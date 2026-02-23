Tune Talk, Mavenir와 함께 ASEAN 최초의 완전한 클라우드 네이티브 모바일 네트워크 사업자로 도약

말레이시아 쿠알라룸푸르 & 텍사스주 리처드슨, Feb. 24, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- 말레이시아에서 가장 잘 알려진 모바일 브랜드 중 하나인 Tune Talk가 AI 기반 모바일 인프라를 구축하는 네트워크 소프트웨어 제공업체 Mavenir와의 전략적 파트너십을 통해 완전한 독립형 클라우드 네이티브 모바일 네트워크 사업자(MNO)로의 전환을 완료하였다. 이번 구축을 통해 Tune Talk는 자사의 네트워크 시스템을 엔드 투 엔드(end-to-end)로 직접 운영할 수 있게 되었으며, 다음 성장 단계에 앞서 더 빠른 속도, 높은 민첩성, 그리고 혁신 역량을 확보하게 되었다.

Mavenir의 클라우드 네이티브 OSS 및 BSS 솔루션 도입으로 이번 전환 조치가 가능해졌으며, 이를 통해 Tune Talk는 네트워크 운영과 디지털 서비스 플랫폼에 대한 완전한 통제권을 확보하고 향후 성장을 위한 소프트웨어 중심 기반을 마련했다는 관측이다.

Mavenir의 클라우드 네이티브 플랫폼으로 OSS와 BSS 계층을 현대화함으로써 Tune Talk는 이제 독립적인 소프트웨어 정의 네트워크(software-defined network)를 운영하게 되었다. 이러한 업그레이드를 통해 서비스 출시 속도가 빨라지고, AI 기반의 보다 개인화된 고객 경험을 제공할 수 있으며, 네트워크 신뢰성도 향상되었다.

새로운 아키텍처는 이미 다양한 디지털 서비스 출시를 가속화하고 있다. 여기에는 MyDigital ID 통합, Mastercard 신원 도용 보호 서비스, 무료 개인 상해 보험, foodpanda 혜택, 그리고 앱 내 드라마 및 게임 구독 등 스트리밍 콘텐츠 서비스가 포함된다.

Tune Talk의 새로운 클라우드 네이티브 운영 환경은 제로 터치(zero-touch) 프로세스와 자가 복구(self-healing) 자동화 기능을 갖추고 있어 네트워크 안정성을 높이는 동시에 운영 비용 부담을 줄이는 데에도 도움을 주고 있다.

2단계에서는 Tune Talk의 AI 기반 전환이 더욱 심화될 예정이며, 고급 오케스트레이션과 차세대 BSS가 도입된다. 이러한 기능은 네트워크 성능을 더욱 향상시키고 서비스 제공 속도를 높이며, 상황과 사용자에 맞춘 개인화된 제안을 통해 새로운 수익원을 창출할 수 있도록 지원할 것으로 기대된다.

Tune Talk의 CEO인 구르타즈 싱 파다(Gurtaj Singh Padda)는 “완전한 클라우드 네이티브 MNO로 전환한 것은 Tune Talk에게 새로운 장의 시작을 의미하며, 말레이시아와 그 너머에서 보다 지능적이고 민첩한 모바일 네트워크를 구축하려는 우리의 의지를 더욱 강화하는 것”이라며 “이러한 기반을 통해 우리는 더 빠르게 움직이고, 대규모로 개인화된 서비스를 제공하며, 증가하는 고객 기반을 위해 AI 기반 혁신을 통해 새로운 가치를 창출할 수 있게 되었다”고 말했다.

Mavenir의 사장 겸 CEO인 파르딥 콜리(Pardeep Kohli)는 “Tune Talk와의 파트너십 첫 단계를 성공적으로 완료하고, 이들의 완전한 클라우드 네이티브 MNO로의 진화를 지원하게 되어 자랑스럽다”며 “Tune Talk 팀은 고객을 위해 끊임없이 혁신하고 한계를 뛰어넘고 있으며, 우리의 완전한 클라우드 네이티브 접근 방식은 이들이 지속적으로 제공하는 데 필요한 속도, 유연성, 그리고 효율성을 가능하게 하는 데 필수적인 요소”라고 밝혔다.

