Tune Talk 與 Mavenir 合作，成為東盟首間全面雲端原生的流動網絡營運商

馬來西亞吉隆坡及德州李察遜, Feb. 24, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- 馬來西亞聞名遐邇的流動通訊品牌 Tune Talk 宣佈，已與建構人工智能 (AI)- 驅動流動網絡基礎設施的軟件供應商 Mavenir 達成策略合作，成功轉型為全面獨立營運的雲端原生流動網絡營運商 (MNO)。 是次部署讓 Tune Talk 能夠端-到-端地營運自身的網絡系統，在速度、靈活性及創新能力上均有所突破，迎接下一階段的飛躍增長。

是次蛻變的核心，在於引入 Mavenir 的雲端原生營運支援系統 (OSS)/業務支援系統 (BSS) 解決方案，讓 Tune Talk 全面控制網絡營運與數碼服務平台，並為未來增長奠定以軟件為核心的基礎。

借助 Mavenir 的雲端-原生平台，Tune Talk 完成了營運支援系統及業務支援系統層面的現代化升級，現在能獨立營運由軟件-定義的網絡。 此升級成果斐然，使服務推出更快、人工智能-個人化客戶體驗更臻完善、網絡可靠度亦大幅提升。

在新架構的推動下，各項數碼服務已加速面世，當中包括整合 MyDigital ID、Mastercard 身份防盜保護、免費個人意外保險、foodpanda 優惠，以及應用程式-內的串流內容，例如戲劇和遊戲訂閱服務。

Tune Talk 全新的雲端原生營運環境，具備零接觸流程及自我修復自動化功能，有助令網絡更加穩定，亦有助減省營運成本。

第二階段將深化 Tune Talk 的人工-智能驅動轉型，引入先進編排功能、新一代業務支援系統。 此等功能將進一步增強網絡效能、加速服務交付，並透過洞悉情境的個人化優惠，開拓新收益來源。

Tune Talk 行政總裁 Gurtaj Singh Padda 表示：「蛻變為全面雲端原生的流動網絡營運商，為 Tune Talk 開創璀璨新章，更堅定了我們的宏願：為馬來西亞以至更廣闊的天地建立更明智、更靈動的流動網絡。 此等基礎讓我們能夠加快步伐，大規模地提供個人化服務，並藉著人工智能驅動的創新，為日益壯大的客戶群創造嶄新價值。」

Mavenir 主席兼行政總裁 Pardeep Kohli 表示：「我們很榮幸能圓滿完成與 Tune Talk 合作的第一階段，助其順利演進，成為全面雲端原生的流動網絡營運商。 Tune Talk 團隊矢志創新，不斷尋求突破以服務客戶，而我們全面雲端原生方案，正是其賴以持續保持高速、靈活及高效營運的關鍵所在。」

是次部署，讓 Tune Talk 不僅立足馬來西亞，更在整個東盟 (ASEAN) 地區樹立起雲端原生流動網絡營運商營運的模範，印證現代化營運支援系統/業務支援系統架構既能讓營運商加速自主獨立，又能加強靈活變通，推動長遠數碼轉型。

歡迎在巴塞隆拿世界流動通訊大會 (Mobile World Congress) #MWC26 與我們交流：

Mavenir 將與 Mobile World Live 攜手，在 3 月 2 日（星期一）下午 1:15 至 1:45 於 MWC26 的 Mavenir 展位（2 號展廳，2H60）舉辦座談會，主題為「志在拓展，不受掣肘：新世代流動網絡營運商擁抱人工智能、雲端及 5G 的強勢崛起」 ("Built for More, Bound by Less: The rise of a new breed of MNO embracing AI, Cloud & 5G")。 座談會嘉賓包括 Tune Talk 行政總裁 Gurtaj Singh Padda、TextNow 的高層代表，以及 Mavenir 的 Sandeep Singh。屆時將深入探討流動網絡如何結合雲端原生架構、人工智能驅動的洞察分析以及靈活的變現模式，實現蓬勃發展，並分享如何以用戶體驗而非價格作為獨特優勢的實戰策略。

如想親臨現場或觀看網上直播，歡迎按此登記：

志在拓展，不受掣肘：新世代流動網絡營運商擁抱人工智能、雲端及 5G 的強勢崛起

關於 Mavenir

Mavenir 致力為流動網絡營運商開發以電訊商為本、雲端原生且內建人工智能設計的軟件解決方案，從而實現智能、自動化及可編程的網絡。 公司的深厚電訊業界專業知識毋庸置疑，其解決方案已成功部署於全球超過 120 個國家的 300 多間營運商，此等營運商的服務訂戶總數佔全球訂戶超過 50%。 Mavenir 融合其深厚的電訊經驗，與不可或缺的雲端、資訊科技 (IT) 專業知識及數據科學技能，為客戶解決真實的業務難題。 各種經驗證的軟件解決方案均以人工智能為設計核心，不僅為營運商建立人工智能原生未來，更推動其轉型為科技公司。

如欲了解更多資訊，請瀏覽 www.mavenir.com

Mavenir 公關聯絡人：

Emmanuela Spiteri

PR@mavenir.com

關於 Tune Talk

Tune Talk 是亞洲區內增長最快的全面雲端原生流動網絡營運商。 自 2009 年成立至今，我們始終致力提供價格相宜的服務及豐富的精彩獎賞。 作為數碼生活電訊公司，我們提供包括無限通話、短訊及高速上網方案在內的多元服務組合，務求為大眾帶來簡單易用、物超所值且廣泛分佈的產品。 我們專注發展創新和數碼顛覆，促使團隊不斷推陳出新，提供尖端的電訊解決方案，以滿足客戶日新月異的需求，帶領我們穩踞行內的領導地位。

如欲了解更多資訊，請瀏覽 www.tunetalk.com。

有關傳媒查詢，請聯絡：

品牌代表

• Ahmad Zhafir Zulkifili

手提電話：+60 17-252 0315

電郵：zhafir.zulkifili@tunetalk.com

Continuum 公關團隊

• Michelle Bridget

手提電話：+60 12-697 7356

電郵：michelle.bridget@continuumpr.com

• Kashantha Ravindran

手提電話：+60 16-976 2767

電郵：kashantha@continuumpr.com

可瀏覽以下網址，查閱此公告隨附的相片：https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/a6112464-73e8-471f-a807-aae31298e49a