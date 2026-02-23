Puerto Rico Real Estate Summit regresa en 2026 para reunir a los principales líderes del desarrollo e inversión en real estate de la isla

SAN JUAN, Puerto Rico, Feb. 23, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- RED Atlas, la plataforma especializada de datos real estate de Puerto Rico, celebrará la segunda edición del Puerto Rico Real Estate Summit el próximo lunes, 16 de marzo de 2026, en el Condado Vanderbilt Hotel, consolidándose como el punto estratégico de encuentro para los profesionales que impulsan el desarrollo en real estate, la inversión y la planificación en la isla. Luego de una primera edición que reunió a más de 300 participantes el evento regresa en 2026 con una agenda ampliada y mayor representación institucional.

El evento reunirá a líderes del sector público y privado, inversionistas institucionales, desarrolladores, banca, constructores y responsables de política pública y estrategia para analizar las tendencias, retos y oportunidades que están definiendo el futuro del mercado del real estate local.

Esta edición presentará una agenda estratégica enfocada en los sectores claves del real estate que impulsan el desarrollo económico de Puerto Rico, incluyendo los segmentos de hotelería, infraestructura, desarrollo industrial, comercial y turismo, abordando temas como:

Panorama fiscal y económico de Puerto Rico

Infraestructura y viabilidad energética

Incentivos y política pública para vivienda y desarrollo

Decisiones de inversión basadas en datos

Capital, tasas de interés y financiamiento

Tendencias en retail, hospitalidad y lujo

Innovación tecnológica aplicada al real estate





Por parte del sector público, participarán Robert F. Mujica Jr., director ejecutivo de la Junta de Supervisión Fiscal; Mónica Rodríguez, comisionada de Instituciones Financieras; Norberto J. Negrón Díaz, director ejecutivo de la Autoridad de los Puertos; Juan Saca, presidente de LUMA Energy, Iván Báez, de Genera PR y Roberto Lefranc- Fortuño director ejecutivo de PRIDCO.

En representación del sector privado y de inversión, estarán Jaime L. Fonalledas, vicepresidente ejecutivo de Empresas Fonalledas, Rafael Rojo, presidente y CEO de empresas VRM; y Henry Keenan, CEO de RED Atlas, quien fungirá como anfitrión principal del evento.

“Puerto Rico atraviesa un momento decisivo para su crecimiento económico. El Puerto Rico Real Estate Summit crea el espacio para alinear capital, política pública e innovación, facilitando conversaciones que se traducen en inversión, desarrollo y oportunidades reales para la isla”, expresó Henry Keenan, CEO de RED Atlas.

El desarrollo inmobiliario continúa siendo un motor clave de la economía local, impulsando empleo, revitalización urbana y atracción de capital. En este contexto, el Real Estate Summit se posiciona como una plataforma estratégica para fomentar alianzas, intercambiar conocimiento y acelerar proyectos que impacten positivamente el crecimiento de Puerto Rico.

El evento está dirigido a inversionistas, desarrolladores, instituciones financieras, brokers, aseguradoras, firmas de consultoría, agencias gubernamentales y profesionales del ecosistema inmobiliario. Para más información o registro, visite: www.puertoricorealestatesummit.com

Sobre Puerto Rico Real Estate Summit - El Puerto Rico Real Estate Summit es el encuentro principal del sector inmobiliario en la isla, diseñado para conectar a los principales actores del mercado y generar conversaciones estratégicas sobre inversión, desarrollo, política pública y tendencias globales que impactan a Puerto Rico.



Sobre RED Atlas- RED Atlas es la plataforma de inteligencia de datos de real estate de Puerto Rico, que integra análisis avanzado, visualización geoespacial e inteligencia artificial para ayudar a inversionistas, desarrolladores y profesionales a tomar decisiones informadas sobre valorización, oportunidades de inversión y comportamiento del mercado.



Contacto: Beatriz de Jesús Rosa, Lic. R-870

beatriz@adworkscorp.com / 787-638-0819

Fotos asociadas a este comunicado de prensa están disponibles en:

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/4a1f0c2f-b858-4ba6-8b47-fe948a04d32a

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/c994757c-c0ad-490a-8591-a427f6a24ebb

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/de4759c5-b6c7-458d-ad70-094d6a0f48fc