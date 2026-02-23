Tune Talk Menjadi Pengendali Rangkaian Mudah Alih Natif Awan Sepenuhnya yang Pertama di ASEAN dengan Mavenir

KUALA LUMPUR, Malaysia dan RICHARDSON, Texas, Feb. 24, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Tune Talk, salah satu jenama mudah alih yang paling dikenali di Malaysia, telah melengkapkan evolusinya menjadi pengendali rangkaian mudah alih (MNO) natif awan yang bebas sepenuhnya melalui perkongsian strategik dengan Mavenir, penyedia perisian rangkaian yang membina infrastruktur mudah alih berasaskan AI-. Pelaksanaan ini membolehkan Tune Talk mengendalikan sistem rangkaiannya sendiri secara hujung-ke-hujung, sekali gus membuka keupayaan baharu dari segi kelajuan, ketangkasan, dan inovasi menjelang fasa pertumbuhan seterusnya.

Peralihan ini didayakan melalui penggunaan penyelesaian OSS dan BSS natif awan daripada Mavenir, memberikan Tune Talk kawalan penuh terhadap operasi rangkaian dan platform perkhidmatan digitalnya, serta menyediakan asas dipacu perisian untuk pertumbuhan masa hadapan.

Dengan memodenkan lapisan OSS dan BSSnya dengan platform natif-awan Mavenir, Tune Talk kini mengendalikan rangkaian bebas-tertakrif perisian. Peningkatan ini membolehkan penggunaan perkhidmatan yang lebih pantas, pengalaman pelanggan dipacu AI-yang lebih diperibadikan dan kebolehpercayaan rangkaian yang lebih baik.

Seni bina baharu telah pun mempercepatkan pelancaran perkhidmatan digital, termasuk penyepaduan ID MyDigital, Perlindungan Kecurian ID Mastercard, Insurans Kemalangan Peribadi percuma, faedah foodpanda dan kandungan dalam -aplikasi penstriman seperti langganan drama dan permainan.

Persekitaran operasi natif awan Tune Talk yang baharu menampilkan proses sentuhan sifar dan automasi penyembuhan diri, meningkatkan kestabilan rangkaian sambil mengurangkan kos operasi tambahan.

Fasa kedua akan memperkukuh transformasi terdorong AI-Tune Talk, memperkenalkan orkestrasi lanjutan, BSS generasi akan datang. Keupayaan ini akan meningkatkan lagi prestasi rangkaian, mempercepatkan penyampaian perkhidmatan dan membuka kunci aliran hasil baharu melalui tawaran kontekstual dan diperibadikan.

“Menjadi MNO natif awan sepenuhnya menandakan permulaan lembaran baharu bagi Tune Talk dan mengukuhkan cita-cita kami untuk membina rangkaian mudah alih yang lebih pintar serta lebih tangkas untuk Malaysia dan seterusnya,” kata Ketua Pegawai Eksekutif Tune Talk, Gurtaj Singh Padda. “Asas ini membolehkan kami bergerak lebih pantas, memperibadikan perkhidmatan secara berskala, dan membuka kunci nilai baharu melalui inovasi dipacu AI untuk pangkalan pelanggan kami yang semakin meningkat.”

"Kami berbangga kerana berjaya menyampaikan fasa pertama perkongsian kami dengan Tune Talk, memajukan evolusi mereka sebagai MNO natif awan sepenuhnya," kata Presiden dan Ketua Pegawai Eksekutif Mavenir Pardeep Kohli. “Pasukan Tune Talk komited kepada inovasi berterusan, sentiasa melangkaui sempadan untuk menyampaikan kepada pelanggan mereka - pendekatan natif awan sepenuhnya kami adalah penting untuk membolehkan kelajuan, fleksibiliti dan kecekapan yang mereka harapkan untuk terus menyampaikan.”

Melalui pelaksanaan ini, Tune Talk menjadi model rujukan untuk operasi MNO natif awan bukan sahaja di Malaysia malah di rantau ASEAN, sekali gus membuktikan seni bina OSS/BSS moden mampu mempercepatkan kebergantungan kendiri, ketangkasan dan transformasi digital jangka panjang sesebuah pengendali rangkaian.

