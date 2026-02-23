BERLIN, Feb. 23, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Die Sportstech Brands Holding GmbH nimmt Bezug auf das Aktionärsschreiben vom 20. Februar 2026 der Interactive Strength Inc. (Nasdaq: TRNR) im Zusammenhang mit dem angekündigten Reverse Split. Die dort aufgestellte Darstellung, wonach Sportstech für die Kapitalmarktentwicklung von TRNR verantwortlich sei, entspricht nicht den Tatsachen.

1. Keine Verantwortung für Börsenkurs oder Kapitalmaßnahmen

Sportstech weist die von TRNR erhobenen Anschuldigungen in aller Deutlichkeit und vollumfänglich zurück.

Die Kursentwicklung einer börsennotierten Gesellschaft wird nach Auffassung von Sportstech durch operative Leistung, finanzielle Kennzahlen, Liquidität, Kapitalstruktur, Finanzierungsbedarf sowie allgemeine Marktbedingungen bestimmt – nicht durch einzelne externe Stellungnahmen.

Kapitalmarktentwicklungen unterliegen einer Vielzahl von Einflussfaktoren und spiegeln die jeweilige Bewertung der Fundamentaldaten durch den Markt wider.

Vor diesem Hintergrund entbehrt die Behauptung, externe Verhandlungen oder öffentliche Stellungnahmen seien ursächlich für kapitalmarktbezogene Strukturmaßnahmen – einschließlich des angekündigten Reverse Splits – jeder sachlichen Grundlage.

Der Reverse Split stellt eine eigenständige Entscheidung der zuständigen Organe von TRNR dar und ist rechtlich von laufenden Streitigkeiten mit Dritten zu trennen.

Die Verantwortung für operative Performance, finanzielle Steuerung und kapitalmarktbezogene Entscheidungen liegt bei TRNR selbst.

Sportstech hat zu keinem Zeitpunkt kapitalmarktbezogene Entscheidungen von TRNR beeinflusst oder gesteuert.

2. Die Angelegenheit ist rechtlich streitig – nicht eindeutig

Die zugrunde liegenden vertraglichen und rechtlichen Fragen sind Gegenstand laufender Verfahren in Deutschland.

Die Darstellung eines „klaren“ oder „unstrittigen“ Sachverhalts entspricht nicht unserer Rechtsauffassung.

Sportstech macht substanzielle rechtliche Einwendungen geltend. Diese werden im Rahmen der zuständigen Gerichte geprüft.

Für Sportstech sind ausschließlich gerichtliche Entscheidungen maßgeblich und keine öffentlichen Zuschreibungen.

3. Sportstech verfolgt weiterhin eine sachliche Lösung

Sportstech steht weiterhin für eine sachliche und professionelle Lösung im Rahmen der geltenden rechtlichen Verfahren. Außerhalb dessen sind allein die Entscheidungen der zuständigen Gerichte maßgeblich.

Wir bleiben bereit, eine faire und professionelle Lösung zu erarbeiten, die den Interessen aller Beteiligten – einschließlich der Investoren beider Unternehmen – Rechnung trägt.

4. Reputationsschutz

Sportstech weist ausdrücklich zurück, als Erklärung für kapitalmarktbezogene Entwicklungen eines Drittunternehmens herangezogen zu werden.

Unsere Unternehmenshistorie, unsere operative Leistung und unsere Reputation beruhen auf über einem Jahrzehnt unternehmerischer Tätigkeit und Millionen von Kunden – nicht auf Börsenvolatilität.

5. Operatives Geschäft unverändert stabil

Unabhängig von den laufenden rechtlichen Auseinandersetzungen läuft das operative Geschäft von Sportstech uneingeschränkt weiter und entwickelt sich planmäßig.

Sportstech sowie seine Kunden, Partner und Mitarbeiter sind von kapitalmarktbezogenen Vorgängen bei TRNR nicht betroffen.

Zitat des Geschäftsführers Ali Ahmad

„Sportstech war im Rahmen der Transaktionsgespräche stets davon ausgegangen, dass alle Beteiligten im Sinne einer wirtschaftlich tragfähigen und verantwortungsvollen Lösung handeln. Die jüngsten öffentlichen Äußerungen von TRNR verfolge ich mit besonderer Aufmerksamkeit. Meine Aufgabe ist es, Sportstech und unsere Partner vor rechtlichen und wirtschaftlichen Fehlentscheidungen zu schützen. Dieser Verantwortung bin ich bisher konsequent gerecht geworden.“

Sportstech wird seine Rechte konsequent verteidigen und vertraut darauf, dass die zuständigen Gerichte die offenen Fragen auf Grundlage der tatsächlichen Sach- und Rechtslage klären werden.

Wir bleiben jederzeit bereit, eine Lösung zu finden, die von Professionalität, Substanz und Verantwortung gegenüber Investoren geprägt ist.

Langfristiges Vertrauen entsteht durch operative Leistung und finanzielle Stabilität – nicht durch die Verschiebung von Verantwortung.

