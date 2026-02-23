Vanguard annonce les distributions de bénéfices en espèces pour les FNB Vanguard  

TORONTO, 23 févr. 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Placements Vanguard Canada Inc. a communiqué aujourd'hui les montants finaux des distributions au mois de février 2026 pour certains de ses FNB listés ci-dessous et cotés à la bourse Cboe Canada ainsi qu’à la bourse de Toronto (TSX). Les porteurs de parts inscrits en date du 02 mars 2026 recevront des distributions en espèces payables le 09 mars 2026.



Voici les détails du montant de la distribution « par part » :

FNB VanguardMC Symbole Cboe Distribution

par unité ($) CUSIP ISIN Fréquence

des paiements FNB indiciel d'obligations totales américaines (couvert en $ CA) Vanguard VBU 0.05508 92206G103 CA92206G1037 Mensuel FNB indiciel d'obligations totales mondiales hors États-Unis (couvert en $ CA) Vanguard VBG 0.03872 92206H101 CA92206H1010 Mensuel FNB indiciel d'obligations totales mondiales (couvert en $ CA) Vanguard VGAB 0.04442 92211F108 CA92211F1080 Mensuel



Pour en savoir plus sur les FNB Vanguard cotés à la bourse Cboe Canada, veuillez consulter le site www.vanguard.ca

FNB VanguardMC Symbole TSX Distribution

par unité ($) CUSIP ISIN Fréquence

des paiements FNB indiciel d'obligations totales canadiennes Vanguard VAB 0.05859 92203E101 CA92203E1016 Mensuel FNB indiciel d’obligations canadiennes à court terme Vanguard VSB 0.05432 92203G106 CA92203G1063 Mensuel FNB indiciel d'obligations de sociétés canadiennes à court terme Vanguard VSC 0.06718 92203N101 CA92203N1015 Mensuel FNB indiciel d’obligations de sociétés canadiennes Vanguard VCB 0.06771 92210P107 CA92210P1071 Mensuel FNB indiciel d'obligations canadiennes gouvernementales Vanguard VGV 0.05473 92210N102 CA92210N1024 Mensuel FNB indiciel d’obligations canadiennes à long terme Vanguard VLB 0.06152 92211H104 CA92211H1047 Mensuel FNB indiciel d'obligations canadiennes gouvernementales à très court terme Vanguard VVSG 0.0888 92213B105 CA92213B1058 Mensuel Portefeuille FNB de revenu de retraite Vanguard VRIF 0.08715 92211X109 CA92211X1096 Mensuel



Pour en savoir plus sur les FNB Vanguard cotés sur le TSX, veuillez visiter www.vanguard.ca

À propos de Vanguard

Les Canadiens détiennent 173 milliards de dollars canadiens en actifs de Vanguard, y compris des FNB domiciliés au Canada et aux États-Unis ainsi que des fonds communs de placement canadiens. Placements Vanguard Canada Inc. gère un actif de 130 milliards de dollars canadiens (au 30 novembre 2025), actuellement réparti entre 38 FNB canadiens et 10 fonds communs de placement. The Vanguard Group, Inc. est l’une des plus importantes sociétés de gestion de placement au monde et un chef de file dans le domaine des services liés aux régimes de retraite d’employeur. Vanguard gère un actif de 11 900 milliards de dollars américains (16 400 milliards de dollars canadiens) à l’échelle mondiale, dont plus de 4 000 milliards de dollars américains (5 500 milliards de dollars canadiens) dans des FNB mondiaux (au 31 octobre 2025). Vanguard a des bureaux aux États-Unis, au Canada, au Mexique, en Europe et en Australie. La société offre 452 fonds, y compris des FNB, à plus de 50 millions d’investisseurs partout dans le monde.

Vanguard présente une structure opérationnelle unique. Contrairement aux sociétés cotées en bourse ou à celles détenues par un groupe restreint de particuliers, The Vanguard Group, Inc. appartient aux fonds et FNB de Vanguard domiciliés aux États-Unis. Ces fonds sont, à leur tour, détenus par les clients de Vanguard. Cette structure mutuelle unique permet de faire coïncider les intérêts de Vanguard avec ceux de ses investisseurs et façonne la culture, la philosophie et les politiques de Vanguard partout dans le monde. Les investisseurs canadiens profitent donc de la stabilité et de l’expérience de Vanguard, de ses placements à faibles coûts et de la priorité que la société accorde à sa clientèle. Pour obtenir plus de renseignements, veuillez visiter vanguard.ca.



Pour en savoir plus, veuillez communiquer avec:

Matt Gierasimczuk

Relations publiques de Vanguard Canada

Téléphone : 416 263-7087

matthew_gierasimczuk@vanguard.com

Renseignements importants

Les fonds de placement peuvent donner lieu à des commissions de courtage, à des frais de gestion ou à d’autres frais. Les objectifs de placement, les risques, les frais et les commissions, ainsi que d’autres informations importantes figurent au prospectus; veuillez le lire avant d’investir. Les fonds de placement ne sont pas garantis, leur valeur change fréquemment, et leur rendement passé peut ne pas se reproduire à l’avenir. Les fonds de Vanguard sont gérés par Placements Vanguard Canada Inc., et sont offerts partout au Canada par l’entremise de courtiers inscrits.

Les sociétés du London Stock Exchange Group comprennent FTSE International Limited (« FTSE »), Frank Russell Company (« Russell »), MTS Next Limited (« MTS ») et FTSE TMX Global Debt Capital Markets Inc. (« FTSE TMX »). Tous droits réservés. « FTSE® », « Russell® », « MTS® », « FTSE TMX® » et « FTSE Russell », ainsi que toute autre marque de service ou marque déposée liée aux indices FTSE ou Russell, sont des marques déposées des sociétés du London Stock Exchange Group et sont utilisées par FTSE, MTS, FTSE TMX et Russell sous licence. Toutes les informations sont uniquement fournies à titre indicatif. Les sociétés du London Stock Exchange Group et leurs concédants de licence n’assument aucune responsabilité en cas d’erreur ou de perte découlant de l’utilisation de la présente publication. Ni les sociétés du London Stock Exchange Group ni l’un de leurs concédants de licence ne font de quelconque déclaration, prévision, garantie ou observation, explicite ou implicite, quant aux résultats à obtenir par l’utilisation des indices FTSE ou concernant la justesse ou la convenance à quelque fin que ce soit des indices.

Le S&P 500 Index est un produit de S&P Dow Jones Indices LLC (« SPDJI »), et il est utilisé sous licence par The Vanguard Group, Inc. (Vanguard). Standard & Poor’s®, S&P® et S&P 500® sont des marques déposées de Standard & Poor’s Financial Services LLC (« S&P »); Dow Jones® est une marque déposée de Dow Jones Trademark Holdings LLC (« Dow Jones »); et ces marques déposées sont utilisées sous licence par SPDJI et concédées dans certains cas par Vanguard. Les FNB Vanguard ne sont pas parrainés, approuvés, vendus ou promus par SPDJI, Dow Jones, S&P ou leurs filiales respectives, et aucune de ces parties ne donnent d’indications sur l’opportunité d’investir dans de tels produits, pas plus qu’elles ne peuvent être tenues responsables des erreurs, omissions ou interruptions de l’indice S&P 500.