이번 구축을 통해 Tune Talk는 말레이시아뿐 아니라 아세안(ASEAN) 지역 전반에서 클라우드 네이티브 MNO 운영의 모범 사례(reference model)로 자리매김하게 되었으며, 최신 OSS/BSS 아키텍처가 통신 사업자의 독립성, 민첩성, 그리고 장기적인 디지털 전환을 어떻게 가속화할 수 있는지를 보여주고 있다.

바르셀로나에서 열리는 Mobile World Congress #MWC26에서 대화에 참여해 보세요:

Mavenir는 Mobile World Live와 협력하여 MWC26에서 “더 많은 가능성을 위해 구축되고, 제약은 최소화하다: AI, 클라우드, 5G를 수용하는 새로운 유형의 MNO의 부상(Built for More, Bound by Less: The rise of a new breed of MNO embracing AI, Cloud & 5G)”이라는 주제의 패널 토론을 개최할 예정이다. 이 행사는 3월 2일 월요일 오후 1시 15분부터 1시 45분까지 Hall 2, 부스 2H60에 위치한 Mavenir 부스에서 진행된다. 이번 세션에는 Tune Talk의 CEO 구르타즈 싱 파다(Gurtaj Singh Padda), TextNow의 임원 연사, 그리고 Mavenir의 산딥 싱(Sandeep Singh)이 참여하며, 클라우드 네이티브 아키텍처, AI 기반 인사이트, 그리고 유연한 수익화 전략을 결합함으로써 모바일 네트워크가 어떻게 성장할 수 있는지를 조명하게 된다. 또한 가격 경쟁이 아닌 사용자 경험 차별화를 통해 경쟁력을 확보할 수 있는 실질적인 전략도 소개할 예정이다.

현장 참석 또는 라이브 스트리밍 참여를 원할 경우 하단의 링크를 통해 등록이 가능하다:

Built for More, Bound by Less: The Rise of a New Breed of MNO Embracing AI, Cloud & 5G

Mavenir 소개

Mavenir는 모바일 통신 사업자를 위해 통신사 중심(telco-first)의 클라우드 네이티브, AI-설계 기반 소프트웨어 솔루션을 개발함으로써 지능형, 자동화, 프로그래머블 네트워크를 구현하고 있다. 회사가 보유한 깊이 있는 통신 분야 전문성은 전 세계 120개국 이상에서 300개 이상의 통신 사업자에 구축된 사례를 통해 입증되었으며, 이들 사업자는 전 세계 가입자의 50% 이상에게 서비스를 제공하고 있다. Mavenir는 통신 분야의 풍부한 경험과 클라우드 및 IT 전문성, 그리고 데이터 과학 역량을 결합하여 실제 고객 과제를 해결하고 있다. 검증된 소프트웨어 솔루션은 AI-설계 기반으로 구축되어 AI 네이티브 미래를 구현하고, 통신 사업자의 TechCo로의 진화를 돕고 있다.

Tune Talk 소개

Tune Talk는 아시아에서 가장 빠르게 성장하고 있는 완전한 클라우드 네이티브 모바일 네트워크 사업자(MNO)이다. 2009년 출범 이후 합리적인 요금과 매력적인 혜택을 제공하는 데 지속적으로 전념해 왔다. 디지털 라이프스타일 통신 기업으로서 Tune Talk는 무제한 통화, 문자(SMS), 그리고 고속 인터넷 패키지 등 다양한 서비스를 제공하며, 간편하고 높은 가치를 제공하는 상품에 대한 수요를 충족할 수 있도록 접근성과 유통 범위를 강화하고 있다. 혁신과 디지털 전환을 핵심 가치로 삼고 있는 Tune Talk는 고객의 변화하는 요구에 부응하기 위해 최첨단 통신 솔루션을 지속적으로 제공하고 있으며, 이를 통해 업계 선도 기업으로서의 위치를 유지하고 있다.

