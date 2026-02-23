ABO-Group Environment kondigt het voornemen van haar controlerende aandeelhouder aan om een deel van zijn aandelen te verkopen ter verhoging van de free float

Gent, 23 februari 2026, 20:00 – Persbericht / Gereglementeerde informatie - voorwetenschap

ABO-Group Environment (Euronext Brussels en Paris: ABO) (de Vennootschap) werd door haar controlerende aandeelhouder en CEO, de heer Frank De Palmenaer, geïnformeerd dat hij het voornemen heeft één of meerder plaatsingen van aandelen van de Vennootschap uit te voeren in de weken volgend op de bekendmaking van de jaarresultaten voor 2025 (die gepubliceerd worden op 27 maart 2026) voor een totaal transactiebedrag van ongeveer 5 miljoen EUR, afhankelijk van de marktomstandigheden en overeenkomstig de toepasselijke wettelijke vereisten.

De Vennootschap heeft besloten de voorgenomen plaatsingen te ondersteunen. Deze ondersteuning houdt in dat de Vennootschap potentiële investeerders de mogelijkheid zal bieden om in overleg te treden met het management van de Vennootschap en – indien gevraagd – een beperkte en high-level due diligence op de Vennootschap uit te voeren.

De Vennootschap verwacht dat de toename van de free float de attractiviteit van de Vennootschap op de beurs kan vergroten. De plaatsing(en) zullen geen impact hebben op de controle over de Vennootschap aangezien de heer Frank De Palmenaer, volgens de meest recente transparantiekennisgeving van 15 oktober 2025, 89.85% van de stemrechten aanhoudt.

De heer De Palmenaer heeft aangegeven dat de opbrengst van de plaatsing(en) zal worden aangewend om onderhandelingen met een persoonlijke schuldeiser af te ronden door een deel van zijn persoonlijke schuld - waarvoor aandelen van de Vennootschap in pand waren gegeven als zekerheid - te betalen. Een dergelijke onderhandelde oplossing zal gunstig zijn voor de Vennootschap, gelet op de betrokkenheid van de Vennootschap bij de discussie - zoals toegelicht in het jaarverslag 2024 (punt 2.26 van de toelichtingen bij de jaarrekening: Risico’s) en de halfjaarcijfers 2025 (sectie 2 van de toelichtingen bij de halfjaarcijfers: Overige risico’s). De Vennootschap blijft het mede-schuldenaarschap betwisten en heeft beroep aangetekend tegen de rechterlijke beschikking. De beroepsprocedure is momenteel hangende. Een terugbetaling door de heer De Palmenaer van zijn schuld zal de Vennootschap onmiddellijk bevrijden van haar mede-schuldenaarschap en de beroepsprocedure beëindigen. De operationele werking en vooruitzichten van de Vennootschap ondervinden geen impact.

De Vennootschap zal de situatie verder blijven opvolgen en de markt passend informeren over eventuele belangrijke ontwikkelingen.

Over ABO-Group Environment

ABO-Group, opgericht in 1995 als adviesbureau voor bodemonderzoek, is uitgegroeid tot een internationaal ingenieursbureau gespecialiseerd in alle aspecten van milieu en bodem: kwaliteit, hergebruik en sanering, geotechniek en monitoring, ecologie en cultuurhistorie.

Dit doet ABO-Group met haar verschillende semionafhankelijke dochterondernemingen in België, Frankrijk en Nederland. Met meer dan 850 experts beschikt de groep over technologie, expertise en schaalgrootte om een volledige oplossing te bieden bij de meest uitdagende projecten. Voor klanten

in bouw, infrastructuur, mijnbouw en grondstoffen, energie en water; van indicatief en ontwerp tot uitvoering en onderhoud van diverse assets.

ABO-Group Environment is genoteerd op EURONEXT Brussel en EURONEXT Parijs.

Voor een meer gedetailleerde beschrijving van de activiteiten van ABO-Group Environment, zie www.abo-group.eu.

Voor meer informatie:

Els De Keukelaere

CFO ABO-Group Environment

els.dekeukelaere@abo-group.eu

T.: +32 (0) 475 327 766

Dit persbericht is beschikbaar op onze website: https://www.abo-group.eu/investeerders/

Bijlage