マスターカードID盗難防止 (Mastercard ID Theft Protection)、無料個人傷害保険、フードパンダ (foodpanda) 特典、ドラマやゲームサブスクリプションなどのアプリ内ストリーミングコンテンツなど、デジタルサービスの展開を加速させている。

チューントークの新たなクラウドネイティブ運用環境は、ゼロタッチプロセスと自己修復型自動化を特徴とし、ネットワークの安定性を向上させると同時に、運用コストを削減する。

第2段階では、高度なオーケストレーションと次世代BSSを導入し、チューントークのAI駆動型変革を深化させる。- これらの機能により、ネットワーク性能がさらに向上し、サービスデリバリーが加速され、また、コンテキストに応じてパーソナライズされたオファーを通じて新たな収入源を開拓する。

チューントークのグータイ・シング・パダ (Gurtaj Singh Padda) CEOは次のように述べている。「完全なクラウドネイティブMNOへの変革は、チューントークにとって新たな章の始まりであり、マレーシアおよびその他の諸国に向けて、よりスマートでアジャイルなモバイルネットワークを構築するという当社の大望を強化するものです。 これらの基盤により、私たちはより素早く動き、大規模なサービスパーソナライゼーションを実現し、AI駆動型イノベーションを通じて拡大しつつある顧客基盤に新たな価値を提供することが可能となります。」

マベニアの社長兼CEOであるパルディープ・コーリ (Pardeep Kohli) は次のように述べている。「チューントークとのパートナーシップの第1段階を成功させ、同社の完全なクラウドネイティブMNOとしての進化を前進させられたことを大変嬉しく思います。 チューントークのチームは絶え間ない革新にコミットし、お客さまにそれをお届けするために常に限界を押し広げています。当社の完全クラウドネイティブアプローチは、同社が継続的な実現を支えるために必要としているスピード、柔軟性、効率性を実現する上で不可欠です。」

今回の導入により、チューントークはマレーシアのみならずASEAN地域全体において、クラウドネイティブMNOオペレーションの参考モデルとなり、現代のOSS/BSSアーキテクチャが、事業者の独立性、アジリティ、長期的なデジタル変革をいかに加速できるかを実証している。

バルセロナで開催されるモバイルワールドコングレス (Mobile World Congress) #MWC26で会話に参加：

マベニアはモバイルワールドライブ (Mobile World Live) と共同で、MWC26にて、3月2日 (月) 13:15～13:45に、「より多くを実現し、制約にとらわれない：AI、クラウド、5Gを積極的に取り入れる新世代MNOの台頭 (Built for More, Bound by Less: The rise of a new breed of MNO embracing AI, Cloud & 5G)」と題されるパネルディスカッションを、ホール2のマベニアのブース (2H60) にて開催する。 チューントークのグータイ・シング・パダCEO、テキストナウ (TextNow) のエグゼクティブ講演者、そしてマベニアのサンディープ・シング (Sandeep Singh) が登壇し、クラウドネイティブアーキテクチャ、AI駆動のインサイト、柔軟な収益化を組み合わせることでモバイルネットワークが繁栄する方法について語り、価格ではなく体験で差別化を図るための実践的な戦術を提供する。

現地参加またはライブ配信視聴を希望される場合、こちらから登録されたい：

より多くを実現し、制約にとらわれない：AI、クラウド、5Gを積極的に取り入れる新世代MNOの台頭

マべニアについて

マベニアは、通信事業者向けに設計されたクラウドネイティブでAIを組み込んだソフトウェアソリューションの開発を通じ、インテリジェントで自動化され、プログラマブルなネットワークを実現している。 通信分野における同社の深い専門知識は、世界の加入者の50%以上に相当する、120か国以上300社以上の通信事業者への導入実績によって実証されている。 マベニアは、通信分野における深い経験と、クラウドとITの専門知識、データサイエンスのスキルセットを組み合わせ、顧客の真の課題を解決している。 実績豊かなソフトウェアソリューションは設計段階でAIを組み込み、通信事業者のAIネイティブの未来と、テクノロジー企業への進化を実現する。

詳細はwww.mavenir.comを参照されたい。

マベニア広報担当者向け問い合わせ先：

エマニュエラ・スピテリ (Emmanuela Spiteri)

PR@mavenir.com

チューントークについて

チューントークは、アジアで最も急成長している完全クラウドネイティブのモバイルネットワーク事業者である。 2009年の創業以来、手頃な料金と魅力的なインセンティブの提供に注力してきた。 デジタルライフスタイル通信企業として、無制限の通話、SMS、高速インターネットパッケージなどのサービスを提供し、シンプルで価値重視の商品に対する需要に応え、容易なアクセスと広範な流通を実現している。 革新とデジタル変革への注力が、同社を最先端の通信ソリューション提供へと常に駆り立て、進化しつつある顧客のニーズに応え、業界の最前線に立たせ続けている。

詳細はwww.tunetalk.comを参照されたい。

報道担当者向け問い合わせ先：

ブランド担当者

• アフマド・ザフィール・ズルキフィリ (Ahmad Zhafir Zulkifili)

携帯：+60 17-252 0315

メール：zhafir.zulkifili@tunetalk.com

チーム・コンティニュアムPR (Team Continuum PR)

• ミシェル・ブリジット (Michelle Bridget)

携帯：+60 12-697 7356

メール：michelle.bridget@continuumpr.com

• カシャンタ・ラヴィンドラン (Kashantha Ravindran)

携帯：+60 16-976 2767

メール：kashantha@continuumpr.com

本発表に付随する写真はこちらから入手可能：https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/a6112464-73e8-471f-a807-aae31298e49a