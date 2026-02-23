Tune Talk 携手 Mavenir 成为东盟首家完全云原生移动网络运营商

马来西亚吉隆坡与德克萨斯州理查森市, Feb. 24, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Tune Talk 作为马来西亚最具知名度的移动品牌之一，通过与构建 AI 驱动移动基础设施的网络软件提供商 Mavenir 建立战略合作伙伴关系，从而完成其向完全独立的完全云原生移动网络运营商 (MNO) 的转型。- 此次部署使得 Tune Talk 能够端到端地运营自己的网络系统，从而在其下一个发展阶段到来之前，解锁更高的速度、更强的灵活性与更多的创新能力。

这一转变得益于采用 Mavenir 的云原生 OSS 与 BSS 解决方案，使得 Tune Talk 对其网络运营和数字服务平台拥有完全控制权，并为未来发展奠定了软件驱动的坚实基础。

通过利用 Mavenir 的云原生平台对其 OSS 与 BSS 层进行现代化改造，Tune Talk 现已构建起一个基于软件定义的独立网络。-- 此次升级实现了更快速的服务部署、更具个性化的 AI 驱动客户体验，以及更可靠的网络性能。-

新架构已加速了多项数字服务的推出，包括 MyDigital ID 集成、Mastercard 身份防盗窃保护、免费个人意外保险、foodpanda 优惠，以及应用内流媒体内容（如电视剧和游戏订阅）。

Tune Talk 全新的云原生运营环境具备零接触流程与自我修复自动化功能，在降低运营支出的同时提升了网络稳定性。

第二阶段将深化 Tune Talk 的 AI 驱动转型，引入先进的编排系统和下一代 BSS。- 这些功能将进一步提升网络性能、加快服务交付速度，并通过基于情境的个性化服务方案开辟新的收入来源。

Tune Talk 首席执行官 Gurtaj Singh Padda 表示：“成为完全云原生 MNO 标志着 Tune Talk 开启了新篇章，也强化了我们为马来西亚及周边地区打造更智能、更敏捷移动网络的雄心。 这些基础使我们能够加速发展，大规模提供个性化服务，并通过 AI 驱动的创新为我们不断增长的客户群解锁新价值。”

Mavenir 总裁兼首席执行官 Pardeep Kohli 表示：“我们很自豪能够成功完成与 Tune Talk 合作的第一阶段，助力他们向完全云原生 MNO 转型。 Tune Talk 团队始终致力于持续创新，不断突破边界以服务客户——我们的完全云原生方法对于实现客户所依赖的速度、灵活性和效率至关重要，从而能够持续为客户创造价值。”

通过此次部署，Tune Talk 成为马来西亚甚至东盟地区云原生 MNO 运营的参考典范，展示了现代 OSS/BSS 架构如何加速运营商实现独立运营、提升敏捷性并推进长期数字化转型。

参与巴塞罗那世界移动通信大会 #MWC26 的讨论：

Mavenir 将携手 Mobile World Live 在 MWC26 期间举办一场小组讨论，主题为“突破束缚，成就非凡：AI、云与 5G 驱动新一代 MNO 崛起” (Built for More, Bound by Less: The rise of a new breed of MNO embracing AI, Cloud & 5G)。该讨论将于 3 月 2 日星期一下午 1:15 至 1:45 在 Mavenir 2 号展厅 2H60 展位举行。 届时 Tune Talk 首席执行官 Gurtaj Singh Padda、TextNow 的一位高管演讲嘉宾，以及 Mavenir 的 Sandeep Singh 将共同参与讨论，重点探讨移动网络如何通过融合云原生架构、AI 驱动洞察与灵活变现模式实现蓬勃发展，并提供实用策略，助力运营商在用户体验而非价格上实现差异化竞争。

如需亲临现场或通过直播参与，请在此注册：

突破束缚，成就非凡：AI、云与 5G 驱动新一代 MNO 崛起

关于 Mavenir

Mavenir 正在通过为移动运营商开发电信优先、云原生、AI 原生设计的软件解决方案，构建智能、自动化、可编程的网络。 该公司深厚的电信领域专业知识已在全球超过 120 个国家/地区、与 300 多家运营商的部署中得到验证，这些运营商合计服务于全球超过 50% 的用户。 Mavenir 将其深厚的电信行业经验与云和 IT 专业知识及数据科学技能相结合，这些能力对于解决客户面临的实际挑战至关重要。 其经过验证的软件解决方案采用 AI 原生设计理念，推动企业迈向 AI 原生的未来，并助力运营商向科技公司 (TechCo) 转型。

如需了解更多信息，请访问 www.mavenir.com

关于 Tune Talk

Tune Talk 是亚洲发展最快的完全云原生移动网络运营商。 自 2009 年成立以来，我们始终致力于提供实惠的价格与令人期待的优惠方案。 作为一家数字生活方式电信公司，我们的服务包括无限通话、SMS 和高速互联网套餐，旨在满足用户对简单、高性价比、易于获取且覆盖广泛的产品的需求。 我们专注于创新和数字颠覆，这推动着我们持续提供前沿的电信解决方案，满足客户不断变化的需求，并使我们始终处于行业前沿。

如需了解更多信息，请访问 www.tunetalk.com.

